O sedmi čtvrtfinalistech olympijského turnaje už je jasno, zbývá jen poslední volné místo. Švédští hokejisté o něj ve večerním osmifinále bojují s Lotyšskem, vítěz vyzve Spojené státy. Utkání startuje ve 21.10, sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Švédové se radují z gólu proti Slovensku. | foto: AP

Švédové zapsali ve skupině dvě výhry, ale i tak obsadili až třetí pozici. O přímý postup mezi nejlepší osmičku je připravil slovenský gól na 3:5 v závěru sobotního zápasu a nejhorší skóre v minitabulce.

ONLINE: Švédsko - Lotyšsko

Osmifinále hokejového turnaje na ZOH sledujeme od 21.10 podrobně

Před turnajem byli pasováni do pozice třetích největších favoritů, už teď je ale jasné, že do boje o medaile musí projít přes silné Američany, kteří zvládli první fázi turnaje bez zaváhání.

Poradili si i s Lotyši (5:1), kteří zatím jediného vítězství na letošních olympijských hrách dosáhli ve vyrovnané partii proti Německu (4:3).

Postupová matematika: Češi se utkají s Dánskem, ve čtvrtfinále čeká Kanada

Ve skupině C obsadili čtvrté místo, rozhodla o tom nedělní porážka 2:4 s Dánskem. Kouč Hariljs Vitolinš v závěru odvolal brankáře, trefa Nicka Olesena poslala jeho svěřence právě na silné Švédy.

Kdo se stane posledním čtvrtfinalistou?

Zimní olympijské hry 2026
17. 2. 2026 21:10
Zápas probíhá
Švédsko : Lotyšsko 2 : 0
(2 : 0)
Góly:
10:55 A. Kempe (J. Eriksson Ek, W. Nylander), 11:36 G. Landeskog (L. Raymond, M. Zibanejad)
Góly:
Sestavy:
J. Markström - V. Hedman, O. Ekman-Larsson - G. Forsling, R. Dahlin - E. Karlsson, P. Broberg - H. Lindholm - W. Nylander, A. Kempe, J. Eriksson Ek - M. Zibanejad, G. Landeskog, L. Raymond - R. Rakell, E. Pettersson E., F. Forsberg - P. Holmberg, E. Lindholm, A. Wennberg - M. Johansson
Sestavy:
E. Merzlikins - K. Rubins, U. Balinskis - K. Zile, R. Freibergs - R. Mamčics, A. Šmits - O. Cibulskis - E. Tralmaks, Z. Girgensons, T. Blugers - S. Vilmanis, D. Ločmelis, R. Krastenbergs - H. Egle, A. Ravinskis, K. Daugavinš - O. Batna, M. Dzierkals, R. Bukarts - R. Bukarts

Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

