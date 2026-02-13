Češky zakončily skupinovou fázi s bilancí jednoho vítězství a tří porážek, čtyři body jim i tak stačily na třetí příčku. V tabulce pod sebe dostaly Finsko a Švýcarsko.
ONLINE: Česko - Švédsko
Čtvrtfinále hokejistek na ZOH sledujeme od 16.40 podrobně
„Jestli chceme medaili, musíme porazit každého a potvrdit naši kvalitu. Je to jen o nás, jak se připravíme,“ hlásila odhodlaně Natálie Mlýnková, se čtyřmi body (3+1) nejproduktivnější hráčka týmu.
Ve čtvrtfinále čekají na svěřenkyně trenérky Carly MacLeodové nebezpečné Švédky, které prošly skupinou B bez ztráty bodu a s jednoznačným skóre 18:2.
|
České hokejistky narazí ve čtvrtfinále na Švédky, chtějí splnit roli favoritek
Postupně si poradily s Němkami (4:1), domácími Italkami (6:1), Francouzkami (4:0) a Japonkami (4:0).
„Hrát proti nim je těžké. Jsou urputné, snaží se nikoho nepustit před branku, opravdu se to tam řeže. Když ale budeme hrát to, co máme, a dodržovat taktiku, nemám o nás strach,“ burcovala Mlýnková.
|
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
„Za poslední dva roky je vidět obrovský posun v jejich hře. Je to tlak, ale musíme ho přijmout, nesmíme to zkazit. Věřím, že nám vše klapne tak, jak si přejeme a plánujeme,“ přidal se asistent trenérky Dušan Andrašovský.
V roce 2025 se Češky utkaly se severskými soupeřkami třikrát. Uspěly pouze jednou, zapsaly dvě porážky, tu poslední (1:3) v prosinci na turnaji Euro Hockey Tour ve Finsku.
Jak dopadne vzájemný souboj v Miláně?