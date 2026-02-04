Program českých hokejistek na ZOH
Program olympijského turnaje žen
Program a rozpis zápasů
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|Švédsko – Německo
|Čtvrtek 5. února, 12:10
|Itálie – Francie
|Čtvrtek 5. února, 14:40
|USA – ČESKO
|Čtvrtek 5. února, 16:40
|Finsko – Kanada
|Čtvrtek 5. února, 21:10
|Francie – Japonsko
|Pátek 6. února, 12:10
|ČESKO – Švýcarsko
|Pátek 6. února, 14:40
|Německo – Japonsko
|Sobota 7. února, 12:10
|Švédsko – Itálie
|Sobota 7. února, 14:40
|USA – Finsko
|Sobota 7. února, 16:40
|Švýcarsko – Kanada
|Sobota 7. února, 21:10
|Francie – Švédsko
|Neděle 8. února, 16:40
|ČESKO – Finsko
|Neděle 8. února, 21:10
|Japonsko – Itálie
|Pondělí 9. února, 12:10
|Německo – Francie
|Pondělí 9. února, 16:40
|Švýcarsko – USA
|Pondělí 9. února, 20:10
|Kanada – ČESKO
|Pondělí 9. února, 21:10
|Japonsko – Švédsko
|Úterý 10. února, 12:10
|Itálie – Německo
|Úterý 10. února, 16:40
|Kanada – USA
|Úterý 10. února, 20:10
|Finsko – Švýcarsko
|Úterý 10. února, 21:10
|Čtvrtfinále 1
|Pátek 13. února, 16:40
|Čtvrtfinále 2
|Pátek 13. února, 21:10
|Čtvrtfinále 3
|Sobota 14. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Sobota 14. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pondělí 16. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pondělí 16. února, 21:10
|O bronz
|Čtvrtek 19. února, 14:40
|Finále
|Čtvrtek 19. února, 19:10
Skupiny v hokejovém turnaji žen na ZOH 2026
A – Kanada, USA, Finsko, ČESKO, Švýcarsko
B – Francie, Německo, Švédsko, Japonsko, Itálie
Jistotu účasti podle žebříčku IIHF měla Kanada, USA, Finsko, Česko a Švýcarsko. Nebude chybět ani Francie a stejně jako v mužské kategorii se na turnaji představí také domácí Itálie.
O zbylých třech volných místech rozhodly tři kvalifikační skupiny, ze kterých si účast v Itálii zajistilo Japonsko, Švédsko a Německo.
Systém ženského turnaje na ZOH 2026:
- V základních skupinách hraje systémem každý s každým.
- Do čtvrtfinále postupují všechny týmy ze Skupiny A a tři nejlepší ze Skupiny B.
- Čtvrtfinálové dvojice se vytvoří takto: A1 vs.B3, A2 vs. B2, A3 vs. B1 a A4 vs. A5.
- Od čtvrtfinále se hraje play off na jeden zápas.
Nominace českých hokejistek
Kanadská trenérka ženské hokejové reprezentace Carla MacLeodová se v nominaci na olympijské hry v Miláně rozhodla vsadit na hráčky, které se představily na loňském mistrovství světa v Českých Budějovicích, kde Češky prohrály zápas o bronz a obsadily čtvrté místo. Z třiadvacetičlenného kádru jich na vrcholné akci minulé sezony startovalo jednadvacet.
Soupiska ženské hokejové reprezentace na ZOH
|Pozice
|Hráčka
|Brankářky
|Julie Pejšová (Milevsko)
|Klára Peslarová (Brynäs)
|Michaela Hesová (Dartmouth College)
|Obránkyně
|Sára Čajanová (Brynäs)
|Dominika Lásková (SDE Hockey)
|Noemi Neubauerová (Zug)
|Daniela Pejšová (Boston)
|Klára Seroiszková (Davos)
|Aneta Tejralová (Seattle)
|Andrea Trnková (Clarkson University)
|Útočnice
|Klára Hymlárová (Minnesota)
|Denisa Křížová (Minnesota)
|Barbora Juříčková (Hämeenlinna)
|Vendula Přibylová (MoDo Hockey)
|Linda Vocetková (Djurgaarden)
|Tereza Pištěková (SDE Hockey)
|Michaela Pejzlová (Ambri Piotta)
|Kristýna Kaltounková (New York)
|Natálie Mlýnková (Montreal)
|Kateřina Mrázová (Ottawa)
|Tereza Vanišová (Vancouver)
|Tereza Plosová (Universita Minnesota)
|Adéla Šapovalivová (Universita Wisconsin)
České hokejistky na minulé olympiádě
- České hokejistky na olympiádu podívaly v roce 2022 vůbec poprvé v historii, když uspěly v domácí kvalifikaci v Chomutově.
- V Pekingu porazily ve skupině B Čínu, Švédsko a na nájezdy Japonsko, naopak nestačily na Dánky.
- Ve čtvrtfinále narazily na favorizované Spojené státy, se kterými ještě ve třetí třetině držely krok, nakonec ale vypadly po porážce 1:4 a skončily na celkovém sedmém místě.