Růžička: Smáli se mi, že Červenka je moje dítě, teď je nejlepší v Evropě

Tehdy se Čechům nevěřilo, stejně jako teď na olympijském turnaji v Miláně, kde se po 12 letech znovu scházejí největší hvězdy včetně hráčů z NHL. „Já týmu věřím. Vynikající formu mají David Pastrňák i Martin Nečas, máme skvělé brankáře, umíme udělat partu. O medaili bojovat můžeme,“ věří dvaašedesátiletý trenér, jenž Česko přivedl ke dvěma titulům mistrů světa.
Národní tým vstoupí do turnaje čtvrtečním zápasem s favorizovanou Kanadou. „McDavid a MacKinnon, to je ohromná síla. Jsem na ně zvědavý, jak jim to spolu bude ladit. Ale zase si myslím, že nemají tak výborné gólmany jako my.“
Kanada má v nominaci Logana Thompsona, Jordana Binningtona a Darcyho Kuempera. Jejich forma se v zámoří probírá, také si myslíte, že by Kanada mohla mít slabinu v brankovišti?
Také mají skvělé brankáře, ale myslím, že naši mají lepší formu než ti kanadští. Není tam nikdo jako Patrick Roy nebo Martin Brodeur. Jsem zvědavý, kdo bude jejich jednička na olympiádě.
U nás se počítá s tím, že jedničkou bude Lukáš Dostál. Může se přiblížit výkonu, který předvedl v Naganu Dominik Hašek?
Věřme tomu, protože výkony gólmanů budou rozhodovat nejvíc. Samozřejmě Dominik chytal výjimečně, to bylo úplně neskutečné, od té doby ho nikdo nepřekonal. Ale jestli tam chceme mít úspěch, tak musíme mít neskutečného gólmana v bráně. Lukáš Dostál má výbornou formu a uvidíme na olympiádě, jestli to potvrdí. Já tomu věřím, paradoxně proti hráčům, jako jsou McDavid či MacKinnon, se brankářům chytá vždy nejlíp. Horší pro ně je, když jim to tam pověsí nějaké neznámé jméno, to je může srazit.
Pastrňák: Ester je mi líto, ještě jsem jí nepsal. Proti Kanadě musíme být odvážní
V čem ještě je silný český tým?
Pasta (Pastrňák) má vynikající formu, to je strašně důležité, letos to jde i Tomáši Hertlovi, Martin Nečas je skvělý. Výborně hraje také Hronek ve Vancouveru, je to zkušený bek, kolem těchto kluků se to tam bude motat. A my jako Češi vždy umíme udělat dobrou partu, to je také při takovém turnaji zásadní. Bude to zase otevřené, týmy z první pětky šestky mají velkou kvalitu. Je to turnaj o jednom dvou zápasech a v nich se může stát cokoliv.
Chybí vám nějaké jméno v nominaci kouče Radima Rulíka?
Možná Adam Klapka z Calgary. Velký, silný, má důraz do brány, toho bych vzal. Nebo Kuba Krejčík by na to taky měl. I Chytil, o kterém se tolik diskutovalo, je výborný hráč. Ale každý realizační tým sází na kluky, kterým věří, to je normální.
Někoho z úspěšné dvacítky byste do Milána nevzal?
Můj názor je ten, že ti kluci hráli skvěle, je tam velký příslib do budoucna. Ale spíš bych jim dal šanci na mistrovství světa. Řekněme si na rovinu, že moc jich ještě dospělou soutěž nehraje, na olympiádu by asi potřebovali ještě více zkušeností. Já bych možná vzal tři čtyři hráče jiné, ale z 95 procent s nominací souhlasím. Je to dobrý mix hráčů ze zámoří a z Evropy.
Podobně jako v Naganu.
Je to podobné, na druhou stranu, teď je to dané i tím, že už zdaleka tolik hráčů v NHL nemáme.
Čím to je?
V tuhle chvíli prostě nemáme tolik skvělých hráčů, kteří by se v NHL prosadili. Kdyby tam ta kvalita byla, tak si je NHL vytáhne. Samozřejmě jsou hráči, kterým NHL nemusí vyhovovat, je to nejlepší soutěž na světě, malé hřiště, záleží, jak si ten hráč sedne s trenérem. Podívejte se na Romana Červenku, vynikající hráč a v NHL moc dlouho nebyl. A přitom na ni podle mě jednoznačně má.
Trenéři ho jmenovali kapitánem olympijského týmu, je to dobrá volba?
Rozhodně! Když jsem ho bral na mistrovství světa 2010, všichni se divili a smáli se, že to je moje dítě. Dneska jsem rád, že se potvrzuje, co to je za hráče. Plno lidí a fanoušků si vůbec nedokáže představit naše národní mužstvo bez Romana Červenky. Podle mě to je jeden z nejlepších hráčů nejen v české lize, ale v Evropě. Proto mě mrzí, že nedostal větší šanci v NHL. Kdyby mu ji dali, tak by se prosadil.
Umí i ostřeji promluvit v kabině, když si to situace vyžaduje?
O to tolik nejde. Má toho hodně odehráno, je to lídr, s kabinou také umí pracovat. Já to bral jako jasnou volbu, že bude kapitán.
Do Milána nepojede kvůli zranění první centr Pavel Zacha, místo něho jede Filip Chlapík. Jaká je to komplikace?
Samozřejmě to zásah do týmu je, ale Filip Chlapík také předváděl velice dobré výkony, nebudeme kvůli tomu slabší. A jestli Zachu nahradí v první formaci Tomáš Hertl, bude to s Pastou velká síla. Nejhorší je, že není čas na zkoušení, ale to platí pro všechny. První dva zápasy se na to trenéři podívají, jak to v těch formacích ladí, pak se to může upravit, než se skočí do těch nejdůležitějších zápasů.
