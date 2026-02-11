Domácí trpaslík. Italové se mohli pokusit o tým z NHL, ale odmítli. Co vymyslí Jalonen?

Doba, kdy si olympijští pořadatelé naposledy dělali zálusk na hokejové zlato, je stejně stará jako poslední účast hráčů NHL pod pěti kruhy. V Soči tehdy Rusko ale nenavázalo na Kanadu a její Vancouver, vlastní perspektivou ostudně nepřešlo ani přes čtvrtfinále.
S Finskem v hale Bolšoj prohrálo 1:3. Následovaly turnaje v Pchjongčchangu a Pekingu, na nichž se s konkurencí marně chytali jak Korejci, tak Číňané.
Prozatím poslední olympijské klání proti sobě opět svedlo Rusy a Finsko, opět s výsledkem ve prospěch Seveřanů (2:0), které ke zlatu dovedl právě Jalonen. Dva roky nato se rozhodl pro zcela jinou roli. Ze zlatého týmu až na lavičku toho papírově nejslabšího.
A jediného bez hráče z NHL. Přitom vše mohlo být docela jinak. Déle dopředu šlo oslovit borce jako Fantilli, Palmieri, Pietrangelo, Pesce, Zuccarello. Nebo dokonce aktuálního amerického reprezentanta Vincenta Trochecka. Jak je to možné?
Stačí troška genealogie, pátrání po předcích jednotlivých hokejistů. Ostatně jejich příjmení naznačují víc než dost.
Italové, zejména z chudšího jihu, v nejisté době od konce 19. století začali do Kanady a Spojených států masivně migrovat, v milionech. A jejich geny zdědily i desítky borců, co teď válí v nejlepší lize světa.
„NHL je podle několika zdrojů ochotná povolit svým hráčům s italskými předky reprezentovat Itálii na olympijských hrách,“ prozradil na sociální síti X rakouský novinář Bernd Freimüller.
Situace je však komplikovanější a v minulosti se na ní upozorňovalo i v souvislosti s českým národním týmem, když tehdejší generální manažer Petr Nedvěd hovořil o možném povolání obránce Johna Ludviga. Jak jeho případ, tak případ všech „italských potomků“ totiž odporuje regulím IIHF.
Kanadská posila pro nároďák? Nedvěd se zmýlil, Hadamczik vzkázal: Nejde to
Podle nich ani dvojí občanství nestačí. Nutné je také spadat do působnosti dané národní federace, v tomto případě italské. A to neplatí.
„Obcházelo by se tím pravidlo 16 měsíců, které hokejisté musí strávit v Itálii, aby mohli nastoupit,“ poznamenal správně Freimüller. U profíků, co už reprezentovali jiný národní tým, pak jde dokonce o čtyřleté období. „Uvidíme, co na to IIHF řekne.“
Italové to ale ani nezkoušeli, Jalonen, který přijal novou výzvu, už měl delší dobu jasno.
„Po květnovém mistrovství světa jsem klukům řekl, že nikoho z NHL zvát nebudeme. Nebylo by to fér vůči těm, co za Itálii bojují léta,“ prohlásil pro prestižní server The Athletic ostřílený kouč. „Rozdíl bude obrovský, ale pro nás je to trošku jiná soutěž, nejde nám jen o medaili.“
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Vede hlavně hrdý národ, který se pod pěti kruhy ukazuje poprvé po dvaceti letech, když akci také hostil.
To se hrálo ještě ve starém formátu. Ten nový dává osmnáctému týmu žebříčku, který na MS působí v nižší divizi, šanci jako žádný jiný. Ve skupině se Švédy, Finy a Slováky se na výhry nehraje, na olympijském turnaji postupují všichni účastníci minimálně do předkola.
„A to bude náš zápas, ten čtvrtý v pořadí,“ tuší Jalonen. „Jedno vítězství ve správný čas a jste tam, ve čtvrtfinále. Určitě budeme outsideři, ale stát se může cokoli.“
Ve zkušeném výběru má třeba i kladenského obránce Phila Pietronira a také třináct hráčů s původem z jiné země, dominantně Kanady. Všichni si své na jihu Evropy v souladu s pravidly odkroutili. Hvězdný status NHL sice nemají, vypočítavého kouče ale jo.
„Budeme hrát v pěti pohromadě, soustředění na obranu,“ avizuje Jalonen. „My nebudeme lehký soupeř k poražení.“