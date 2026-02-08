Svěřenkyně trenérky Carly MacLeodové zatím v Miláně neokusily radost z vítězství. Po úvodní prohře s favorizovanými Američankami (1:5) překvapivě podlehly i Švýcarkám.
„Reprezentujeme celou zemi, musíme prostě hrát lépe. Celý zápas nebyl takový, jaký jsme chtěly. A taky trošku chyběla urputnost a srdce,“ štvalo Kristýnu Kaltounkovou po porážce 3:4 po samostatných nájezdech.
Češky přitom měly zápas nadějně rozjetý, ještě v padesáté minutě držely vedení 3:1. Nakonec ale na soupeřky, s nimiž v minulém roce zvládly všech šest vzájemných soubojů, nestačily.
„Zasloužily si vyhrát. A jestli je to pro nás facka? Myslím si, že ne. Vše je nějaký proces, a jestli budeme úspěšní, nebo ne, se uvidí ve čtvrtfinále,“ poznamenal asistent hlavní trenérky Dušan Andrašovský.
S Finkami má národní tým bilanci za rok 2025 negativní (2:4). Značí se v ní i bolestivá porážka 3:4 v prodloužení v duelu o třetí místo na domácím šampionátu, kde hráčky promarnily náskok 3:0.
Severský celek se v Miláně potýkal s nákazou norovirem. Do úvodního klání proti Kanadě nenastoupil, na poslední chvíli si jej musel odložit až na čtvrtek 12. února.
V sobotu už finské hokejistky do olympijského turnaje vstoupily. Silnému výběru Spojených států podlehly 0:5. Teď chtějí zapsat první vítězství, ale to platí i pro Češky.
