Kde sledovat hokej žen Česko – Finsko v TV?
Zápas českých hokejistek proti Švýcarsku můžete živě sledovat na stanicích ČT sport a Eurosport 1 nebo na platformě HBO Max.
|Datum:
|neděle 8. února 2026 od 21:10
|Dějiště:
|Hokejová aréna Rho v Miláně
|TV přenos
|ČT sport, Eurosport 1, HBO Max
💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.
Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Olympijské starty hokejistek Česka a Finska
- Hokejistky Finska startovaly na všech sedmi olympijských turnajích. Čtyřikrát získaly bronzové medaile.
|ZOH
|Místo konání
|Umístění
|ZOH 2022
|Čína (Peking)
|3. místo
|ZOH 1998
|Japonsko (Nagano)
|3. místo
|ZOH 2002
|USA (Salt Lake City)
|4. místo
|ZOH 2006
|Itálie (Turín)
|4. místo
|ZOH 2010
|Kanada (Vancouver)
|3. místo
|ZOH 2014
|Rusko (Soči)
|5. místo
|ZOH 2018
|Jižní Korea (Pchjongčchang)
|3. místo
- České hokejistky se poprvé kvalifikovaly na olympiádu v Pekingu 2022, kde po druhém místě ve skupině B postoupily do čtvrtfinále. V něm podlehly USA 1:4.
Hokejistky Česka na zimních olympijských hrách
|ZOH
|Místo konání
|Umístění
|2022
|Čína (Peking)
|čtvrtfinále (USA – Česko 4:1)
Vzájemná bilance hokejistek Česka a Finska
- České hokejistky nastupují proti Finsku pravidelně v soubojích Euro Hockey Tour i na světových šampionátech. V posledních dvou letech spolu oba týmy odehrály 11 utkání, Češky šestkrát zvítězily a pětkrát prohrály.
- Poslední významný zápas však český tým nezvládl. V dubnovém souboji o bronz na domácím MS v Budějovicích vedl 3:0, nakonec prohrál 3:4 v prodloužení.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Turnaj
|12.12.25
|Finsko - Česko
|0:5
|EHT
|07.11.25
|Finsko - Česko
|4:1
|EHT
|28.08.25
|Česko - Finsko
|2:5
|EHT
|20.04.25
|Finsko - Česko
|4:3 PP
|MS
|12.04.25
|Finsko - Česko
|4:2
|MS
|07.02.25
|Česko - Finsko
|7:2
|EHT
|08.11.24
|Finsko - Česko
|1:2
|EHT
|29.08.24
|Česko - Finsko
|3:2
|EHT
|14.04.24
|Česko - Finsko
|2:3 PP
|MS
|03.04.24
|Finsko - Česko
|0:4
|MS
|09.02.24
|Finsko - Česko
|6:1
|EHT