Pavouk hokeje na ZOH 2026: Možní soupeři v osmifinále a čtvrtfinále

  18:20
České hokejistky ve čtvrtfinále ztroskotaly na Švédsku a odstartoval také velmi očekávaný turnaj mužů, který se pomalu blíží do vyřazovacích bojů. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí v osmifinále a čtvrtfinále a jaký je herní systém hokejového turnaje na ZOH 2026?

České hokejistky neudržely proti Švýcarkám vedení. | foto: Reuters

Hokej na ZOH: nasazení v osmifinále a čtvrtfinále

V mužském turnaji se hrají tři skupiny po čtyřech týmech a všichni účastníci postupují do vyřazovací fáze.

Postupová matematika turnaje mužů na ZOH 2026

  • Vítěz každé skupiny postupuje přímo do čtvrtfinále.
  • Nejlepší tým na druhém místě ze všech tří skupin také postupuje přímo do čtvrtfinále (kritéria pro rozhodování: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF před turnajem)
  • Zbývajících osm týmů se utká ve vyřazovacích osmifinálových zápasech o čtyři zbývající místa ve čtvrtfinále.
  • K rozdělení dvojic pro osmifinále poslouží minitabulka.

Jak se vytvoří minitabulka pro osmifinále?

1️⃣ Nejprve se řadí podle umístění ve skupině: nejdříve zbývající týmy z 2. míst, poté všechny týmy ze 3. míst, nakonec týmy ze 4. míst.

2️⃣ U týmů se stejným umístěním ve skupině, rozhoduje: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF.

Po seřazení týmů do minitabulky se vytvoří následující pavouk play off:

OsmifináleČtvrtfinále
1: 5. tým – 12. tým4. tým – vítěz 1. osmifinále
2: 6. tým – 11. tým3. tým – vítěz 2. osmifinále
3: 7. tým – 10. tým2. tým – vítěz 3. osmifinále
4: 8. tým – 9. tým1. tým – vítěz 4. osmifinále

Česko a postupová matematika před osmifinále

Vzhledem k vývoji ve skupině A i vyrovnané situace ve skupině B je velmi pravděpodobné, že si českým tým bez ohledu na výsledek nedělního duelu se Švýcarskem zahraje osmifinále. O konečném nasazení pro úvodní kolo play off rozhodnou nedělní zápasy.

Výhra se Švýcarskem

  • Jakákoliv výhra českého týmu znamená 2. místo ve skupině, pokud Kanada porazí Francii. To českému týmu zajistí 5. nebo 6. místo v minitabulce před osmifinále. Přímý postup do čtvrtfinále je vzhledem k vysoké výhře Finska nad Itálií nepravděpodobný.

Prohra se Švýcarskem

  • Pokud Kanada porazí v závěrečném duelu Francii, tak český tým skončí ve skupině A na 3. místě, které znamená 7. – 9. místo v minitabulce před osmifinále.

Program play off turnaje mužů na ZOH 2026

Osmifinále 1Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 2Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 3Úterý 17. února, 16:40
Osmifinále 4Úterý 17. února, 21:10
Čtvrtfinále 1Středa 18. února, 12:10
Čtvrtfinále 2Středa 18. února, 14:10
Čtvrtfinále 3Středa 18. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Středa 18. února, 21:10
Semifinále 1Pátek 20. února, 16:40
Semifinále 2Pátek 20. února, 21:10
O bronzSobota 21. února, 20:40
FináleNeděle 22. února, 13:40

Tabulky skupin hokejového turnaje mužů

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Kanada 2 2 0 0 0 10:1 6
2.  Švýcarsko 2 1 0 0 1 5:5 3
3.  Česko 2 1 0 0 1 6:8 3
4.  Francie 2 0 0 0 2 3:10 0
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Švédsko 3 2 0 0 1 11:9 6
2.  Slovensko 3 2 0 0 1 10:8 6
3.  Finsko 2 1 0 0 1 5:5 3
4.  Itálie 2 0 0 0 2 4:8 0
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  USA 1 1 0 0 0 5:1 3
2.  Německo 2 1 0 0 1 6:5 3
3.  Lotyšsko 2 1 0 0 1 5:8 3
4.  Dánsko 1 0 0 0 1 1:3 0

Hokej žen na ZOH: play off olympijského turnaje

Ženský turnaj má dvě skupiny. Elitní „áčko“, ze kterého postoupilo do čtvrtfinále všech pět týmů, a „béčko“, odkud prošly dál nejlepší tři celky. Česká reprezentace patří mezi elitu, takže měla čtvrtfinálovou účast jistou. Ve čtvrtfinále však podlehla Švédsku. Jak se hraje dál

Jak vypadají dvojice pro čtvrtfinále:

ZápasČas/výsledek
ČESKO vs Švédsko0:2
USA vs. Itálie6:0
Kanada vs. NěmeckoSobota 14. února – 16:40
Finsko vs. ŠvýcarskoSobota 14. února – 21:10

V semifinále se soupeři nasazují podle umístění. Nejlepší tým ze základních skupin narazí na nejhorší a zbylé dva celky jdou proti sobě.

Skupina A

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. USAUSA 4 4 0 0 0 20:1 12
2. KanadaKanada 4 3 0 0 1 14:6 9
3. ČeskoČesko 4 1 0 1 2 7:14 4
4. FinskoFinsko 4 1 0 0 3 3:13 3
5. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 0 1 0 3 5:15 2

1. - 8. : Play Off

Skupina B

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 4 4 0 0 0 18:2 12
2. NěmeckoNěmecko 4 2 1 0 1 10:8 8
3. ItálieItálie 4 2 0 0 2 9:11 6
4. JaponskoJaponsko 4 1 0 0 3 7:14 3
5. FrancieFrancie 4 0 0 1 3 4:13 1

1. - 8. : Play Off

Harmonogram play off v hokejovém turnaji žen

FázeDatum a čas
Čtvrtfinále 1Pátek 13. února, 16:40
Čtvrtfinále 2Pátek 13. února, 21:10
Čtvrtfinále 3Sobota 14. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Sobota 14. února, 21:10
Semifinále 1Pondělí 16. února, 16:40
Semifinále 2Pondělí 16. února, 21:10
O bronzČtvrtek 19. února, 14:40
FináleČtvrtek 19. února, 19:10
Výsledky

