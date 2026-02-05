Česko - Švýcarsko v TV: kde a kdy sledovat hokej žen na ZOH 2026?

  19:00
České hokejistky čeká druhý zápas na zimních olympijských hrách. V milánské aréně Rho nastoupí v pátek 6. února proti Švýcarsku. Kdy a kde sledovat souboj mezi Českem a Švýcarskem živě i další užitečné informace najdete v našem přehledu.

České hráčky cloní před brankou Švýcarska ve čtvrtfinále MS. | foto: ČTK

Kde sledovat hokej žen Česko – Švýcarsko v TV?

Zápas českých hokejistek proti Švýcarsku můžete živě sledovat na stanicích ČT sport a Eurosport 1 nebo na platformě HBO Max.

Datum:pátek 6. února 2026 od 14:40
Dějiště:Hokejová aréna Rho v Miláně
TV přenosČT sport, Eurosport 1, HBO Max

💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Kompletní olympijské hry Milán–Cortina 2026 na HBO Max. Sledujte vše s iDNES Premium

Jak sledovat MS v hokeji 2025 ze zahraničí

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Začal hokejový turnaj žen na ZOH 2026. Kdy hrají Češky?

Olympijské starty hokejistek Česka a Švýcarska

  • Hokejistky Švýcarska startovaly na čtyřech olympijských turnajích. Nejlepšího výsledku dosáhly v roce 2014 v Soči, kde získaly bronzové medaile.
Hokejistky Švýcarska na zimních olympijských hrách
Rok ZOHMísto konáníVýsledek Švýcarska
2006Itálie (Turín)7. místo
2010Kanada (Vancouver)5. místo
2014Rusko (Soči)3. místo
2018Jižní Korea (Pchjongčchang)5. místo
  • České hokejistky se poprvé kvalifikovaly na olympiádu v Pekingu 2022, kde po druhém místě ve skupině B postoupily do čtvrtfinále. V něm podlehly USA 1:4.
Hokejistky Česka na zimních olympijských hrách
ZOHMísto konáníUmístění
2022Čína (Peking)čtvrtfinále (USA – Česko 4:1)

Vzájemná bilance hokejistek Česka a Švýcarska

  • České hokejistky nastupují proti Švýcarsku pravidelně v soubojích Euro Hockey Tour i na světových šampionátech. V posledních dvou letech mají Češky ve vzájemné bilanci jednoznačně navrch – z dvanácti zápasu jich jedenáct vyhrály!
DatumTurnajZápasVýsledek
10.12.2025EHTČesko - Švýcarsko2:1
08.11.2025EHTŠvýcarsko - Česko0:1
29.08.2025EHTŠvýcarsko - Česko3:4N
17.04.2025MSČesko - Švýcarsko7:0
09.04.2025MSČesko - Švýcarsko3:0
08.02.2025EHTFŠvýcarsko - Česko2:4
15.12.2024EHTČesko - Švýcarsko3:0
14.12.2024EHTŠvýcarsko - Česko0:2
09.11.2024EHTŠvýcarsko - Česko0:3
30.08.2024EHTŠvýcarsko - Česko2:1N
09.04.2024MSČesko - Švýcarsko6:1
10.02.2024EHTFČesko - Švýcarsko4:3 (3:3)
Program a výsledky
