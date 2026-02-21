Pavouk hokeje na ZOH 2026: Kanada je ve finále s USA. Slovensko si zahraje o bronz

Olympijský hokejový turnaj mužů dospěl k bitvám o medaile. O zlato si na ZOH 2026 zahraje Kanada proti USA. Slováci v utkání o bronz vyzvou Finsko.

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Hokej na ZOH 2026: finále a zápas o bronz

Zápasdatumvýsledek
Kanada – USAneděle 22.2. 2026, 14:10
Slovensko – Finskosobota 21.2. 2026, 20:40

Hokej na ZOH 2026: semifinále

Zápasdatumvýsledek
Kanada – Finskopátek 20.2. 2026, 16:403:2
USA – Slovenskopátek 20.2. 2026, 21:106:2
  • Po čtvrtfinále byly čtyři postupující týmy znovu seřazeny podle výkonů ze základní části (umístění ve skupině, počet bodů, gólový rozdíl a počet vstřelených branek).
  • Nejlepší postupující (Kanada) hraje s nejhorším (Finsko), druhý (USA) s třetím (Slovensko).

Hokej na ZOH 2026: osmifinále a čtvrtfinále

V mužském turnaji se odehrály tři skupiny po čtyřech týmech a všichni účastníci postoupili do vyřazovací fáze. Po seřazení týmů do minitabulky se vytvořil následující pavouk play off:

OsmifináleČtvrtfinále
1. Německo – Francie 5:1Slovensko – Německo 6:2
2. Švýcarsko – Itálie 3:0Finsko – Švýcarsko 3:2P
3: ČESKO – Dánsko 3:2Kanada – ČESKO 4:3P
4: Švédsko – Lotyšsko 5:1USA – Švédsko 2:1P
PořadíTým (pořadí ve skupině)ZBSkóre
1.Kanada (1.)3920:3
2.USA (1.)3916:5
3.Slovensko (1.)3610:8
4.Finsko (2.)3616:5
5.Švýcarsko (2.)359:8
6.Německo (2.)337:10
7.Švédsko (3.)3611:9
8.Česko (3.)349:12
9.Dánsko (3.)338:11
10.Lotyšsko (4.)337:12
11.Francie (4.)305:20
12.Itálie (4.)304:19

Postupová matematika turnaje mužů na ZOH 2026

  • Vítěz každé skupiny postoupil přímo do čtvrtfinále.
  • Nejlepší tým na druhém místě ze všech tří skupin také postoupil přímo do čtvrtfinále (kritéria pro rozhodování: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF před turnajem)

Tabulky hokeje na ZOH 2026: pořadí skupin mužů i žen
  • Zbývajících osm týmů se utkalo ve vyřazovacích osmifinálových zápasech o čtyři zbývající místa ve čtvrtfinále.
  • K rozdělení dvojic pro osmifinále posloužila minitabulka.

Minitabulka pro osmifinále a čtvrtfinále

1️⃣ Nejprve se řadí podle umístění ve skupině: nejdříve zbývající týmy z 2. míst, poté všechny týmy ze 3. míst, nakonec týmy ze 4. míst.

2️⃣ U týmů se stejným umístěním ve skupině, rozhoduje: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF.

PořadíTým (pořadí ve skupině)ZBSkóre
1.Kanada (1.)3920:3
2.USA (1.)3916:5
3.Slovensko (1.)3610:8
4.Finsko (2.)3616:5
5.Švýcarsko (2.)359:8
6.Německo (2.)337:10
7.Švédsko (3.)3611:9
8.Česko (3.)349:12
9.Dánsko (3.)338:11
10.Lotyšsko (4.)337:12
11.Francie (4.)305:20
12.Itálie (4.)304:19

Česko v osmifinále ZOH 2026

Prohra se Švýcarskem v závěrečném skupinovém zápase znamenala pro český tým konečné třetí místo ve skupině A a také 8. místo v minitabulce před osmifinále. V předkole play off tak podstoupil souboj s devátým Dánskem. Češi se protlačili do čtvrtfinále po těsném vítězství 3:2.

Česko ve čtvrtfinále ZOH 2026

Pokud osmifinálový soupeř vypadal pro český tým hratelně, dál už to bylo horší. Číhal tam první celek z minitabulky, jeden z největších favoritů turnaje – Kanada. Češi odehráli svůj nejlepší zápas na turnaji, v prodloužení však padli 3:4.

