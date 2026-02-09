Kanada – Česko v TV: kde a kdy sledovat hokej žen na ZOH 2026?

Kde sledovat hokej žen Kanada -Česko v TV?
Zápas českých hokejistek proti Kanadě můžete živě sledovat na stanicích ČT sport a Eurosport 1 nebo na platformě HBO Max.
|Datum:
|pondělí 9. února 2026 od 21:10
|Dějiště:
|Hokejová aréna Rho v Miláně
|TV přenos
|ČT sport, Eurosport 1, HBO Max
💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.
Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Olympijské starty hokejistek Česka a Kanady
- Hokejistky Kanady startovaly na všech sedmi olympijských turnajích a jsou nejúspěšnější ženskou reprezentací. Pětkrát slavily zisk zlatých medailí, dvakrát získaly stříbro.
|ZOH
|Místo konání
|Umístění
|ZOH 2022
|Čína (Peking)
|zlato
|ZOH 1998
|Japonsko (Nagano)
|stříbro
|ZOH 2002
|USA (Salt Lake City)
|zlato
|ZOH 2006
|Itálie (Turín)
|zlato
|ZOH 2010
|Kanada (Vancouver)
|zlato
|ZOH 2014
|Rusko (Soči)
|zlato
|ZOH 2018
|Jižní Korea (Pchjongčchang)
|stříbro
- České hokejistky se poprvé kvalifikovaly na olympiádu v Pekingu 2022, kde po druhém místě ve skupině B postoupily do čtvrtfinále. V něm podlehly USA 1:4.
Hokejistky Česka na zimních olympijských hrách
|ZOH
|Místo konání
|Umístění
|2022
|Čína (Peking)
|čtvrtfinále (USA – Česko 4:1)
Vzájemná bilance hokejistek Česka a Kanady
- České hokejistky nastupují proti Kanadě k šestému zápasu. Všechny dosavadní souboje jednoznačně prohrály.
|Datum
|Turnaj
|Zápas
|Výsledek
|14.04.25
|MS
|Česko - Kanada
|1:7
|12.12.24
|EHT
|Kanada - Česko
|3:0
|14.04.24
|MS
|Kanada - Česko
|4:0
|07.04.24
|MS
|Kanada - Česko
|5:0
|08.04.23
|MS
|Česko - Kanada
|1:5