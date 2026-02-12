Drželi Italy ve hře, asi to chtěli napínavé. Švédský kouč se obul i do českého sudího

Jedna polovina kluziště plná modrých dresů, druhá zcela prázdná. Tak kde jsou? Zasekli se v kabině, nebo co se děje? Švédští hokejisté si s příchodem na rozbruslení před soubojem s Itálií (5:2) dali na čas. A rovněž déle trvalo, než nad zápasem s hlavním outsiderem olympijského turnaje získali kontrolu. Podle kouče Sama Hallama i kvůli rozhodčím.
Hokejový zápas mezi Švédskem a Itálií na olympijských hrách. (11. února 2026)

Hokejový zápas mezi Švédskem a Itálií na olympijských hrách. (11. února 2026)

William Nylander slavící svoji úspěšnou střelu v zápase proti Itálii.
Střela Švéda Williama Nylandera skončila v italské brance. (11. února 2026)
Srážka Švéda Miky Zibanejada s Italem Tommym Purdellerem. (11. února 2026)
Švédský obránce Erik Karlsson a italský reprezentant Tommaso de Luca.
„Měli jsme mít o tři až čtyři přesilovky víc,“ poznamenal švédský trenér rozladěným tónem v rozhovoru s novináři.

Leckomu mohla stížnost po vítězném vstupu do skupinové fáze připadat zbytečná, jaksi navíc. Z Hallamova projevu se ale dalo snadno vytušit, že se mu způsob, jakým sudí k zápasu přistoupili, vůbec nezamlouval.

Slováci na úvod olympijského turnaje šokovali Finy, Švédové se na výhru nadřeli

Některé situace podle něj vyhodnotili špatně, byli až příliš benevolentní. Jan Hribik a Dan O’Rourke do hry příliš nezasahovali, snažili se ji nechat plynout. Vždyť na každé straně vylučovali pouze jednou.

„Asi to chtěl udržet napínavé. Pouštěli lehké háčky a držení, zkrátka drobné fauly, které hokeji neprospívají. Také proto se Itálie tak dlouho držela v zápase,“ vysvětloval švédský kouč.

Domácí jasného favorita zaskočili.

Nejprve vedoucím gólem v páté minutě, který šel z velké části za brankářem. Jonas Gustavsson vůbec neodhadl letící kotouč, navíc nešikovně přišel o hokejku, čímž Lucovi Frigovi usnadnil zakončení.

Švédský útočník William Nylander v souboji s Italem Jasonem Seedem. (11. února...
Italský úspěch Luca Friga v utkání se Švédskem. (11. února 2026)

A další překvapivá rána přišla jen sedmatřicet sekund po startu prostředního dějství, kdy Matthew Bradley srovnal na 2:2.

Milánská aréna bouřila, Švédové takový průběh nečekali. A nebyli sami, vždyť jen pohled na soupisky už před zápasem ukazoval diametrální rozdíl mezi oběma mužstvy.

Italové byli nabuzení, připravení se pokusit o zázrak. O ještě mnohem větší, než který o pár hodin dříve předvedli na stejném místě Slováci v utkání s Finskem.

A sakra, je to tady zase! bál se Slafkovský trefit bránu. Hlavaj chytal puky jako blázen

„Soupeř nám dodal energii i tím, že dorazil později na rozbruslení. Říkali jsme si, že na ně hned od začátku vletíme, když k tomu přistupují takhle,“ popisoval Cristiano DiGiacinto.

Nerozhodný stav vydržel do konce druhé třetiny. Definitivně uklidňující trefu na 4:2 severský celek přidal až v čase 55:42, kdy si našla cestu do sítě skrytá rána Miky Zibanejada.

„Bojovali, nedali nám to zadarmo. Hlavně jejich gólman se v brance pomalu stavěl na hlavu,“ vyzdvihl William Nylander výtečného Damiana Claru.

Jedenadvacetiletý mladík se skutečně překonával. Než v sedmačtyřicáté minutě kvůli zranění nohy přepustil místo Davidemu Fadanimu, zapsal šestačtyřicet zákroků, z toho sedmadvacet v úvodní třetině.

Hokejové utkání mezi Švédskem a Itálií. (11. února 2026)

Ukázal zajímavý potenciál, který vypozorovali i v Anaheimu, když z něj v roce 2023 udělali historicky prvního draftovaného Itala v NHL. Sáhli po něm už na konci druhého kole (60. místo).

„Chytal neuvěřitelně, ustál těžké situace, držel nás v zápase. Ano, Švédové nás sice hodně přestříleli (60:22), ale hlavně díky němu to neměli jednoduché,“ ocenil parťáka útočník Diego Kostner.

Znovu se domácí výběr představí v pátek proti Slovensku (12.10), Švédy čeká ve stejný čas derby s Finskem.

