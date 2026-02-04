Hokej žen na ZOH 2026: program, tabulky, kdy hrají Češky?

Autor:
  11:00
České hokejistky čeká druhý olympijský turnaj v historii. V zápasech ZOH v Miláně by rády vylepšily sedmé místo z Pekingu. Do turnaje vstoupí už ve čtvrtek 5. února proti USA. Program ženského turnaje, výsledky, tabulky i další informace najdete v našem textu.

České hokejistky, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta Tejralová si vyzvedly oblečení a vybavení pro sportovce nominované na zimní olympijské hry. | foto: ČTK

Program českých hokejistek na ZOH

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
USA – ČESKOČtvrtek 5. února, 16:40
ČESKO – ŠvýcarskoPátek 6. února, 14:40
ČESKO – FinskoNeděle 8. února, 21:10
Kanada – ČESKOPondělí 9. února, 21:10

Program olympijského turnaje žen

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
Švédsko – NěmeckoČtvrtek 5. února, 12:10
Itálie – FrancieČtvrtek 5. února, 14:40
USA – ČESKOČtvrtek 5. února, 16:40
Finsko – KanadaČtvrtek 5. února, 21:10
Francie – JaponskoPátek 6. února, 12:10
ČESKO – ŠvýcarskoPátek 6. února, 14:40
Německo – JaponskoSobota 7. února, 12:10
Švédsko – ItálieSobota 7. února, 14:40
USA – FinskoSobota 7. února, 16:40
Švýcarsko – KanadaSobota 7. února, 21:10
Francie – ŠvédskoNeděle 8. února, 16:40
ČESKO – FinskoNeděle 8. února, 21:10
Japonsko – ItáliePondělí 9. února, 12:10
Německo – FranciePondělí 9. února, 16:40
Švýcarsko – USAPondělí 9. února, 20:10
Kanada – ČESKOPondělí 9. února, 21:10
Japonsko – ŠvédskoÚterý 10. února, 12:10
Itálie – NěmeckoÚterý 10. února, 16:40
Kanada – USAÚterý 10. února, 20:10
Finsko – ŠvýcarskoÚterý 10. února, 21:10
Čtvrtfinále 1Pátek 13. února, 16:40
Čtvrtfinále 2Pátek 13. února, 21:10
Čtvrtfinále 3Sobota 14. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Sobota 14. února, 21:10
Semifinále 1Pondělí 16. února, 16:40
Semifinále 2Pondělí 16. února, 21:10
O bronzČtvrtek 19. února, 14:40
FináleČtvrtek 19. února, 19:10

Skupiny v hokejovém turnaji žen na ZOH 2026

A – Kanada, USA, Finsko, ČESKO, Švýcarsko
B – Francie, Německo, Švédsko, Japonsko, Itálie

Jistotu účasti podle žebříčku IIHF měla Kanada, USA, Finsko, Česko a Švýcarsko. Nebude chybět ani Francie a stejně jako v mužské kategorii se na turnaji představí také domácí Itálie.

O zbylých třech volných místech rozhodly tři kvalifikační skupiny, ze kterých si účast v Itálii zajistilo Japonsko, Švédsko a Německo.

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Systém ženského turnaje na ZOH 2026:

  • V základních skupinách hraje systémem každý s každým.
  • Do čtvrtfinále postupují všechny týmy ze Skupiny A a tři nejlepší ze Skupiny B.
  • Čtvrtfinálové dvojice se vytvoří takto: A1 vs.B3, A2 vs. B2, A3 vs. B1 a A4 vs. A5.
  • Od čtvrtfinále se hraje play off na jeden zápas.

Nominace českých hokejistek

Kanadská trenérka ženské hokejové reprezentace Carla MacLeodová se v nominaci na olympijské hry v Miláně rozhodla vsadit na hráčky, které se představily na loňském mistrovství světa v Českých Budějovicích, kde Češky prohrály zápas o bronz a obsadily čtvrté místo. Z třiadvacetičlenného kádru jich na vrcholné akci minulé sezony startovalo jednadvacet.

Soupiska ženské hokejové reprezentace na ZOH

PoziceHráčka
BrankářkyJulie Pejšová (Milevsko)
Klára Peslarová (Brynäs)
Michaela Hesová (Dartmouth College)
ObránkyněSára Čajanová (Brynäs)
Dominika Lásková (SDE Hockey)
Noemi Neubauerová (Zug)
Daniela Pejšová (Boston)
Klára Seroiszková (Davos)
Aneta Tejralová (Seattle)
Andrea Trnková (Clarkson University)
ÚtočniceKlára Hymlárová (Minnesota)
Denisa Křížová (Minnesota)
Barbora Juříčková (Hämeenlinna)
Vendula Přibylová (MoDo Hockey)
Linda Vocetková (Djurgaarden)
Tereza Pištěková (SDE Hockey)
Michaela Pejzlová (Ambri Piotta)
Kristýna Kaltounková (New York)
Natálie Mlýnková (Montreal)
Kateřina Mrázová (Ottawa)
Tereza Vanišová (Vancouver)
Tereza Plosová (Universita Minnesota)
Adéla Šapovalivová (Universita Wisconsin)