Vyrazíte se na olympijský turnaj podívat osobně?
Já na tyhle akce nejezdím, na mě je to už moc lidí. (smích) Budu se raději dívat doma v klidu.
Po 12 letech budou na olympijském turnaji startovat hvězdy NHL, vítáte to?
To je na tom hokeji to nejlepší. Když se hrál v Americe Turnaj čtyř zemí, bylo to neskutečné. A olympiáda teď bude totéž, to se nedá srovnat s mistrovstvím světa.
Rulíkův rébus v útoku. Co s pozicí centra? K Pastrňákovi se nabízí dvě hlavní varianty
Kdo je favorit na zlato?
Kanada a Švédsko. Myslím, že silná bude i Amerika, uvidíme, co Finové. Mají taky dost hráčů v NHL. Ale věřím, že i Češi mají na medaili, když se dokážou přizpůsobit rychlostně. Všichni si přejeme úspěch na největším turnaji za poslední léta.
Vy teď trenérsky vypomáháte v Ústí nad Labem, které bojuje o záchranu druhé ligy. To je hodně jiná role, než když jste vedl reprezentaci či extraligové kluby.
Musíte tomu přizpůsobit všechno. Plno kluků je od rána do odpoledne ve škole, v práci, přijedou 15 minut před tréninkem. A někdo ani nedorazí na zápas, protože prostě pracuje. Přesto je v týmu hodně hráčů, kteří na sobě chtějí makat, jsem rád, že i po té práci do tréninků a zápasů dávají, co to jde.
Budete v Ústí pokračovat, nebo máte ještě vyšší ambice?
Já to takhle neberu, trénovat mě baví. Jsem tam do konce února, kdy končí soutěž. Pak uvidíme. Bojujeme o záchranu, bude to mezi námi a Kadaní. Uděláme všechno pro to, aby se to zlomilo a udrželo. Tři čtvrtě sezony tam byli hráči, kteří neměli žádné zkušenosti, skoro nic odehráno, teď se to trošku doplnilo, tak naděje je.
Masér Šašek: Olympiáda? Po vyřazení Růžička všechno rozkopal
Olympiáda vyžaduje výkony nejen po hokejistech, ale i po masérech. Zdeněk Šašek, věrný druh legendárního trenéra Vladimíra Růžičky, může vyprávět. „I ve dvě ráno jsme byli ve Vancouveru v pohotovosti,“ připomíná hry pod pěti kruhy v roce 2010.
Turnaj je krátký, zápasy jdou rychle za sebou, únava se sčítá. Role masérů se tím zvýrazňuje. „Pořád kmitáte. Byli jsme tři maséři, museli jsme perfektně uklízet i kabinu, starat se o hokejky, brusle. A taky se stávalo, že nás hráč poprosil, ať přijdeme v jednu v noci ho namasírovat,“ líčí Šašek.
Čekali byste, že tuhle libůstku si vyžádal hvězdný Jaromír Jágr, ale omyl. „On ani takhle pozdě ne, ale Hejda nebo Červenka ano. Kluci, které jsem znal ze Slavie. Hodně jsem k nim chodil i v noci. A ráno už jsme zase museli být první v kabině a všechno připravit.“
Ve Vancouveru, který stejně jako teď Milán ozářili bouráci z NHL, to Čechům pod Růžičkou neklaplo. Ve čtvrtfinále je z turnaje vyprovodili Finové. „Měli jsme dobré hráče, dobrou partu, divím se, že to nevyšlo. Asi si to sportovně nesedlo,“ mrzí Šaška dodnes. „Růžička to kousal těžko, chtěl pořád vyhrávat. Byl naštvaný. A když je naštvaný, to v kabině všechno rozkope, všechno lítá.“
Zatímco zlaté ruce Šaškova bratra Václava pomohly k olympijskému zlatu v Naganu, Zdeněk se ve Vancouveru nachomýtl k boji o bronz. Slovenského maséra totiž trefil puk, když otvíral vrátka, a musel do nemocnice, takže ho zastoupil v zápase proti Finům.
„Naši kluci už po vyřazení odletěli, já zůstal. Slovákům dělal asistenta Pokovič a my chodili spolu na oběd. Zeptal se mě, jestli bych jim pomohl. Já byl na střídačce, Růžička dávno doma,“ směje se Šašek. „Kouká na televizi, vidí mě za slovenskými kluky a hned mi volá: Co tam, ty vole, děláš?“
Šašek ve Vancouveru bydlel v pokoji hned vedle rychlobruslařské star Martiny Sáblíkové a vyfotil se s hereckou ikonou Arnoldem Schwarzeneggerem, čestným hostem sportovního svátku. „Člověk si myslel, jak je velký, ale není!“
Letošní turnaj bude masér sledovat doma v Litvínově u televize. „Pořád jsem ve spojení s Červenkou. Když hraje s Pardubicemi v Litvínově, vždycky pokecáme. A připomínám mu, že když byl ve Slavii, Růžička ho posílal do Kralup. Najednou je z něj takový hráč. Chytil se! Červenka, to je prostě můj kůň.“
Šašek věří, že hokejisté zase poblázní národ. „Záleží, jak se hráči z NHL sladí s ostatními. Trenér Rulík to vybral dobře. Ale turnaj je zrádný, stačí jedno zaváhání, jeden blbý gól a je konec. Letos už máme zlato a stříbro, tak snad bronz? Myslím, že by mohli i do finále,“ tipuje. „Sportovně mi na turnaji chybí Rusové, ale jak se to politicky udělá, tak se to udělá.“