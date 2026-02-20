Hokej na ZOH 2026: semifinále
|Zápas
|datum
|výsledek
|Kanada – Finsko
|pátek 20.2. 2026, 16:40
|3:2
|USA – Slovensko
|pátek 20.2. 2026, 21:10
- Po čtvrtfinále byly čtyři postupující týmy znovu seřazeny podle výkonů ze základní části (umístění ve skupině, počet bodů, gólový rozdíl a počet vstřelených branek).
- Nejlepší postupující (Kanada) hraje s nejhorším (Finsko), druhý (USA) s třetím (Slovensko).
Hokej na ZOH 2026: osmifinále a čtvrtfinále
V mužském turnaji se odehrály tři skupiny po čtyřech týmech a všichni účastníci postoupili do vyřazovací fáze. Po seřazení týmů do minitabulky se vytvořil následující pavouk play off:
|Osmifinále
|Čtvrtfinále
|1. Německo – Francie 5:1
|Slovensko – Německo 6:2
|2. Švýcarsko – Itálie 3:0
|Finsko – Švýcarsko 3:2P
|3: ČESKO – Dánsko 3:2
|Kanada – ČESKO 4:3P
|4: Švédsko – Lotyšsko 5:1
|USA – Švédsko 2:1P
|Pořadí
|Tým (pořadí ve skupině)
|Z
|B
|Skóre
|1.
|Kanada (1.)
|3
|9
|20:3
|2.
|USA (1.)
|3
|9
|16:5
|3.
|Slovensko (1.)
|3
|6
|10:8
|4.
|Finsko (2.)
|3
|6
|16:5
|5.
|Švýcarsko (2.)
|3
|5
|9:8
|6.
|Německo (2.)
|3
|3
|7:10
|7.
|Švédsko (3.)
|3
|6
|11:9
|8.
|Česko (3.)
|3
|4
|9:12
|9.
|Dánsko (3.)
|3
|3
|8:11
|10.
|Lotyšsko (4.)
|3
|3
|7:12
|11.
|Francie (4.)
|3
|0
|5:20
|12.
|Itálie (4.)
|3
|0
|4:19
Postupová matematika turnaje mužů na ZOH 2026
- Vítěz každé skupiny postoupil přímo do čtvrtfinále.
- Nejlepší tým na druhém místě ze všech tří skupin také postoupil přímo do čtvrtfinále (kritéria pro rozhodování: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF před turnajem)
|
Tabulky hokeje na ZOH 2026: pořadí skupin mužů i žen
- Zbývajících osm týmů se utkalo ve vyřazovacích osmifinálových zápasech o čtyři zbývající místa ve čtvrtfinále.
- K rozdělení dvojic pro osmifinále posloužila minitabulka.
Minitabulka pro osmifinále a čtvrtfinále
1️⃣ Nejprve se řadí podle umístění ve skupině: nejdříve zbývající týmy z 2. míst, poté všechny týmy ze 3. míst, nakonec týmy ze 4. míst.
2️⃣ U týmů se stejným umístěním ve skupině, rozhoduje: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF.
|Pořadí
|Tým (pořadí ve skupině)
|Z
|B
|Skóre
|1.
|Kanada (1.)
|3
|9
|20:3
|2.
|USA (1.)
|3
|9
|16:5
|3.
|Slovensko (1.)
|3
|6
|10:8
|4.
|Finsko (2.)
|3
|6
|16:5
|5.
|Švýcarsko (2.)
|3
|5
|9:8
|6.
|Německo (2.)
|3
|3
|7:10
|7.
|Švédsko (3.)
|3
|6
|11:9
|8.
|Česko (3.)
|3
|4
|9:12
|9.
|Dánsko (3.)
|3
|3
|8:11
|10.
|Lotyšsko (4.)
|3
|3
|7:12
|11.
|Francie (4.)
|3
|0
|5:20
|12.
|Itálie (4.)
|3
|0
|4:19
Česko v osmifinále ZOH 2026
Prohra se Švýcarskem v závěrečném skupinovém zápase znamenala pro český tým konečné třetí místo ve skupině A a také 8. místo v minitabulce před osmifinále. V předkole play off tak podstoupil souboj s devátým Dánskem. Češi se protlačili do čtvrtfinále po těsném vítězství 3:2.
Česko ve čtvrtfinále ZOH 2026
Pokud osmifinálový soupeř vypadal pro český tým hratelně, dál už to bylo horší. Číhal tam první celek z minitabulky, jeden z největších favoritů turnaje – Kanada. Češi odehráli svůj nejlepší zápas na turnaji, v prodloužení však padli 3:4.
Program play off turnaje mužů na ZOH 2026
|Osmifinále 1
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 2
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 3
|Úterý 17. února, 16:40
|Osmifinále 4
|Úterý 17. února, 21:10
|Čtvrtfinále 1
|Středa 18. února, 12:10
|Čtvrtfinále 2
|Středa 18. února, 14:10
|Čtvrtfinále 3
|Středa 18. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Středa 18. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pátek 20. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pátek 20. února, 21:10
|O bronz
|Sobota 21. února, 20:40
|Finále
|Neděle 22. února, 13:40
Tabulky skupin hokejového turnaje mužů
Hokej žen na ZOH: play off olympijského turnaje
Ženský turnaj měl dvě skupiny. Elitní „áčko“, ze kterého postoupilo do čtvrtfinále všech pět týmů, a „béčko“, odkud prošly dál nejlepší tři celky. Česká reprezentace patří mezi elitu, takže měla čtvrtfinálovou účast jistou. Ve čtvrtfinále však podlehla Švédsku.
Turnaj ovládly hráčky Spojených států amerických, ve finále porazily po obratu Kanadu 2:1 v prodloužení. Návrat na trůn po osmi letech a celkově třetí zlato pod pěti kruhy jim zajistila Megan Kellerová gólem v čase 64:07.
Zápasy o medaile
Výsledky semifinále
Výsledky čtvrtfinále
|Zápas
|Výsledek
|ČESKO vs Švédsko
|0:2
|USA vs. Itálie
|6:0
|Kanada vs. Německo
|5:1
|Finsko vs. Švýcarsko
|0:1
Skupina A
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|USAUSA
|4
|4
|0
|0
|0
|20:1
|12
|2.
|KanadaKanada
|4
|3
|0
|0
|1
|14:6
|9
|3.
|ČeskoČesko
|4
|1
|0
|1
|2
|7:14
|4
|4.
|FinskoFinsko
|4
|1
|0
|0
|3
|3:13
|3
|5.
|ŠvýcarskoŠvýcarsko
|4
|0
|1
|0
|3
|5:15
|2
1. - 8. : Play Off
Skupina B
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ŠvédskoŠvédsko
|4
|4
|0
|0
|0
|18:2
|12
|2.
|NěmeckoNěmecko
|4
|2
|1
|0
|1
|10:8
|8
|3.
|ItálieItálie
|4
|2
|0
|0
|2
|9:11
|6
|4.
|JaponskoJaponsko
|4
|1
|0
|0
|3
|7:14
|3
|5.
|FrancieFrancie
|4
|0
|0
|1
|3
|4:13
|1
1. - 8. : Play Off
Harmonogram play off v hokejovém turnaji žen
|Fáze
|Datum a čas
|Čtvrtfinále 1
|Pátek 13. února, 16:40
|Čtvrtfinále 2
|Pátek 13. února, 21:10
|Čtvrtfinále 3
|Sobota 14. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Sobota 14. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pondělí 16. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pondělí 16. února, 21:10
|O bronz
|Čtvrtek 19. února, 14:40
|Finále
|Čtvrtek 19. února, 19:10