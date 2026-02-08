Česko - Finsko v TV: kde a kdy sledovat hokej žen na ZOH 2026?

Autor:
  8:00
České hokejistky čeká třetí zápas na zimních olympijských hrách. V milánské aréně Rho nastoupí v neděli 8. února proti Finsku. Kdy a kde sledovat souboj mezi Českem a Finskem živě i další užitečné informace najdete v našem přehledu.

České hokejistky se připravují na zápas proti Švýcarsku. | foto: AP

Kde sledovat hokej žen Česko – Finsko v TV?

Zápas českých hokejistek proti Švýcarsku můžete živě sledovat na stanicích ČT sport a Eurosport 1 nebo na platformě HBO Max.

Datum:neděle 8. února 2026 od 21:10
Dějiště:Hokejová aréna Rho v Miláně
TV přenosČT sport, Eurosport 1, HBO Max

💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Hokej žen na ZOH 2026: program, výsledky, kdy hrají Češky?

Olympijské starty hokejistek Česka a Finska

  • Hokejistky Finska startovaly na všech sedmi olympijských turnajích. Čtyřikrát získaly bronzové medaile.
ZOHMísto konáníUmístění
ZOH 2022Čína (Peking)3. místo
ZOH 1998Japonsko (Nagano)3. místo
ZOH 2002USA (Salt Lake City)4. místo
ZOH 2006Itálie (Turín)4. místo
ZOH 2010Kanada (Vancouver)3. místo
ZOH 2014Rusko (Soči)5. místo
ZOH 2018Jižní Korea (Pchjongčchang)3. místo
  • České hokejistky se poprvé kvalifikovaly na olympiádu v Pekingu 2022, kde po druhém místě ve skupině B postoupily do čtvrtfinále. V něm podlehly USA 1:4.
Hokejistky Česka na zimních olympijských hrách
ZOHMísto konáníUmístění
2022Čína (Peking)čtvrtfinále (USA – Česko 4:1)

Vzájemná bilance hokejistek Česka a Finska

  • České hokejistky nastupují proti Finsku pravidelně v soubojích Euro Hockey Tour i na světových šampionátech. V posledních dvou letech spolu oba týmy odehrály 11 utkání, Češky šestkrát zvítězily a pětkrát prohrály.
  • Poslední významný zápas však český tým nezvládl. V dubnovém souboji o bronz na domácím MS v Budějovicích vedl 3:0, nakonec prohrál 3:4 v prodloužení.
DatumZápasVýsledekTurnaj
12.12.25Finsko - Česko0:5EHT
07.11.25Finsko - Česko4:1EHT
28.08.25Česko - Finsko2:5EHT
20.04.25Finsko - Česko4:3 PPMS
12.04.25Finsko - Česko4:2MS
07.02.25Česko - Finsko7:2EHT
08.11.24Finsko - Česko1:2EHT
29.08.24Česko - Finsko3:2EHT
14.04.24Česko - Finsko2:3 PPMS
03.04.24Finsko - Česko0:4MS
09.02.24Finsko - Česko6:1EHT


Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Německo vs. FrancieHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Německo vs. Francie //www.idnes.cz/sport
9. 2. 16:40
  • 1.15
  • 8.12
  • 12.60
Švýcarsko vs. USAHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Švýcarsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
9. 2. 20:40
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.00
Kanada vs. ČeskoHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
9. 2. 21:10
  • 1.03
  • 20.80
  • 25.60
Japonsko vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 10. 2. 2026:Japonsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
10. 2. 12:10
  • 8.11
  • 5.81
  • 1.28
Kanada vs. USAHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Kanada vs. USA //www.idnes.cz/sport
10. 2. 20:10
  • 2.93
  • 4.08
  • 2.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

3. den ZOH ONLINE: Curleři se loučí osmým místem, večer půjde do akce Zdráhalová

Sledujeme online
Dobrovolníci na trati mužského sjezdu prochází kolem olympijských kruhů.

V rámci třetího dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo se představí řada českých sportovců. Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se s turnajem smíšených dvojic rozloučili...