Program play off turnaje mužů na ZOH 2026

Osmifinále 1Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 2Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 3Úterý 17. února, 16:40
Osmifinále 4Úterý 17. února, 21:10
Čtvrtfinále 1Středa 18. února, 12:10
Čtvrtfinále 2Středa 18. února, 14:10
Čtvrtfinále 3Středa 18. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Středa 18. února, 21:10
Semifinále 1Pátek 20. února, 16:40
Semifinále 2Pátek 20. února, 21:10
O bronzSobota 21. února, 20:40
FináleNeděle 22. února, 13:40

Tabulky skupin hokejového turnaje mužů

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Kanada 3 3 0 0 0 20:3 9
2.  Švýcarsko 3 1 1 0 1 9:8 5
3.  Česko 3 1 0 1 1 9:12 4
4.  Francie 3 0 0 0 3 5:20 0
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Slovensko 3 2 0 0 1 10:8 6
2.  Finsko 3 2 0 0 1 16:5 6
3.  Švédsko 3 2 0 0 1 11:9 6
4.  Itálie 3 0 0 0 3 4:19 0
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  USA 3 3 0 0 0 16:5 9
2.  Dánsko 3 1 0 0 2 8:11 3
3.  Německo 3 1 0 0 2 7:10 3
4.  Lotyšsko 3 1 0 0 2 7:12 3

Hokej žen na ZOH: play off olympijského turnaje

Ženský turnaj měl dvě skupiny. Elitní „áčko“, ze kterého postoupilo do čtvrtfinále všech pět týmů, a „béčko“, odkud prošly dál nejlepší tři celky. Česká reprezentace patří mezi elitu, takže měla čtvrtfinálovou účast jistou. Ve čtvrtfinále však podlehla Švédsku.

Turnaj ovládly hráčky Spojených států amerických, ve finále porazily po obratu Kanadu 2:1 v prodloužení. Návrat na trůn po osmi letech a celkově třetí zlato pod pěti kruhy jim zajistila Megan Kellerová gólem v čase 64:07.

Zápasy o medaile

O bronz: Švédsko vs. Švýcarsko1:2P
Finále: USA vs. Kanada2:1P

Výsledky semifinále

ZápasVýsledek
USA vs. Švédsko5:0
Kanada vs. Švýcarsko2:1

Výsledky čtvrtfinále

ZápasVýsledek
ČESKO vs Švédsko0:2
USA vs. Itálie6:0
Kanada vs. Německo5:1
Finsko vs. Švýcarsko0:1

Skupina A

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. USAUSA 4 4 0 0 0 20:1 12
2. KanadaKanada 4 3 0 0 1 14:6 9
3. ČeskoČesko 4 1 0 1 2 7:14 4
4. FinskoFinsko 4 1 0 0 3 3:13 3
5. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 0 1 0 3 5:15 2

1. - 8. : Play Off

Skupina B

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 4 4 0 0 0 18:2 12
2. NěmeckoNěmecko 4 2 1 0 1 10:8 8
3. ItálieItálie 4 2 0 0 2 9:11 6
4. JaponskoJaponsko 4 1 0 0 3 7:14 3
5. FrancieFrancie 4 0 0 1 3 4:13 1

1. - 8. : Play Off

Harmonogram play off v hokejovém turnaji žen

FázeDatum a čas
Čtvrtfinále 1Pátek 13. února, 16:40
Čtvrtfinále 2Pátek 13. února, 21:10
Čtvrtfinále 3Sobota 14. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Sobota 14. února, 21:10
Semifinále 1Pondělí 16. února, 16:40
Semifinále 2Pondělí 16. února, 21:10
O bronzČtvrtek 19. února, 14:40
FináleČtvrtek 19. února, 19:10
Zdráhalová čtrnáctá v závodě na 1500 m, první zlato slaví Rijpmaová-de Jongová

Nikola Zdráhalová v závodě na 1500 m.

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová obsadila v olympijském závodě na 1500 metrů 14. místo. V Miláně zvítězila Nizozemka Antoinette Rijpmaová-de Jongová a po pěti předchozích medailích získala první...

20. února 2026  18:37

OBRAZEM: Příběh her na jediném snímku. Fotografové zachytili olympijské kouzlo

Snímek z tréninku akrobatického lyžování na osmém dni zimních olympijských her.

Různé sportovní disciplíny, velkolepé výkony a bohaté příběhy, to jsou olympijské hry. Každý sportovec dlouhé roky trénuje, aby se jednou mohl ukázat pod pěti kruhy. Co kdyby se však celé olympijské...

20. února 2026  18:28