České hokejistky na minulé olympiádě

  • České hokejistky na olympiádu podívaly v roce 2022 vůbec poprvé v historii, když uspěly v domácí kvalifikaci v Chomutově.
  • V Pekingu porazily ve skupině B Čínu, Švédsko a na nájezdy Japonsko, naopak nestačily na Dánky.
  • Ve čtvrtfinále narazily na favorizované Spojené státy, se kterými ještě ve třetí třetině držely krok, nakonec ale vypadly po porážce 1:4 a skončily na celkovém sedmém místě.
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Švédsko vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Švédsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
5. 2. 12:10
  • 1.33
  • 4.96
  • 8.21
Itálie vs. FrancieHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
5. 2. 14:40
  • 2.41
  • 3.78
  • 2.51
USA vs. ČeskoHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:USA vs. Česko //www.idnes.cz/sport
5. 2. 16:40
  • 1.06
  • 13.00
  • 23.50
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
5. 2. 21:10
  • 22.10
  • 12.40
  • 1.07
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...

Kraus o dceři: Olympiádou mé sny předčila. Věřím, že Zaby i Eva dají zlato

Skikrosařka Lucie Krausová.

Možná se blíží další zlatá éra českého skikrosu. Před dvěma dekádami medaile pravidelně vozil dvojnásobný mistr světa Tomáš Kraus, který teď jako trenér dohlíží na kariéru své dcery Lucie. Zdá se, že...

Hokej žen na ZOH 2026: program, tabulky, kdy hrají Češky?

České hokejistky, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta...

České hokejistky čeká druhý olympijský turnaj v historii. V zápasech ZOH v Miláně by rády vylepšily sedmé místo z Pekingu. Do turnaje vstoupí už ve čtvrtek 5. února proti USA. Program ženského...

4. února 2026

Faksa před ZOH: Musí si to sednout. Že máme Kanadu na úvod? Výhoda pro nás

Radek Faksa se spoluhráči slaví svoji druhou branku v sezoně.

Do Itálie se podívá podruhé v životě. Na rozdíl od předchozí návštěvy tentokrát čistě kvůli hokeji. „Pořád nemůžu uvěřit, že si na olympiádě zahraju,“ usmíval se při rozhovoru s českými novináři...

4. února 2026  10:22

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se kvapem blíží. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. Dvojice Metoděj Jílek, Martina Sáblíková patří k medailovým...

4. února 2026  9:36

Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat

Tina (bílá) a Milo. Maskoti olympijských her při fotbalovém utkání na San Siru.

Jedním z krásných a nezapomenutelných momentů olympijských her bývá tradičně slavnostní zahájení. ZOH v Miláně a Cortině ho představí 6. února na ikonickém stadionu San Siro. Jak bude ceremoniál...

4. února 2026  8:32

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

4. února 2026

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

4. února 2026

Nezkrotný příběh o ženském hokeji. Vypráví Češka, kterou chtějí v Kanadě

Premium
Generální manažerka české ženské reprezentace Tereza Sadilová na tiskové...

Možná vás tím rozhovorem zaskočí. Darem řeči už ohromila jiné osobnosti, velká jména. Nepřizná to, ale kdyby chtěla, napíše známým za moře a otevřou jí dveře i v NHL. Jí, 27leté Češce. Však Terezu...

4. února 2026

Hokejisté už mají kde se převléct. Vnitřek olympijského stadionu se podařilo upravit

Takto vypadal vnitřek olympijské haly na začátku října.

Interiér olympijského stadionu Santa Giulia v Miláně, kde budou hrát i čeští hokejisté, se podařilo ve velké míře upravit. Hokejisté, včetně hvězd z NHL, nakonec budou mít funkční šatny. V úterý to...

3. února 2026  21:04,  aktualizováno  21:46

Jak Češi těžili z bizarního turnaje. Hokejový bronz z letních OH získali se skóre 1:31

TÝM „TĚCH PRVNÍCH“. Československá sestava, která na letní olympiádě v roce...

Někdy k velké radosti stačí málo. Třeba i jeden gól v celém turnaji. Československo to dokonale poznalo před 106 lety, kdy se tuzemský hokej dočkal historicky první olympijské medaile. A hned při...

3. února 2026  18:01

Markéta Davidová na ZOH 2026: program a výsledky v Anterselvě

Markéta Davidová na trati sprintu v Oberhofu.

Jednou z výrazných osobností české reprezentace na zimních olympijských hrách v Itálii bude Markéta Davidová. V našem textu najdete její stručnou vizitku i program závodů, do nichž by měla v...

3. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Olympiáda bez lyžařské hvězdy. Kilde ani dva roky po vážném pádu není fit

Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde v cíli super-G ve Val Gardeně

Norský sjezdař Aleksander Aamodt Kilde nebude startovat na olympijských hrách v Itálii. Držitel stříbra a bronzu z předchozích her v Pekingu v úterý oznámil, že dva roky po těžkém pádu stále není v...

3. února 2026  17:03

Slováci řeší před OH problémy, Lašák i tak bavil: K čemu nám je brankář bez výstroje?

Trenér brankářů slovenské hokejové reprezentace Ján Lašák.

Podobně jako Češi už zahájili přípravu na olympijský turnaj. Jenže slovenští hokejisté museli hned zpočátku řešit nečekaný problém. K dispozici sice měli dva gólmany, na ledě však mohli počítat s...

3. února 2026  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.