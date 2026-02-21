„Jsou to šmejdi, oba dva,“ ulevil si po nezvládnutém semifinále Oliver Okuliar. „Ani to nejsou dobří hokejisté, dělají jen tyhle prasárny, to je přesně jejich styl.“
Američtí bratři dobře vědí, jak soupeře vytočit. Jsou tím velmi dobře známí napříč NHL, nic nemění ani na turnaji v Miláně.
Matthew, starší ze sourozeneckého dua a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Floridou, dohrál necelé dvě minuty před koncem pátečního semifinále u mantinelu Erika Černáka, který si to nechtěl nechat líbit.
Oba si leccos vysvětlovali, navzájem se tahali za dres. Společně doputovali až do prostoru před trestnými lavicemi, kde se Tkachuk po slovenském obránci jako první ohnal pravačkou.
𝗦𝗲 𝗹𝗶́𝗮 𝗹𝗮 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 💥— Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 20, 2026
Cernak y los hermanos Tkachuk, a puñetazos.#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/UAAmhHug2K
Ten mu začal údery oplácet, mezitím jej za límec chytil druhý z bratrů, kterého se snažili zastavit další Slováci. Když viděl, že Černák nehodlá přestat, začal se po něm zezadu sápat.
„Viděl jsem, jak tam po bráchovi skáče a bije ho, nechtěl jsem to tak nechat. Jen jsem se zastal svého spoluhráče, bránil ho. To je úplně normální,“ komentoval incident pro Eurosport.
Od rozhodčích obdržel trest na dvě plus deset minut za hrubost. A dvojice, která celou potyčku odstartovala, inkasovala osobní, rovněž desetiminutový trest za nesportovní chování.
Všichni tři se odebrali do kabin, podle švédské televize STV konflikt pokračovat i v tunelu.
Není ale známo, do jaké míry se situace vyostřila. Mladší z amerických sourozenců nad tím po zápase jen mávl rukou: „Něco jsme si vyříkali, ale nešlo o nic závažného. Obavy z dodatečného trestu nemám.“
Slovenská strana se k dění v útrobách stadionu konkrétněji nevyjadřovala. „Nikoho nepřekvapilo, co Tkachukovi předvedli. Každý ví, co jsou zač,“ krčil rameny Martin Feherváry.
Také on se nechal rozhodit. Už na začátku prostřední dvacetiminutovky od něj Brady, autor trefy na 6:1, po odpískání před vlastní brankou schytal zbytečnou ránu hokejkou do krku.
„Trochu to rozhodčím prodal, ale šlo o jednoznačný faul, frustrace byla patrná. Pro takové zákroky si jdou, není snadné proti nim udržet nervy. To jsou prostě oni, chovají se jako potkani,“ pronesl ve studiu STVR bývalý reprezentant Marián Gáborík.
Přímo v Miláně sleduje počínání svých dětí i Keith Tkachuk, někdejší vynikající střelec, vítěz Světového poháru v roce 1996, držitel olympijského stříbra ze Salt Lake City 2002. A ve svých dobách rovněž obávaný rabiát, který uměl pořádně přitvrdit.
„Měl jsem tu čest s ním hrát, vůbec nebyl takový jako jeho synové. K jejich povaze, chování na ledě a roli, kterou si doslova užívají, měl opravdu daleko,“ poznamenal další televizní expert Boris Valábik.
I díky dvojici vyhlášených provokatérů zvládli Američané semifinále bez výraznějších obtíží. Teď už se těší na nedělní boj o zlato (14.10). Očekávanou bitvu s Kanadou.
Slováci doufají, že v sobotu večer (20.40) i podruhé na turnaji dokážou skolit Finy. A že si z Milána odvezou alespoň bronzové medaile. Stejně jako před čtyřmi lety z Pekingu.