MacLeodová: Bolí to, ale můžeme být hrdé. Jenže hokejistky stagnují, někde je chyba

Dan Hübsch
  19:01
Od našeho zpravodaje v Itálii - Většina pozápasových hodnocení se nesla v pozitivním duchu. Ano, české hokejistky v posledních letech udělaly ohromný pokrok. Od bronzové éry však utekly skoro tři roky. A tři neúspěšné rozhodující duely. Naposledy ve čtvrtfinále olympijského turnaje po nepovedeném výkonu a porážce od perfektně bránících Švédek (0:2). Ani přes snahu si národní tým vítězství nezasloužil. Nabízí se otázka, zdali se pro další posun nezamyslet nad většími změnami.
České hokejistky smutní po vyřazení z olympiády ve čtvrtfinále, na ledě klečí...

České hokejistky smutní po vyřazení z olympiády ve čtvrtfinále, na ledě klečí Tereza Plosová. | foto: Reuters

Hokejistka Kateřina Mrázová po olympijské prohře se Švédskem (13. února 2026)
Švédka Hilda Svenssonová skóruje do prázdné branky před Kristýnou Kaltounkovou....
Švédské hráčky slaví vítězství v utkání s Českem. (13. února 2026)
Daniela Pejšová brečí po prohraném čtvrtfinále.
35 fotografií

Jde o brzký konec, hokejistky měly medailové ambice, potažmo se chtěly alespoň posunout dál po vyřazení na předchozích hrách v Pekingu. Jenže ani jeden z cílů nevyšel.

„Je to těžké. Když nedáme gól, nemůžeme vyhrát,“ zoufala si útočnice Natálie Mlýnková. „Musíme se víc dostávat před oči gólmanky, vyvíjet větší tlak. Bohužel. I ty přesilovky, oslabení,“ zakroutila hlavou.

Holky brečí, dojem z her je pokažený, tuší skleslá Tejralová. Ve střelbě jsme vyhořely

Nejen v početních převahách, nýbrž obecně, produktivita dost vázla. V průměru obnášela mizernou hodnotu 1,4 gólu na zápas. To by po postupu mezi nejlepší čtyřku asi nikdo neřešil, ovšem takto kromě skvěle odehraného zápasu s Finskem (jediné výhry v turnaji) bylo znát, že Češky nikterak nedominují. Že za předčasným vyřazením i pomalu směřují.

„Ve čtvrtfinále jsme si ani výhru nezasloužili,“ souhlasil asistent Dušan Andrašovský. „Nebyli jsme od začátku v našem nastavení a do zápasu už jsme se nezvládli dostat. Nevím, čím to je, asi nějaká skrytá skříňka vzadu, snažili jsme se udělat maximum, ale na led se nám to přenést nepodařilo.“

Možná nervozita? Možná tlak z role favorita? Několikrát šlo kupříkladu vidět, jak hokejistkám sjíždějí puky z holí. Spíš se ale jednalo o vinu ledu v provizorní hale na milánském výstavišti Rho Fiera, jak bez výmluv pravila i Mlýnková.

„Může to ale být i nervozitou. Zápasů, které se historicky nepovedly, přibývá a v hlavách se to může vracet,“ tipuje Andrašovský. „Je potřeba se podívat na sebe, protože někde je chyba.“

Hilda Svenssonová trefuje prázdnou branku a definitivně posílá Švédsko do semifinále. Kristýna Kaltounková ji už nestihla dojet.

Už to není ta klidná, suverénní jízda, kdy se Češky posouvaly nahoru a mohly se právem skutečně považovat za nejlepší evropský tým, byť s ohromným odstupem za USA a Kanadou.

Nyní na ně výrazně dotírá Švédsko, které jim uštědřilo dvě porážky také v předešlých měřeních pod hlavičkou ženské Euro Hockey Tour.

Když mezi média předstoupila hlavní trenérka Carla MacLeodová, mluvila o působivém progresu za předešlé čtyři roky.

„Je to neskutečná skupina motivovaných holek. Ovlivnily vývoj ženského hokeje ve své zemi jako nikdo předtím. Bolí to, ale nakonec můžeme být hrdé,“ odvětila s vyrovnaným výrazem v milánské mixzóně.

Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová dává pokyny v zápase s Finskem.

A dál pokračovala ve stylu, že se kritice snažila vyhnout.

„Až to odezní, tak holky pochopí, že můžou držet hlavu vztyčenou. Hrály opravdu tvrdě. Bylo to těsné utkání, šance na obě strany. Nemyslím si, že by něco bylo vyloženě špatně. Jenom jsme nebyly schopné skórovat. Jejich brankářka chytala opravdu dobře.“

Jistě, velká sebekritika příliš nedá, pozitivní přístup v řadě věcí pomáhá. Ale nezůstává takto český výběr poněkud odstřižen od reality, možná naopak až příliš vysoko? Nepotřebuje razit větší vyrovnanost?

Nasnadě je jiná možnost, která by vedle posunu dalších zemí mohla stát za horšími výsledky. A to, zda hokejistky až příliš nežijí z minulosti. Protože poslední dobou jen viditelně přešlapují na místě. Stagnují.

Zásadní téma zní, co bude dál...

„Je potřeba tvrdě pracovat a být pokorný. Soustředit se na drobné věci, být lépe připravený. Jak fyzicky, tak v hlavě,“ míní Andrašovský.

Asistent trenérky českých hokejistek Dušan Andrašovský po návratu z bronzového MS v Kanadě

Trenérce MacLeodové po sezoně skončí smlouva. Na hokejovém svazu se zamyslí, co dělat, aby Češky dál mířily vpřed.

