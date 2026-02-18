Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři ve čtvrtfinále, jak dál v semifinále

  19:29
Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do vyřazovacích bojů. Kdo na koho narazí ve čtvrtfinále a jaký je herní systém turnaje na ZOH 2026?

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Hokej na ZOH: soupeři pro čtvrtfinále a semifinále

V mužském turnaji se odehrály tři skupiny po čtyřech týmech a všichni účastníci postoupili do vyřazovací fáze. Po seřazení týmů do minitabulky se vytvořil následující pavouk play off:

OsmifináleČtvrtfinále
1. Německo – Francie 5:1Slovensko – Německo 6:2
2. Švýcarsko – Itálie 3:0Finsko – Švýcarsko (18.2., 18:10)
3: ČESKO – Dánsko 3:2Kanada – ČESKO 4:3P
4: Švédsko – Lotyšsko 5:1USA – Švédsko (18.2., 21:10)

Po čtvrtfinále se čtyři postupující týmy znovu seřadí podle výkonů ze základní části — umístění ve skupině, počet bodů, gólový rozdíl a počet vstřelených branek. Nejlepší postupující pak hraje s nejhorším, druhý s třetím.

Postupová matematika turnaje mužů na ZOH 2026

  • Vítěz každé skupiny postoupil přímo do čtvrtfinále.
  • Nejlepší tým na druhém místě ze všech tří skupin také postoupil přímo do čtvrtfinále (kritéria pro rozhodování: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF před turnajem)

Tabulky hokeje na ZOH 2026: pořadí skupin mužů i žen
  • Zbývajících osm týmů se utkalo ve vyřazovacích osmifinálových zápasech o čtyři zbývající místa ve čtvrtfinále.
  • K rozdělení dvojic pro osmifinále posloužila minitabulka.

Minitabulka pro osmifinále a čtvrtfinále

1️⃣ Nejprve se řadí podle umístění ve skupině: nejdříve zbývající týmy z 2. míst, poté všechny týmy ze 3. míst, nakonec týmy ze 4. míst.

2️⃣ U týmů se stejným umístěním ve skupině, rozhoduje: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF.

PořadíTým (pořadí ve skupině)ZBSkóre
1.Kanada (1.)3920:3
2.USA (1.)3916:5
3.Slovensko (1.)3610:8
4.Finsko (2.)3616:5
5.Švýcarsko (2.)359:8
6.Německo (2.)337:10
7.Švédsko (3.)3611:9
8.Česko (3.)349:12
9.Dánsko (3.)338:11
10.Lotyšsko (4.)337:12
11.Francie (4.)305:20
12.Itálie (4.)304:19

Soupeř Čechů pro osmifinále

Prohra se Švýcarskem v závěrečném skupinovém zápase znamená pro český tým konečné třetí místo ve skupině A a také 8. místo v minitabulce před osmifinále. V předkole play off tak podstoupil souboj s devátým Dánskem.

Česko a soupeř pro čtvrtfinále

Pokud osmifinálový soupeř vypadal pro český tým hratelně, dál už je to horší. Číhá tam první celek z minitabulky, jeden z největších favoritů turnaje – Kanada.

Program play off turnaje mužů na ZOH 2026

Osmifinále 1Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 2Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 3Úterý 17. února, 16:40
Osmifinále 4Úterý 17. února, 21:10
Čtvrtfinále 1Středa 18. února, 12:10
Čtvrtfinále 2Středa 18. února, 14:10
Čtvrtfinále 3Středa 18. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Středa 18. února, 21:10
Semifinále 1Pátek 20. února, 16:40
Semifinále 2Pátek 20. února, 21:10
O bronzSobota 21. února, 20:40
FináleNeděle 22. února, 13:40

Tabulky skupin hokejového turnaje mužů

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Kanada 3 3 0 0 0 20:3 9
2.  Švýcarsko 3 1 1 0 1 9:8 5
3.  Česko 3 1 0 1 1 9:12 4
4.  Francie 3 0 0 0 3 5:20 0
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Slovensko 3 2 0 0 1 10:8 6
2.  Finsko 3 2 0 0 1 16:5 6
3.  Švédsko 3 2 0 0 1 11:9 6
4.  Itálie 3 0 0 0 3 4:19 0
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  USA 3 3 0 0 0 16:5 9
2.  Dánsko 3 1 0 0 2 8:11 3
3.  Německo 3 1 0 0 2 7:10 3
4.  Lotyšsko 3 1 0 0 2 7:12 3

Hokej žen na ZOH: play off olympijského turnaje

Ženský turnaj měl dvě skupiny. Elitní „áčko“, ze kterého postoupilo do čtvrtfinále všech pět týmů, a „béčko“, odkud prošly dál nejlepší tři celky. Česká reprezentace patří mezi elitu, takže měla čtvrtfinálovou účast jistou. Ve čtvrtfinále však podlehla Švédsku.

Jak se hraje dál

O bronz: Švédsko vs. ŠvýcarskoČtvrtek 19. února, 14:40
Finále: USA vs. KanadaČtvrtek 19. února, 19:10

Výsledky semifinále

ZápasVýsledek
USA vs. Švédsko5:0
Kanada vs. Švýcarsko2:1

Výsledky čtvrtfinále

ZápasVýsledek
ČESKO vs Švédsko0:2
USA vs. Itálie6:0
Kanada vs. Německo5:1
Finsko vs. Švýcarsko0:1

Skupina A

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. USAUSA 4 4 0 0 0 20:1 12
2. KanadaKanada 4 3 0 0 1 14:6 9
3. ČeskoČesko 4 1 0 1 2 7:14 4
4. FinskoFinsko 4 1 0 0 3 3:13 3
5. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 0 1 0 3 5:15 2

1. - 8. : Play Off

Skupina B

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 4 4 0 0 0 18:2 12
2. NěmeckoNěmecko 4 2 1 0 1 10:8 8
3. ItálieItálie 4 2 0 0 2 9:11 6
4. JaponskoJaponsko 4 1 0 0 3 7:14 3
5. FrancieFrancie 4 0 0 1 3 4:13 1

1. - 8. : Play Off

Harmonogram play off v hokejovém turnaji žen

FázeDatum a čas
Čtvrtfinále 1Pátek 13. února, 16:40
Čtvrtfinále 2Pátek 13. února, 21:10
Čtvrtfinále 3Sobota 14. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Sobota 14. února, 21:10
Semifinále 1Pondělí 16. února, 16:40
Semifinále 2Pondělí 16. února, 21:10
O bronzČtvrtek 19. února, 14:40
FináleČtvrtek 19. února, 19:10
Vstoupit do diskuse (44 příspěvků)
Výsledky

