Dvakrát se nezadařilo. Tak do třetice všeho dobrého? České hokejistky se chystají na další vystoupení ve skupinové fáze olympijského turnaje. Tentokrát vyzvou Finky, dle predikcí jejich hlavní sokyně v boji o bronzové medaile. Utkání začne ve 21.10, sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

České hokejistky se připravují na zápas proti Švýcarsku. | foto: AP

Svěřenkyně trenérky Carly MacLeodové zatím v Miláně neokusily radost z vítězství. Po úvodní prohře s favorizovanými Američankami (1:5) překvapivě podlehly i Švýcarkám.

ONLINE: Česko - Finsko

Utkání hokejistek na OH sledujeme od 21.10 podrobně.

„Reprezentujeme celou zemi, musíme prostě hrát lépe. Celý zápas nebyl takový, jaký jsme chtěly. A taky trošku chyběla urputnost a srdce,“ štvalo Kristýnu Kaltounkovou po porážce 3:4 po samostatných nájezdech.

Češky přitom měly zápas nadějně rozjetý, ještě v padesáté minutě držely vedení 3:1. Nakonec ale na soupeřky, s nimiž v minulém roce zvládly všech šest vzájemných soubojů, nestačily.

Chyběla urputnost a srdce, řekla o zápase Kaltounková. Prohře přihlížel i prezident

„Zasloužily si vyhrát. A jestli je to pro nás facka? Myslím si, že ne. Vše je nějaký proces, a jestli budeme úspěšní, nebo ne, se uvidí ve čtvrtfinále,“ poznamenal asistent hlavní trenérky Dušan Andrašovský.

S Finkami má národní tým bilanci za rok 2025 negativní (2:4). Značí se v ní i bolestivá porážka 3:4 v prodloužení v duelu o třetí místo na domácím šampionátu, kde hráčky promarnily náskok 3:0.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Severský celek se v Miláně potýkal s nákazou norovirem. Do úvodního klání proti Kanadě nenastoupil, na poslední chvíli si jej musel odložit až na čtvrtek 12. února.

V sobotu už finské hokejistky do olympijského turnaje vstoupily. Silnému výběru Spojených států podlehly 0:5. Teď chtějí zapsat první vítězství, ale to platí i pro Češky.

Kdo bude mít navrch?

Olympiáda - hokej ženy
Skupina A 8. 2. 2026 21:10
Česko Česko : Finsko Finsko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Přejít na online reportáž
