ONLINE: Česko - Švédsko. Hokejistky čeká čtvrtfinále proti nepříjemným soupeřkám

  10:00
Klíčový zápas turnaje je tu. České hokejistky se chystají na olympijské čtvrtfinále, zabojují o historicky první postup mezi nejlepší čtyři týmy pod pěti kruhy. Do cesty se jim postaví Švédky, suverénní vítězky základní skupiny B. Utkání můžete sledovat od 16.40 v podrobné online reportáži.

České hokejistky se připravují na zápas proti Švýcarsku. | foto: AP

Češky zakončily skupinovou fázi s bilancí jednoho vítězství a tří porážek, čtyři body jim i tak stačily na třetí příčku. V tabulce pod sebe dostaly Finsko a Švýcarsko.

ONLINE: Česko - Švédsko

Čtvrtfinále hokejistek na ZOH sledujeme od 16.40 podrobně

„Jestli chceme medaili, musíme porazit každého a potvrdit naši kvalitu. Je to jen o nás, jak se připravíme,“ hlásila odhodlaně Natálie Mlýnková, se čtyřmi body (3+1) nejproduktivnější hráčka týmu.

Ve čtvrtfinále čekají na svěřenkyně trenérky Carly MacLeodové nebezpečné Švédky, které prošly skupinou B bez ztráty bodu a s jednoznačným skóre 18:2.

České hokejistky narazí ve čtvrtfinále na Švédky, chtějí splnit roli favoritek

Postupně si poradily s Němkami (4:1), domácími Italkami (6:1), Francouzkami (4:0) a Japonkami (4:0).

„Hrát proti nim je těžké. Jsou urputné, snaží se nikoho nepustit před branku, opravdu se to tam řeže. Když ale budeme hrát to, co máme, a dodržovat taktiku, nemám o nás strach,“ burcovala Mlýnková.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

„Za poslední dva roky je vidět obrovský posun v jejich hře. Je to tlak, ale musíme ho přijmout, nesmíme to zkazit. Věřím, že nám vše klapne tak, jak si přejeme a plánujeme,“ přidal se asistent trenérky Dušan Andrašovský.

V roce 2025 se Češky utkaly se severskými soupeřkami třikrát. Uspěly pouze jednou, zapsaly dvě porážky, tu poslední (1:3) v prosinci na turnaji Euro Hockey Tour ve Finsku.

Jak dopadne vzájemný souboj v Miláně?

Olympiáda - hokej ženy
Čtvrtfinále 13. 2. 2026 16:40
Česko Česko : Švédsko Švédsko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
13. února 2026  8:30,  aktualizováno  10:12

7. den ZOH 2026 ONLINE: Nabitý český den. V akci Adamczyková, hokejisti i Jílek

Sledujeme online
Metoděj Jílek při tréninku na olympijských hrách.

Velmi pestrý program má český tým v pátečním programu zimních olympijských her. Představí se curleři, běžci na lyžích, skeletonistka Anna Fernstädtová i rychlobruslař Metoděj Jílek. Závodní den má...

13. února 2026

ONLINE: Česko - Francie. Druhý zápas hokejistů v Miláně, jsou jasným favoritem

Hvězda českého týmu i NHL Martin Nečas. (12. února 2026)

České hokejisty po čtvrteční kruté porážce s Kanadou čeká druhý zápas na olympijských hrách. V pátek od 16.40 vyzvou v rámci skupiny A Francii, proti níž jsou jasnými favority. Utkání můžete sledovat...

13. února 2026

