Hokej na ZOH: nasazení v osmifinále a čtvrtfinále
V mužském turnaji se hrají tři skupiny po čtyřech týmech a všichni účastníci postupují do vyřazovací fáze.
Postupová matematika turnaje mužů na ZOH 2026
- Vítěz každé skupiny postupuje přímo do čtvrtfinále.
- Nejlepší tým na druhém místě ze všech tří skupin také postupuje přímo do čtvrtfinále (kritéria pro rozhodování: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF před turnajem)
- Zbývajících osm týmů se utká ve vyřazovacích osmifinálových zápasech o čtyři zbývající místa ve čtvrtfinále.
- K rozdělení dvojic pro osmifinále poslouží minitabulka.
Jak se vytvoří minitabulka pro osmifinále?
1️⃣ Nejprve se řadí podle umístění ve skupině: nejdříve zbývající týmy z 2. míst, poté všechny týmy ze 3. míst, nakonec týmy ze 4. míst.
2️⃣ U týmů se stejným umístěním ve skupině, rozhoduje: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF.
Po seřazení týmů do minitabulky se vytvoří následující pavouk play off:
|Osmifinále
|Čtvrtfinále
|1: 5. tým – 12. tým
|4. tým – vítěz 1. osmifinále
|2: 6. tým – 11. tým
|3. tým – vítěz 2. osmifinále
|3: 7. tým – 10. tým
|2. tým – vítěz 3. osmifinále
|4: 8. tým – 9. tým
|1. tým – vítěz 4. osmifinále
Česko a postupová matematika před osmifinále
Vzhledem k vývoji ve skupině A i vyrovnané situace ve skupině B je velmi pravděpodobné, že si českým tým bez ohledu na výsledek nedělního duelu se Švýcarskem zahraje osmifinále. O konečném nasazení pro úvodní kolo play off rozhodnou nedělní zápasy.
Výhra se Švýcarskem
- Jakákoliv výhra českého týmu znamená 2. místo ve skupině, pokud Kanada porazí Francii. To českému týmu zajistí 5. nebo 6. místo v minitabulce před osmifinále. Přímý postup do čtvrtfinále je vzhledem k vysoké výhře Finska nad Itálií nepravděpodobný.
Prohra se Švýcarskem
- Pokud Kanada porazí v závěrečném duelu Francii, tak český tým skončí ve skupině A na 3. místě, které znamená 7. – 9. místo v minitabulce před osmifinále.
Program play off turnaje mužů na ZOH 2026
|Osmifinále 1
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 2
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 3
|Úterý 17. února, 16:40
|Osmifinále 4
|Úterý 17. února, 21:10
|Čtvrtfinále 1
|Středa 18. února, 12:10
|Čtvrtfinále 2
|Středa 18. února, 14:10
|Čtvrtfinále 3
|Středa 18. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Středa 18. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pátek 20. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pátek 20. února, 21:10
|O bronz
|Sobota 21. února, 20:40
|Finále
|Neděle 22. února, 13:40
Tabulky skupin hokejového turnaje mužů
Hokej žen na ZOH: play off olympijského turnaje
Ženský turnaj má dvě skupiny. Elitní „áčko“, ze kterého postoupilo do čtvrtfinále všech pět týmů, a „béčko“, odkud prošly dál nejlepší tři celky. Česká reprezentace patří mezi elitu, takže měla čtvrtfinálovou účast jistou. Ve čtvrtfinále však podlehla Švédsku. Jak se hraje dál
Jak vypadají dvojice pro čtvrtfinále:
|Zápas
|Čas/výsledek
|ČESKO vs Švédsko
|0:2
|USA vs. Itálie
|6:0
|Kanada vs. Německo
|Sobota 14. února – 16:40
|Finsko vs. Švýcarsko
|Sobota 14. února – 21:10
V semifinále se soupeři nasazují podle umístění. Nejlepší tým ze základních skupin narazí na nejhorší a zbylé dva celky jdou proti sobě.
Skupina A
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|USAUSA
|4
|4
|0
|0
|0
|20:1
|12
|2.
|KanadaKanada
|4
|3
|0
|0
|1
|14:6
|9
|3.
|ČeskoČesko
|4
|1
|0
|1
|2
|7:14
|4
|4.
|FinskoFinsko
|4
|1
|0
|0
|3
|3:13
|3
|5.
|ŠvýcarskoŠvýcarsko
|4
|0
|1
|0
|3
|5:15
|2
1. - 8. : Play Off
Skupina B
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ŠvédskoŠvédsko
|4
|4
|0
|0
|0
|18:2
|12
|2.
|NěmeckoNěmecko
|4
|2
|1
|0
|1
|10:8
|8
|3.
|ItálieItálie
|4
|2
|0
|0
|2
|9:11
|6
|4.
|JaponskoJaponsko
|4
|1
|0
|0
|3
|7:14
|3
|5.
|FrancieFrancie
|4
|0
|0
|1
|3
|4:13
|1
1. - 8. : Play Off
Harmonogram play off v hokejovém turnaji žen
|Fáze
|Datum a čas
|Čtvrtfinále 1
|Pátek 13. února, 16:40
|Čtvrtfinále 2
|Pátek 13. února, 21:10
|Čtvrtfinále 3
|Sobota 14. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Sobota 14. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pondělí 16. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pondělí 16. února, 21:10
|O bronz
|Čtvrtek 19. února, 14:40
|Finále
|Čtvrtek 19. února, 19:10