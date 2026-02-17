Druhá třetina se chýlila ke konci. Favoritky držely po čtyřech trefách v rozmezí necelých devíti minut jednoznačné vedení 5:0, které si pohlídaly až do závěrečné sirény.
Gólem na 4:0 vyhnaly na střídačku Ebbu Svenssonovou, mezi třemi tyčemi ji nahradila Emma Söderbergová.
Na ledě byla zhruba dvě minuty. Za brankou lehce váhala s rozehrávkou, čehož Murphyová chtěla využít, ale ve snaze vypíchnout puk lehce ztratila rovnováhu a trefila Švédku ramenem do hlavy.
„Moc dobře o mně věděla, ale vůbec se mi nesnažila vyhnout,“ postěžovala si Söderbergová.
Zákrok jedné z nejproduktivnějších hokejistek turnaje v Miláně, která v šesti duelech nastřádala sedm bodů (2+5), se hojně rozebíral také ve studiu švédské televizní stanice SVT.
„Takové hráčky mě opravdu štvou. Dělá to pořád, skoro v každém zápase. Je to opravdu smutné,“ komentovala situaci expertka a bývalá reprezentantka Maria Roothová.
Její kolega Jonas Andersson použil ještě ostřejší slova: „Absolutní prasárna! Opravdu se chceme na něco takového dívat? Jasný trest ve hře, měli by ji suspendovat.“
Murphyová vyvázla jen s dvouminutovým vyloučením za nedovolené bránění, trestu neunikla ani Jessica Adolfssonová, která se za Söderbergovou postavila.
K Američance okamžitě přijela a přes čárovou rozhodčí ji rukavicí udeřila do hrudi.
„Pokud se někdo dotkne naší brankářky, musí za to zaplatit. Myslím si, že jsem se zachovala správně. Jen jsem do ní strčila, ona se hned válela. Taková hráčka to nemá zapotřebí,“ hlásila švédská hokejistka.
Spoluhráčky se naopak za Murphyovou postavily. Podle nich nešlo o záměr nebo snahu gólmanku trefit, ale spíš o nešťastnou náhodu.
„Určitě to neudělala schválně. Šla si pro puk, to se občas stane, pak se kvůli tomu cítila špatně. Znám ji dlouho, je to fajn holka, hraje fér,“ bránila parťačku Caroline Harveyová.
Američanky čeká ve čtvrtek večer boj o zlato proti Kanadě. I díky Murphyové.
Třiadvacetiletá útočnice, která na klubové úrovni působí v týmu University of Minnesota v NCAA, nejprve asistovala u druhé trefy vítězek, o tu třetí už se sama postarala.
Švédky, přemožitelky české reprezentace mezi nejlepší osmičkou, byly po ztraceném semifinále naštvané, ale pořád si z Milána mohou odvézt první olympijskou medaili po dvaceti letech. Poradí si se Švýcarkami?