„Nevím, co bude. Ani s naší trenérskou budoucností,“ dodává Andrašovský. „Třetí zklamání po sobě, i když historicky jsme pořád hrály čtvrtfinále a měli ho garantované bez kvalifikace. Předtím čtyřikrát zápas o bronz, co se dvakrát nepovedl, jednou na nájezdy. Na to, jaké máme podmínky, to nejsou neúspěchy. Nemůžeme se na to pořád odvolávat, ale to je realita, kde jsme. Výsledky, jaké mužský i ženský hokej produkuje, tu pár let nebyly a za pár let být nemusí.“

Jen ze stále nedávného úžasného skoku a chlácholení, že ještě dřív bylo daleko hůř, se však také čerpat nedá.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)
Tipsport - partner programu
USA vs. DánskoHokej - Skupina C - 14. 2. 2026:USA vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 21:10
  • 1.06
  • 13.70
  • 33.00
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Čtvrtfinále - 14. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 21:10
  • 1.42
  • 4.76
  • 6.01
Švýcarsko vs. ČeskoHokej - Skupina A - 15. 2. 2026:Švýcarsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
15. 2. 12:10
  • 2.89
  • 4.09
  • 2.20
Kanada vs. FrancieHokej - Skupina A - 15. 2. 2026:Kanada vs. Francie //www.idnes.cz/sport
15. 2. 16:40
  • 1.01
  • 45.00
  • 45.00
Dánsko vs. LotyšskoHokej - Skupina C - 15. 2. 2026:Dánsko vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
15. 2. 19:10
  • 2.69
  • 4.14
  • 2.24
USA vs. NěmeckoHokej - Skupina C - 15. 2. 2026:USA vs. Německo //www.idnes.cz/sport
15. 2. 21:10
  • 1.18
  • 7.97
  • 12.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Slováci jsou navzdory porážce rovnou ve čtvrtfinále. Pomohla jim i výhra Finů 11:0

Euforie navzdory prohře, Dalibor Dvorský vstřelil klíčový gól na 3:5 proti...

Skupinu B na olympijském turnaji hokejistů překvapivě ovládli Slováci. V posledním utkání sice prohráli se Švédskem 3:5, ale jelikož díky gólu Dalibora Dvorského 39 vteřin před koncem udrželi...

14. února 2026  20:07

Cesta za obhajobou pokračuje. Kanaďanky ve čtvrtfinále jasně přehrály Německo

Kanadské hokejistky slaví výhru nad Německem a postup do semifinále...

Kanadské hokejistky porazily ve čtvrtfinále olympijských her v Miláně Německo 5:1. V boji o finále obhájkyně triumfu z Pekingu narazí na lepší z dvojice Finsko, Švýcarsko. Druhou dvojici pro pondělní...

14. února 2026  19:47

Očekávání, vyčerpání i oslava v Českém domě. Jak vypadal Jílkův zlatý den

Rychlobruslař Metoděj Jílek oslavuje olympijské vítězství v Českém domě. (13....

Věděl, že je jeden z favoritů, a byl připravený pro zlato udělat cokoliv. Rychlobruslař Metoděj Jílek se v pátek vydal ze všech sil, nejcennější medaili na olympijských hrách nakonec vybojoval. A...

14. února 2026  19:46

8. den ZOH 2026 ONLINE: Voborníková ve sprintu 19., Fernstädtová se posunula

Sledujeme online
Biatlonistka Markéta Davidová při ležce během sprintu.

Olympijské hry v Miláně a Cortině d’ Ampezzo mají za sebou první týden. Ten druhý startuje v sobotu. Program načal dopoledne lyžař Marek Müller, v obřím slalomu ale dojel se ztrátou téměř 13 vteřin...

14. února 2026  19:43

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

14. února 2026  19:38

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

14. února 2026  19:37

Nejlepší prohra v životě! I Slováky výsledek zmátl, postupovou radost museli mírnit

Juraj Slafkovský nezvykle oslavuje prohru.

Od našich zpravodajů v Itálii „Ta prohra je taková velká výhra.“ „Zvláštní pocit, ale jestli díky tomu půjdeme rovnou do čtvrtfinále, tak je dobrý!“ „Poprvé v životě se raduju z prohry...“ I tak slovenští hokejisté v sobotu...

14. února 2026  17:20,  aktualizováno  19:30

Heraskevyč reagoval na kritiku MOV za řád od Zelenského. Přidal fotku Coventryové

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se skeletonistou Vladyslavem...

Od našeho zpravodaje v Itálii Vyloučený ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč se opět ocitl pod kritikou Mezinárodního olympijského výboru, a to za skutečnost, že obdržel Řád svobody od ukrajinského prezidenta Volodymira...

14. února 2026  19:24

Posun do první desítky. Skeletonistku Fernstädtovou čeká finálová jízda

Skeletonistka Anna Fernstädtová během třetí jízdy na olympijských hrách

Skeletonistka Anna Fernstädtová se v olympijském závodě posunula do první desítky, před závěrečným kolem je devátá. Ve třetí jízdě v Cortině d’Ampezzo zajela česká reprezentantka sedmý nejlepší čas a...

14. února 2026  19:17

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

14. února 2026  19:07

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

MacLeodová: Bolí to, ale můžeme být hrdé. Jenže hokejistky stagnují, někde je chyba

České hokejistky smutní po vyřazení z olympiády ve čtvrtfinále, na ledě klečí...

Od našeho zpravodaje v Itálii Většina pozápasových hodnocení se nesla v pozitivním duchu. Ano, české hokejistky v posledních letech udělaly ohromný pokrok. Od bronzové éry však utekly skoro tři roky. A tři neúspěšné rozhodující...

14. února 2026  19:01

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

14. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.