Česko - USA v TV: kde a kdy sledovat hokej žen na ZOH 2026?

Kdy a kde sledovat hokej žen USA – Česko v TV?
Zápas českých hokejistek proti USA můžete živě sledovat na stanicích ČT sport a Eurosport 1 nebo na platformě HBO Max.
|Datum:
|čtvrtek 5. února 2026 od 16:30
|Dějiště:
|Hokejová aréna Rho v Miláně
|TV přenos
|ČT sport, Eurosport 1, HBO Max
Jak sledovat MS v hokeji 2025 ze zahraničí
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Olympijské starty hokejistek USA a Česka
- Hokejistky USA startovaly na všech olympijských turnajích. Bilance? Dvě zlata, čtyři stříbra, jeden bronz.
Hokejistky USA na zimních olympijských hrách
|ZOH
|Místo konání
|Umístění
|2022
|Čína (Peking)
|Stříbrná medaile
|2018
|Jižní Korea (Pchjongčchang)
|Zlatá medaile
|2014
|Rusko (Soči)
|Stříbrná medaile
|2010
|Kanada (Vancouver)
|Stříbrná medaile
|2006
|Itálie (Turín)
|Bronzová medaile
|2002
|Salt Lake City (USA)
|Stříbrná medaile
|1998
|Japonsko (Nagano)
|Zlatá medaile
- České hokejistky se poprvé kvalifikovaly na olympiádu v Pekingu 2022, kde po druhém místě ve skupině B postoupily do čtvrtfinále. V něm podlehly USA 1:4.
Hokejistky Česka na zimních olympijských hrách
|ZOH
|Místo konání
|Umístění
|2022
|Čína (Peking)
|čtvrtfinále
Vzájemná bilance hokejistek Česka a USA
- České hokejistky nastoupily v soutěžních zápasech proti USA sedmkrát a všechny souboje prohrály.
- Nejvyrovnanější duel s USA odehrály Češky loni v dubnu, když v semifinále domácího šampionátu podlehly pozdějším šampionkám 1:2.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|19.04.2025
|MS
|USA – Česko
|2:1
|11.04.2025
|MS
|USA – Česko
|4:0
|06.04.2024
|MS
|Česko – USA
|0:6
|15.04.2023
|MS
|USA – Česko
|9:1
|09.04.2023
|MS
|USA – Česko
|6:2
|03.09.2022
|MS
|USA – Česko
|10:1
|11.02.2022
|OH
|USA – Česko
|4:1