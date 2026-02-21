Jsou to šmejdi a potkani. Slováky vytočili američtí bratři, bitka měla dohru u kabin

Autor:
  13:10
Zápas směřoval ke konci. Za stavu 6:2, tedy bez jakýchkoliv pochyb o vítězi a druhém olympijském finalistovi. I tak mezi Američany a Slováky opět vzplály emoce. Nejen v tu chvíli na ledě, ale i později v prostoru kabin. Nepřekvapilo, že u toho byli Brady a Matthew Tkachukovi, známí hokejoví provokatéři, na které poražená strana po prohře sypala nadávky.
Bitka na závěr semifinále Spojených států se Slovenskem.

Bitka na závěr semifinále Spojených států se Slovenskem. | foto: Reuters

Matthew Tkachuk a Erik Černák v šarvátce.
Američan Brady Tkachuk a Slovák Oliver Okuliar v semifinálovém utkání. (20....
Semifinálový hokejový zápas mezi USA a Slovenskem. (20. února 2026)
Brady Tkachuk a Zach Werenski slaví gól v semifinále.
43 fotografií

„Jsou to šmejdi, oba dva,“ ulevil si po nezvládnutém semifinále Oliver Okuliar. „Ani to nejsou dobří hokejisté, dělají jen tyhle prasárny, to je přesně jejich styl.“

Američtí bratři dobře vědí, jak soupeře vytočit. Jsou tím velmi dobře známí napříč NHL, nic nemění ani na turnaji v Miláně.

USA - Slovensko 6:2. Semifinále v režii favorita, rozhodl už ve druhé třetině

Matthew, starší ze sourozeneckého dua a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Floridou, dohrál necelé dvě minuty před koncem pátečního semifinále u mantinelu Erika Černáka, který si to nechtěl nechat líbit.

Oba si leccos vysvětlovali, navzájem se tahali za dres. Společně doputovali až do prostoru před trestnými lavicemi, kde se Tkachuk po slovenském obránci jako první ohnal pravačkou.

Ten mu začal údery oplácet, mezitím jej za límec chytil druhý z bratrů, kterého se snažili zastavit další Slováci. Když viděl, že Černák nehodlá přestat, začal se po něm zezadu sápat.

„Viděl jsem, jak tam po bráchovi skáče a bije ho, nechtěl jsem to tak nechat. Jen jsem se zastal svého spoluhráče, bránil ho. To je úplně normální,“ komentoval incident pro Eurosport.

Od rozhodčích obdržel trest na dvě plus deset minut za hrubost. A dvojice, která celou potyčku odstartovala, inkasovala osobní, rovněž desetiminutový trest za nesportovní chování.

Matthew Tkachuk a Erik Černák v šarvátce.

Všichni tři se odebrali do kabin, podle švédské televize STV konflikt pokračovat i v tunelu.

Není ale známo, do jaké míry se situace vyostřila. Mladší z amerických sourozenců nad tím po zápase jen mávl rukou: „Něco jsme si vyříkali, ale nešlo o nic závažného. Obavy z dodatečného trestu nemám.“

Slovenská strana se k dění v útrobách stadionu konkrétněji nevyjadřovala. „Nikoho nepřekvapilo, co Tkachukovi předvedli. Každý ví, co jsou zač,“ krčil rameny Martin Feherváry.

Tolik chyb jsme neudělali za tři utkání, štve kouče Slováků. A jak na Finy? S úsměvem!

Také on se nechal rozhodit. Už na začátku prostřední dvacetiminutovky od něj Brady, autor trefy na 6:1, po odpískání před vlastní brankou schytal zbytečnou ránu hokejkou do krku.

„Trochu to rozhodčím prodal, ale šlo o jednoznačný faul, frustrace byla patrná. Pro takové zákroky si jdou, není snadné proti nim udržet nervy. To jsou prostě oni, chovají se jako potkani,“ pronesl ve studiu STVR bývalý reprezentant Marián Gáborík.

Přímo v Miláně sleduje počínání svých dětí i Keith Tkachuk, někdejší vynikající střelec, vítěz Světového poháru v roce 1996, držitel olympijského stříbra ze Salt Lake City 2002. A ve svých dobách rovněž obávaný rabiát, který uměl pořádně přitvrdit.

Hokejové celebrity. Američtí bratři táhnou a provokují, kritika přišla i kvůli Trumpovi

„Měl jsem tu čest s ním hrát, vůbec nebyl takový jako jeho synové. K jejich povaze, chování na ledě a roli, kterou si doslova užívají, měl opravdu daleko,“ poznamenal další televizní expert Boris Valábik.

I díky dvojici vyhlášených provokatérů zvládli Američané semifinále bez výraznějších obtíží. Teď už se těší na nedělní boj o zlato (14.10). Očekávanou bitvu s Kanadou.

Slováci doufají, že v sobotu večer (20.40) i podruhé na turnaji dokážou skolit Finy. A že si z Milána odvezou alespoň bronzové medaile. Stejně jako před čtyřmi lety z Pekingu.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se blíží k závěru a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se blíží k závěru a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

20. února 2026  15:06,  aktualizováno  21. 2. 13:46

Naprostá dominance! Klaebo ovládl i závod na 50 km a má historické šesté zlato

Aktualizujeme
Norský lyžař Johannes Hösflot Klaebo ovládl na olympijských hrách běh na 50 km...

