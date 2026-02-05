ONLINE: Česko - USA. Hokejistky na úvod her nastupují proti hlavním favoritkám

  12:46
S jasnými medailovými ambicemi vstupují české hokejistky do olympijského turnaje v Miláně. Den před oficiálním zahájením her se na úvod potkávají s hlavními favoritkami a posledními mistryněmi světa ze Spojených států. Utkání silnější základní skupiny A můžete sledovat od 16.40 v podrobné online reportáži.

Česko - USA, momentka ze zápasu mistrovství světa hokejistek. Útočí domácí Tereza Plosová (vpravo). | foto: ČTK

Když se oba týmy potkaly pod pěti kruhy naposledy, stalo se tak ve čtvrtfinále posledního turnaj v Pekingu, při debutu Češek.

Ty měly našlápnuto k velkému překvapení, když je Michaela Pejzlová poslala ve druhé třetině do vedení, zámořský výběr měl ale v utkání drtivou převahu a i přes výtečný výkon brankářky Kláry Peslarové (s 55 zákroky), zvítězil 4:1.

ONLINE: USA vs. Česko

Úvodní vystoupení hokejistek na olympijském turnaji sledujte od 16.40.

Teď je národní tým v obdobné pozici, favorit je daný, pořád odskočený. A hájí proti Česku stoprocentní bilanci.

„Už z holek v Seattlu jsem ale cítila, že nechtějí hrát proti Česku,“ říká kapitánka Aneta Tejralová, která v západoamerickém celku elitní soutěže PWHL s pár nynějšími soupeřkami hraje, včetně hvězd Hillary Knightové a Alex Carpenterové. „Vědí, že už nejsme outsideři, ale nepříjemný soupeř.“

Nezkrotný příběh o ženském hokeji. Vypráví Češka, kterou chtějí v Kanadě

Však to tým pod vedením trenérky Carly MacLeodové prokázal na posledním mistrovství světa, kde Američankám v semifinále podlehl už těsně 1:2, byť zase s výrazným rozdílem v zakončování, kdy čelil 45 střelám.

Nyní chce navázat na úspěchy z uplynulých let. Zatímco v Pekingu byla odměnou už vybojovaná účast, teď je cílem zisk medaile. Postup do čtvrtfinále má už zajištěný díky členství v elitní skupině A, teď bojuje o co nejlepší pozici pro klíčový zápas.

„Za poslední čtyři roky jsme ukázaly charakter a vybudovaly si jméno. Máme sebevědomí, jsme vnímané mezi top 3 týmy a věřím, že nám to pomůže. Budujeme podporu i pro mladší holčičky a já udělám vše pro to, abych svůj tým přivedla k úspěchu,“ doplnila obránkyně Tejralová.

Skupina A 5. 2. 2026 16:40
USA : Česko 0:0
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Třeba je to Boží trest za to, že nepřesunuli snowboard. Bank o Ledecké i Vonnové

Trenér Tomáš Bank s Ester Ledeckou.

Od našich zpravodajů v Itálii Jeho svěřenkyně v těchto dnech pobývá v Livignu a připravuje se na svůj nedělní pokus o olympijský zlatý hattrick na snowboardu, ale její lyžařský trenér Tomáš Bank už je s dalšími členkami české...

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...

PŘEHLEDNĚ: Pokusí se o historický úspěch. Prohlédněte si vizitky českých hokejistek

České hokejistky budou na olympijských hrách v Miláně usilovat o medaili.

České hokejistky budou na olympijských hrách v Miláně usilovat o medaili. Tu zatím pod pěti kruhy nikdy nezískaly, chtěly by však navázat na bronzy ze světových šampionátů z let 2022 a 2023. Všechny...

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

