1994, Lillehammer Turek válel v derby
Jinak nepovedenou akci v Norsku zakončil národní tým vysokým vítěstvím v tuze neobyčejném zápase o páté místo.
Pod výsledek 7:1 v historicky první partii Česko - Slovensko se 32 zákroky podepsal Roman Turek.
V Lillehammeru účinkoval jako dvojka za Petrem Břízou, který chytal při klíčových porážkách s Finy, Rusy a ve čtvrtfinále s Kanadou.
To třiadvacetiletý čahoun z Budějovic přispěl k povinné výhře nad Rakouskem a pak zastavil nabuzené sousedy, kteří na turnaji působili mnohem jiskřivějším dojmem než soubor koučovaný Ivanem Hlinkou.
V čase 2:21 ho překonal kanonýr Miroslav Šatan, leč žádnou dalších ránu už nepustil. Bilancí 2+1 ho podpořil Richard Žemlička.
Hrdí Slováci, v jejichž sestavě se vyjímala jména Peter Šťastný nebo Žigmund Pálffy, po rozdělení federace v euforii prožívali mezinárodní premiéru.
Bitvu s Čechy, jimiž se předtím mnohdy cítili utlačováni, vnímali nesmírně prestižně. Jenže tvrdě v ní narazili. Nejen na Turka.