9. února 2026  15:25

Von Allmen má druhé zlato, Zabystřan a Müller skončili v kombinaci poslední

Jan Zabystřan v závodě v alpské kombinaci. (9. února 2026)

Premiérovou kombinaci dvojic na olympijských hrách vyhráli švýcarští lyžaři Tanguy Nef a Franjo von Allmen, který v Bormiu navázal na sobotní zlatou medaili ze sjezdu. O druhou příčku se podělili...

9. února 2026  15:21

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

9. února 2026  15:01

Kolaps a odstřelená medaile. Zapomeňme, vyzvala Norka. Od fanoušků to ale schytala

Norská biatlonistka Maren Kirkeeideová střílí vleže při olympijské smíšené...

Od našeho zpravodaje v Itálii Odstřelila Norům medaili ze smíšené štafety biatlonistů, a pak to ještě schytala na sociálních sítích od fanoušků, že po závodě nebyla patřičně zklamaná. Dvaadvacetiletá vycházející hvězda Maren...

9. února 2026  14:45

Pastrňák: Ester je mi líto, ještě jsem jí nepsal. Proti Kanadě musíme být odvážní

David Pastrňák se připravuje na trénink národního týmu v Miláně.

Od našeho zpravodaje v Itálii Druhý den, stejná sestava. David Pastrňák tvoří v týmu českých hokejistů elitní útok s Martinem Nečasem a Tomášem Hertlem. Trénovali takhle i v pondělí hned po Kanadě, která reprezentaci ve čtvrtek...

9. února 2026  14:33

Olympijské medaile se rozpadávají. Trable hlásí šampionka či běžkyně

Americká sjezdařka Breezy Johnsonová se raduje z olympijského triumfu. (8....

Zlatá medaile Breezy Johnsonové už potřebuje opravu. Olympijská vítězka ve sjezdu oznámila, že její nejcennější kov se krátce po slavnostním ceremoniálu rozpadl na tři kusy. Stejný problém se objevil...

9. února 2026  10:45,  aktualizováno  13:39

Medaile v kapse i slzy na stupních vítězů. Když sportovci neslaví stříbro

Zlatý medailista Sander Eitrem z Norska slaví na stupních vítězů po boku...

Ihned na sebe strhnul pozornost. Proč Metoděj Jílek neslaví zisk olympijské medaile? Důvod byl prostý. Devatenáctiletý český rychlobruslař pomýšlel na tu nejcennější, ale v nedělním závodě na 5000...

9. února 2026  13:30

Jake Paul bude fandit hvězdné snoubence. Natočili spolu vzkaz pro své budoucí děti

Rychlobruslařská olympionička Jutta Leerdamová a její partner, influencer Jake...

Rychlobruslařský závod na 1 000 metrů může mít v pondělí večer velmi výrazného diváka. Do haly by měl dorazit influencer a boxer Jake Paul, aby podpořil svou partnerku Juttu Leerdamovou. Nizozemská...

9. února 2026  13:10

Výhra na závěr. Zelingrová a Chabičovský porazili Estonsko a v Cortině končí osmí

Curleři Vít Chabičovský a Julie Zelingrová v souboji s Estonskem. (9. února...

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský uzavřeli olympijský turnaj smíšených dvojic v Cortině d’Ampezzo vítězstvím 8:4 nad Estonskem. Navzdory tomu se mezi postupující čtyřku do semifinále...

9. února 2026  12:56

Hokej na olympiádě? Úplně o ničem. Kdo se dívá, je zrádce, hrozí ruská legenda

Olympijský turnaj v ledním hokej boj o zlato. Finsko - Rusko 2:1. Čekání končí....

Místo hokeje odpočívá. Aspoň na chvíli, což se v rozjeté sezoně a před blížícím se play off šikne. Nikita Kučerov by ale pauzu v programu NHL raději strávil jinak. Na jednom konkrétním místě. V...

9. února 2026  12:20

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Emoce a slzy k nezastavení. Po nečekaném bronzu zaujala reakcí Italova sestra

Riccardo Lorello z Itálie v závodě mužů na 5 000 metrů v rychlobruslení na...

Italská rychlobruslařská euforie pokračuje. Po zlaté jízdě Francesky Lollobrigidové přišla v Miláně další radost, tentokrát v mužském závodě na 5 000 metrů. O překvapivou medaili se postaral teprve...

9. února 2026  12:17

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

9. února 2026  7:39,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.