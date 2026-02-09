Kanada – Česko v TV: kde a kdy sledovat hokej žen na ZOH 2026?

  8:00
České hokejistky čeká čtvrtý zápas na zimních olympijských hrách. V milánské aréně Rho nastoupí v pondělí 9. února proti Kanadě. Kdy a kde sledovat souboj mezi Českem a Kanadou živě i další užitečné informace najdete v našem přehledu.

České hokejistky před utkáním s USA. | foto: Reuters

Kde sledovat hokej žen Kanada -Česko v TV?

Zápas českých hokejistek proti Kanadě můžete živě sledovat na stanicích ČT sport a Eurosport 1 nebo na platformě HBO Max.

Datum:pondělí 9. února 2026 od 21:10
Dějiště:Hokejová aréna Rho v Miláně
TV přenosČT sport, Eurosport 1, HBO Max

💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Olympijské starty hokejistek Česka a Kanady

  • Hokejistky Kanady startovaly na všech sedmi olympijských turnajích a jsou nejúspěšnější ženskou reprezentací. Pětkrát slavily zisk zlatých medailí, dvakrát získaly stříbro.
ZOHMísto konáníUmístění
ZOH 2022Čína (Peking)zlato
ZOH 1998Japonsko (Nagano)stříbro
ZOH 2002USA (Salt Lake City)zlato
ZOH 2006Itálie (Turín)zlato
ZOH 2010Kanada (Vancouver)zlato
ZOH 2014Rusko (Soči)zlato
ZOH 2018Jižní Korea (Pchjongčchang)stříbro
  • České hokejistky se poprvé kvalifikovaly na olympiádu v Pekingu 2022, kde po druhém místě ve skupině B postoupily do čtvrtfinále. V něm podlehly USA 1:4.
Hokejistky Česka na zimních olympijských hrách
ZOHMísto konáníUmístění
2022Čína (Peking)čtvrtfinále (USA – Česko 4:1)

Vzájemná bilance hokejistek Česka a Kanady

  • České hokejistky nastupují proti Kanadě k šestému zápasu. Všechny dosavadní souboje jednoznačně prohrály.
DatumTurnajZápasVýsledek
14.04.25MSČesko - Kanada1:7
12.12.24EHTKanada - Česko3:0
14.04.24MSKanada - Česko4:0
07.04.24MSKanada - Česko5:0
08.04.23MSČesko - Kanada1:5
Japonsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 9. 2. 2026:Japonsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
9. 2. 12:10
  • 2.14
  • 3.84
  • 2.87
Německo vs. FrancieHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Německo vs. Francie //www.idnes.cz/sport
9. 2. 16:40
  • 1.10
  • 9.37
  • 21.00
Švýcarsko vs. USAHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Švýcarsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
9. 2. 20:40
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.00
Kanada vs. ČeskoHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
9. 2. 21:10
  • 1.03
  • 21.00
  • 27.70
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

POHLED: Smutnit netřeba. I výjimečná dívka bez nervů přece může chybovat

Česká univerzálka Ester Ledecká.

Od našeho zpravodaje v Itálii Těžko si představit, pod jak obřím tlakem musela Ester Ledecká být. Ocitla se v situaci, kdy od ní fanoušci nečekali nic jiného než zlato z obřího paralelního slalomu. Kdy kurzy na její olympijský...

9. února 2026  9:20

První hry. První závod. První medaile. Milníky na pouti nevšedního talenta Jílka

Zlatý Nor Sander Eitrem se fotí vedle soupeřů: stříbrného Metoděje Jílka a...

Od našich zpravodajů v Itálii Domácí Ital skotačil, skákal do vzduchu, ruce mu div neulétly. Rychlobruslař Riccardo Lorello zajel životní výsledek, získal senzační bronz. Také zlatý Nor Sander Eitrem projížděl dráhu s vlajkou na...

9. února 2026  8:38

3. den ZOH ONLINE: Poslední utkání curlerů, do akce půjde Zdráhalová

Sledujeme online
Dobrovolníci na trati mužského sjezdu prochází kolem olympijských kruhů.

V rámci třetího dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo se představí řada českých sportovců. Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se rozloučí s turnajem smíšených dvojic, Jan...

9. února 2026  8:15

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

9. února 2026  7:39

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

9. února 2026  7:37

Vabank hra s Davidovou, která nevyšla. Bude ještě na olympiádě závodit?

Biatlon, smíšená štafeta. Markéta Davidová z Česka v téměř v cíli (8. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Byla to v neděli tak trochu vabank hra. Dokáže Markéta Davidová navzdory bolestem zad a měsíční závodní pauze odjet na olympiádě dobrou smíšenou štafetu a českému týmu pomoci víc, než kdyby startoval...

9. února 2026  6:30

Po prohrách jsme si sedly na zadek a padlo pár agresivních slov, říká kapitánka

Tereza Pištěková slaví se spoluhráčkami gól proti Finsku.

Od našeho zpravodaje v Itálii První úspěch českých hokejistek na olympijských hrách přišel s upřímným hodnocením. „Trochu jsme si po dvou prohrách sedly na zadek a měly jsme co rozebírat. Padlo pár agresivních slov. Možná to je...

9. února 2026  1:41

Česko - Finsko 2:0. Hokejistky mají první triumf na hrách, rozhodly v úvodní části

Tereza Pištěková oslavuje svůj úvodní gól spolu s brankářkou (8. února 2026)

Na třetí pokus se dočkaly. České hokejistky poprvé na olympijském turnaji zvítězily, v Miláně si poradily s Finkami 2:0 po trefách Terezy Pištěkové a Natálie Mlýnkové z první třetiny. Brankářka Klára...

9. února 2026

Strach šampionky nerodí. Paličatostí se Maděrová podobá Ledecké, styl vypilovala

Premium
Snowboardistka Zuzana Maděrová, zlatá olympijská medailistka.

Od našeho zpravodaje v Itálii Dojela kvalifikaci a zavolala mu. Po osmifinále jakbysmet, vlastně až do samotného finále. Po každé jízdě si vzala do ruky aspoň na chvíli telefon a přes videohovor se spojila s mentálním koučem...

9. února 2026

2. den ZOH: Šokující zlato Maděrové, Jílek získal stříbro na pětce

Snowboardistka Zuzana Maděrová (uprostřed) se zakusuje do zlaté medaile.

Druhý den programu zimních olympijských her v Miláně a Cortině přinesl české výpravě hned dvě medaile! Tu nejcennější získala snowboardistka Zuzana Maděrová, která zastoupila výpadek Ester Ledecké a...

8. února 2026  15:35,  aktualizováno  23:38

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

8. února 2026  23:38

