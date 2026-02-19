Faul? Nevím, co tu pan rozhodčí dělá, vyjel Nečas. Se Šimkem ho děsí nevyužité šance

Od našich zpravodajů v Itálii - Než Mitch Marner ukončil parádní akcí středeční čtvrtfinálovou bitvu, čelila Kanada krátce předtím dvěma českým tutovkám. Jenže ani Martin Nečas, ani Radim Šimek neuspěli. A hokejisté museli skousnout porážku 3:4 v prodloužení. „Ještě pár nocí mě to strašit určitě bude,“ odhadl druhý jmenovaný nešťastník. „Byla to životní šance.“
Roman Červenka sedí na mantinelu po prohře s Kanadou, na střídačce hledí do...

Roman Červenka sedí na mantinelu po prohře s Kanadou, na střídačce hledí do země zleva David Pastrňák, Tomáš Hertl a Martin Nečas. | foto: Reuters

Radim Šimek mohl v prodloužení rozhodnout, pak byl na druhé straně u gólu...
Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.
Hokejisté prohráli s Kanadou. Na fotce zleva Radim Šimek (dole), Filip Chlapík,...
Lukáš Dostal po prohře v olympijském čtvrtfinále s Kanadou.
73 fotografií

Právě obránce extraligového Liberce zažil asi nejhorší sekvenci v hokejové kariéře. Nejprve zkraje prodloužení tři na tři vyplaval zcela sám před gólmanem Binningtonem.

„Viděl jsem místo mezi nohama, chtěl jsem vystřelit mezi betony,“ popisoval.

Jenže nedal, Kanaďané hned přešli do protiútoku a on jako poslední marně chytal našlápnutého Marnera, který projel mezi kompletní trojicí Čechů a z bekhendu zavěsil.

Mitch Marner rozhodl skvostným sólem utkání proti Česku.

„Možná jsem tam měl ještě naznačit střelu, víc potáhnout do strany. Bohužel... Nezbývá, než jim pogratulovat. Teď je to zklamání, ale za takovou prohru se nemusíme stydět,“ věděl Šimek, který se jako jeden z mála rozhodně nemusí hanbit za výkony v průběhu celé velkolepé akce.

Podobně tak Nečas, jenž Šimkovi nahrával. A sám uháněl do úniku v závěru 59. minuty. Tísněný únavou i obráncem Toewsem, mimochodem spoluhráčem z Colorada, zkusil zakončit. Puk mu ale sjel.

Načež se marně ohlížel po rozhodčích.

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

„Nevím, co k tomu říct, nedal jsem a bude mi to ležet v hlavě ještě dlouho,“ začal zprvu. Při dotazu na možný přestupek dodával: „Trochu jsem tam cítil hokejku, ale nevím. Nevím, co tady pan švédský rozhodčí dělá. Takže tak.“

Na mysli měl sudího Mikaela Holma, který pískal i střet obou týmů v základní skupině.

„Je to trošku v emocích, ale určitě byl rozdíl mezi ním a rozhodčím z NHL. Už jsme ho měli několikrát a nechápu, co tu dělá,“ opakoval.

Rulík se zlobí na rozhodčí: Bojí se Kanady! Nebylo to fér. Měli strach, že dáme gól

Nebyl zdaleka jediný, kdo si stěžoval, pochybnosti nad výkonem sudích vyjádřil i David Pastrňák, obecně za působení na turnaji je sepsul kouč Radim Rulík.

Zrovna ve středečním zápase se ale dopustili hrubé chyby i na druhé straně, když uznali český gól na 3:2 navzdory dlouhé hře v šesti.

Velké selhání rozhodčích. Palátův gól neměl platit, Češi hráli i slavili v šesti

Šimek se naopak k mužům v pruhovaném nevyjadřoval. Vstřebával jiné okamžiky.

„Vedli jsme, jedna teč a šli jsme do prodloužení,“ hloubal nad vyrovnávací trefou Nicka Suzukiho. „Tři a půl minuty od postupu.“

Se skleslým výrazem ale hlavně chválil, znovu ocenil Rulíkův proslov ze zápasu s Dánskem, který podle něj hodně pomohl a vštípil Čechům, že musí začít hrát jako tým.

Radim Šimek mohl v prodloužení rozhodnout, pak byl na druhé straně u gólu Kanaďanů.

„I energie tam od začátku byla. Ukázali jsme, že nejsou nepřemožitelní, a myslím, že s námi měli hodně velké starosti. Hráli jsme jim i docela do těla, vyřadili jim Crosbyho. Wilson se snažil provokovat, ale my se nenechali. Je to na ně recept, hrát pospolu. Byl to asi náš nejlepší zápas na turnaji.“

Nečas jen navazoval: „Pokud jsme chtěli medaili, museli jsme takový tým porazit. Viděli jste sami, že měli více ze hry, to je jasné. Ale my hráli tak, jak jsme měli. Na protiútoky, kterých jsme si vytvořili dost. Bylo vidět, že jsme hráli pro to, co máme na hrudi, srdíčkem. Pak je to úplně jiný, každý blokuje střely, dozadu jdeme na 110 procent. Věděli jsme, že šance přijdou, a tak to přesně bylo. Dosty (brankář Dostál) chytal výborně, snad jediná chyba byla, že nám dali góla v přesilovce.“

Krutá porážka, Češi nestačili ve čtvrtfinále na Kanadu.

Češi se však s Milánem rozloučili tak, že všem ukázali. Přesvědčili, že když opravdu plní, co mají, mohou porazit každého. Jak také sami říkali.

Teď to senzačně naznačovali i proti možná nejsilnějšímu hokejovému týmu v olympijské historii. A nechybělo moc, aby úchvatný zápis dotáhli.

„Jen pár minut,“ zalitoval Nečas. „Už jsme tušili, že je to blízko. Bohužel.“

12. den ZOH 2026: Hokejisté padli s Kanadou v prodloužení, biatlonistky páté

Lucie Charvátová (7) během ženské štafety 4 x 6 km v biatlonu. (18. února 2026)

Ve dvanáctý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo se představili i čeští hokejisté. V boji o semifinále předvedli proti Kanadě nejlepší výkon na turnaji, po dramatické bitvě...

18. února 2026  23:57

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

18. února 2026  23:55

