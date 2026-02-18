Hokej na ZOH: soupeři pro čtvrtfinále a semifinále
V mužském turnaji se odehrály tři skupiny po čtyřech týmech a všichni účastníci postoupili do vyřazovací fáze. Po seřazení týmů do minitabulky se vytvořil následující pavouk play off:
|Osmifinále
|Čtvrtfinále
|1. Německo – Francie 5:1
|Slovensko – Německo 6:2
|2. Švýcarsko – Itálie 3:0
|Finsko – Švýcarsko (18.2., 18:10)
|3: ČESKO – Dánsko 3:2
|Kanada – ČESKO 4:3P
|4: Švédsko – Lotyšsko 5:1
|USA – Švédsko (18.2., 21:10)
Po čtvrtfinále se čtyři postupující týmy znovu seřadí podle výkonů ze základní části — umístění ve skupině, počet bodů, gólový rozdíl a počet vstřelených branek. Nejlepší postupující pak hraje s nejhorším, druhý s třetím.
Postupová matematika turnaje mužů na ZOH 2026
- Vítěz každé skupiny postoupil přímo do čtvrtfinále.
- Nejlepší tým na druhém místě ze všech tří skupin také postoupil přímo do čtvrtfinále (kritéria pro rozhodování: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF před turnajem)
|
Tabulky hokeje na ZOH 2026: pořadí skupin mužů i žen
- Zbývajících osm týmů se utkalo ve vyřazovacích osmifinálových zápasech o čtyři zbývající místa ve čtvrtfinále.
- K rozdělení dvojic pro osmifinále posloužila minitabulka.
Minitabulka pro osmifinále a čtvrtfinále
1️⃣ Nejprve se řadí podle umístění ve skupině: nejdříve zbývající týmy z 2. míst, poté všechny týmy ze 3. míst, nakonec týmy ze 4. míst.
2️⃣ U týmů se stejným umístěním ve skupině, rozhoduje: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF.
|Pořadí
|Tým (pořadí ve skupině)
|Z
|B
|Skóre
|1.
|Kanada (1.)
|3
|9
|20:3
|2.
|USA (1.)
|3
|9
|16:5
|3.
|Slovensko (1.)
|3
|6
|10:8
|4.
|Finsko (2.)
|3
|6
|16:5
|5.
|Švýcarsko (2.)
|3
|5
|9:8
|6.
|Německo (2.)
|3
|3
|7:10
|7.
|Švédsko (3.)
|3
|6
|11:9
|8.
|Česko (3.)
|3
|4
|9:12
|9.
|Dánsko (3.)
|3
|3
|8:11
|10.
|Lotyšsko (4.)
|3
|3
|7:12
|11.
|Francie (4.)
|3
|0
|5:20
|12.
|Itálie (4.)
|3
|0
|4:19
Soupeř Čechů pro osmifinále
Prohra se Švýcarskem v závěrečném skupinovém zápase znamená pro český tým konečné třetí místo ve skupině A a také 8. místo v minitabulce před osmifinále. V předkole play off tak podstoupil souboj s devátým Dánskem.
Česko a soupeř pro čtvrtfinále
Pokud osmifinálový soupeř vypadal pro český tým hratelně, dál už je to horší. Číhá tam první celek z minitabulky, jeden z největších favoritů turnaje – Kanada.
Program play off turnaje mužů na ZOH 2026
|Osmifinále 1
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 2
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 3
|Úterý 17. února, 16:40
|Osmifinále 4
|Úterý 17. února, 21:10
|Čtvrtfinále 1
|Středa 18. února, 12:10
|Čtvrtfinále 2
|Středa 18. února, 14:10
|Čtvrtfinále 3
|Středa 18. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Středa 18. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pátek 20. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pátek 20. února, 21:10
|O bronz
|Sobota 21. února, 20:40
|Finále
|Neděle 22. února, 13:40
Tabulky skupin hokejového turnaje mužů
Hokej žen na ZOH: play off olympijského turnaje
Ženský turnaj měl dvě skupiny. Elitní „áčko“, ze kterého postoupilo do čtvrtfinále všech pět týmů, a „béčko“, odkud prošly dál nejlepší tři celky. Česká reprezentace patří mezi elitu, takže měla čtvrtfinálovou účast jistou. Ve čtvrtfinále však podlehla Švédsku.
Jak se hraje dál
|O bronz: Švédsko vs. Švýcarsko
|Čtvrtek 19. února, 14:40
|Finále: USA vs. Kanada
|Čtvrtek 19. února, 19:10
Výsledky semifinále
Výsledky čtvrtfinále
|Zápas
|Výsledek
|ČESKO vs Švédsko
|0:2
|USA vs. Itálie
|6:0
|Kanada vs. Německo
|5:1
|Finsko vs. Švýcarsko
|0:1
Skupina A
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|USAUSA
|4
|4
|0
|0
|0
|20:1
|12
|2.
|KanadaKanada
|4
|3
|0
|0
|1
|14:6
|9
|3.
|ČeskoČesko
|4
|1
|0
|1
|2
|7:14
|4
|4.
|FinskoFinsko
|4
|1
|0
|0
|3
|3:13
|3
|5.
|ŠvýcarskoŠvýcarsko
|4
|0
|1
|0
|3
|5:15
|2
1. - 8. : Play Off
Skupina B
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ŠvédskoŠvédsko
|4
|4
|0
|0
|0
|18:2
|12
|2.
|NěmeckoNěmecko
|4
|2
|1
|0
|1
|10:8
|8
|3.
|ItálieItálie
|4
|2
|0
|0
|2
|9:11
|6
|4.
|JaponskoJaponsko
|4
|1
|0
|0
|3
|7:14
|3
|5.
|FrancieFrancie
|4
|0
|0
|1
|3
|4:13
|1
1. - 8. : Play Off
Harmonogram play off v hokejovém turnaji žen
|Fáze
|Datum a čas
|Čtvrtfinále 1
|Pátek 13. února, 16:40
|Čtvrtfinále 2
|Pátek 13. února, 21:10
|Čtvrtfinále 3
|Sobota 14. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Sobota 14. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pondělí 16. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pondělí 16. února, 21:10
|O bronz
|Čtvrtek 19. února, 14:40
|Finále
|Čtvrtek 19. února, 19:10