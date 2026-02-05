Česko - Švýcarsko v TV: kde a kdy sledovat hokej žen na ZOH 2026?

Kde sledovat hokej žen Česko – Švýcarsko v TV?
Zápas českých hokejistek proti Švýcarsku můžete živě sledovat na stanicích ČT sport a Eurosport 1 nebo na platformě HBO Max.
|Datum:
|pátek 6. února 2026 od 14:40
|Dějiště:
|Hokejová aréna Rho v Miláně
|TV přenos
|ČT sport, Eurosport 1, HBO Max
Jak sledovat MS v hokeji 2025 ze zahraničí
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Olympijské starty hokejistek Česka a Švýcarska
- Hokejistky Švýcarska startovaly na čtyřech olympijských turnajích. Nejlepšího výsledku dosáhly v roce 2014 v Soči, kde získaly bronzové medaile.
Hokejistky Švýcarska na zimních olympijských hrách
|Rok ZOH
|Místo konání
|Výsledek Švýcarska
|2006
|Itálie (Turín)
|7. místo
|2010
|Kanada (Vancouver)
|5. místo
|2014
|Rusko (Soči)
|3. místo
|2018
|Jižní Korea (Pchjongčchang)
|5. místo
- České hokejistky se poprvé kvalifikovaly na olympiádu v Pekingu 2022, kde po druhém místě ve skupině B postoupily do čtvrtfinále. V něm podlehly USA 1:4.
Hokejistky Česka na zimních olympijských hrách
|ZOH
|Místo konání
|Umístění
|2022
|Čína (Peking)
|čtvrtfinále (USA – Česko 4:1)
Vzájemná bilance hokejistek Česka a Švýcarska
- České hokejistky nastupují proti Švýcarsku pravidelně v soubojích Euro Hockey Tour i na světových šampionátech. V posledních dvou letech mají Češky ve vzájemné bilanci jednoznačně navrch – z dvanácti zápasu jich jedenáct vyhrály!
|Datum
|Turnaj
|Zápas
|Výsledek
|10.12.2025
|EHT
|Česko - Švýcarsko
|2:1
|08.11.2025
|EHT
|Švýcarsko - Česko
|0:1
|29.08.2025
|EHT
|Švýcarsko - Česko
|3:4N
|17.04.2025
|MS
|Česko - Švýcarsko
|7:0
|09.04.2025
|MS
|Česko - Švýcarsko
|3:0
|08.02.2025
|EHTF
|Švýcarsko - Česko
|2:4
|15.12.2024
|EHT
|Česko - Švýcarsko
|3:0
|14.12.2024
|EHT
|Švýcarsko - Česko
|0:2
|09.11.2024
|EHT
|Švýcarsko - Česko
|0:3
|30.08.2024
|EHT
|Švýcarsko - Česko
|2:1N
|09.04.2024
|MS
|Česko - Švýcarsko
|6:1
|10.02.2024
|EHTF
|Česko - Švýcarsko
|4:3 (3:3)