Co závod, to vítězství. Norský lyžař Johannes Hösflot Klaebo si na hrách v Itálii podmanil i běh na 50 km klasicky a jako první sportovec v historii získal na jedné zimní olympiádě šest zlatých...

21. února 2026  13:31

Skikrosař Paulus si při olympijské premiéře zkusil čtvrtfinále, skončil šestnáctý

Čech Daniel Paulus ve žlutém dresu a dále Jared Schmidt, Alex Fiva a Erik...

Český skikrosař Daniel Paulus vypadl v olympijském závodě v hustém sněžení v Livignu ve čtvrtfinále, ve své jízdě obsadil poslední čtvrté místo. Při své premiéře po pěti kruhy skončil...

21. února 2026  13:27

Jsou to šmejdi a potkani. Slováky vytočili američtí bratři, bitka měla dohru u kabin

Bitka na závěr semifinále Spojených států se Slovenskem.

Zápas směřoval ke konci. Za stavu 6:2, tedy bez jakýchkoliv pochyb o vítězi a druhém olympijském finalistovi. I tak mezi Američany a Slováky opět vzplály emoce. Nejen v tu chvíli na ledě, ale i...

21. února 2026  13:10

15. den ZOH 2026 ONLINE: Poslední Jílkův start, Voborníkovou čeká hromadný závod

Sledujeme online
Metoděj Jílek v závodě na 1500 metrů (19. února 2026)

Program zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo vrcholí. V sobotu odjedou poslední závod biatlonistky, do klání s hromadným startem zasáhne i Tereza Voborníková. Svou účast na hrách...

21. února 2026  12:35

Uklidni se, křičel na soupeře z Francie. Pak opomíjený Dale-Skjevdal ujel a vyhrál

Johannes Dale-Skjevdal z Norska překročil cílovou čáru a vyhrává závod mužů na...

Zatímco jeho týmoví kolegové bojovali ve štafetě, on byl tím pátým, který se do norské čtveřice nevešel. Trenéři příliš nevěřili jeho střeleckým schopnostem. Ale v hromadném závodě si Johannes...

21. února 2026  12:02

Antická aréna ve Veroně se už chystá na zakončení her. Přijede 12 tisíc lidí

Ve Veroně probíhají přípravy na závěrečný ceremoniál zimních olympijských her...

Dějištěm závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her v Itálii se stane antický amfiteátr ve Veroně. Centrum města, které je navždy spojené s Romeem a Julií, se už naplno připravuje na nedělní...

21. února 2026

Rychlobruslení na ZOH 2026 ONLINE: Jílka čeká závod s hromadným startem

Aktualizujeme
Metoděj Jílek v závodě na 1500 metrů (19. února 2026)

Metoděj Jílek zakončí své premiérové působení pod pěti kruhy v sobotu odpoledne závodem s hromadným startem. Devatenáctiletý rychlobruslař těsně před olympijskými hrami dokázal v této disciplíně...

21. února 2026  11:30

Porazit Kanadu, když pískají Kanaďané? Nemožné. Finská legenda se zlobí na sudí

Kanadský rozhodčí Dan O’Rourke ukazuje, že třetí kanadský gól platí.

Favorita dlouho deptali. Podobně jako Češi ve čtvrtfinále i finští hokejisté v semifinále olympijských her hráli proti Kanadě mimořádně účelně, přesně podle plánu. Dokonce sahali po postupu, až na...

21. února 2026  11:30

Biatlon na ZOH 2026 ONLINE: Hromadný závod žen pojede i Voborníková

Aktualizujeme
Tereza Voborníková během stíhacího závodu na ZOH 2026.

Biatlonové dění v olympijské Anterselvě uzavírá v sobotu odpoledne závod s hromadným startem žen. Z Češek se do něj kvalifikovala pouze Tereza Voborníková, která hromadné klání absolvuje pod pěti...

21. února 2026

Jágr: Kanada byla pokakaná. Mohli jsme olympiádu vyhrát, měli jsme smůlu

Stále ještě hrající útočník Jaromír Jágr navštívil zápas New York Rangers v NHL.

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr věří, že kdyby se národnímu týmu podařilo přejít ve čtvrtfinále olympijského turnaje přes Kanadu, mohlo Česko slavit další triumf pod pěti kruhy. Sám byl u...

21. února 2026  10:45

Krčmářovo dilema: Chci pomoci týmu, jakkoliv. Přesvědčují ho: Ještě nekonči

Premium
Michal Krčmář v objetí svého bratra po šestém místě v závodě s hromadným...

Od našeho zpravodaje v Itálii Co se děje? Copak neusnu? V noci na pátek zalehl biatlonista Michal Krčmář do postele v jedenáct, ale dlouho se v ní jen převaloval. Že by se mu tolik honilo hlavou, jak následujícího dne pojede svůj...

21. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.