„Je to na nic, protože jsme měli mnohem na víc. Bohužel, velký potenciál jsme nenaplnili,“ povzdechl si zkušený obránce Erik Karlsson.
„Láme mi to srdce. Třetí třetinu jsme tlačili, bylo jen otázkou času, než se nám podaří vyrovnat. Nakonec to nevyšlo, těžko se mi teď hledají slova,“ hlesl kapitán Gabriel Landeskog.
„Šílené, nevím, co k tomu říct... Byli jsme si jistí, že to zvládneme,“ přidal se zdrcený brankář Jakob Markström, který kryl osmatřicet amerických pokusů.
Postup přitom byl velice blízko.
Zibanejadova přesná trefa na 1:1 v čase 58:29 rozradostnila střídačku i ostrůvky žlutých dresů na tribunách. Přišla při hře v šesti, po perfektní přihrávce Lucase Raymonda, který na turnaji bodoval devětkrát (1+8).
Švédové byli na nohou. Za pár okamžiků ale měli hlavy svěšené a pohledy prázdné. Rána excelentního bruslaře Quinna Hughese, jednoho z nejlepších obránců současnosti, poslala do boje o medaile soupeře.
Landeskog si mezi novináři jen povzdechl, že se tak mimořádné, prestižní utkání rozhoduje v prodloužení tří proti třem.
„Přijde mi děsivé, že tohle třeba uvidíme v olympijském finále. Mělo by se hrát pět na pět, stejně jako v play off NHL. Ale já pravidla neurčuji,“ vyprávěl třiatřicetiletý kapitán.
Stejný názor přednesl i kouč Sam Hallam: „Není to ideální, v tak vypjatých duelech i neuvěřitelně vyčerpávající. Ale pozor, neberte to jako výmluvu! Věděli jsme, co nás čeká Američané vyhráli spravedlivě.“
Jeho mužstvo potkala první nepříjemnost ještě před začátkem utkání.
Klíčový bek Victor Hedman si už při rozbruslení poranil tříslo, mužstvo si muselo poradit bez něj. „Bolelo mě to za něj, moc si přál být na ledě,“ mrzelo Landeskoga.
Sam Hallam said he found out 10 minutes before puck drop tonight that Victor Hedman was unavailable. He said they thought for about 5 seconds if they should replace him, but instead decided, "No, let's keep 77 with his group." Having six healthy 'D' made that decision easier.— Dan Rosen (@drosennhl) February 19, 2026
„Zasáhlo nás to. Rozhodl se sám, cítil, že není připravený, že nám nemůže pomoct tak, jak by chtěl. I to něco svědčí o jeho charakteru,“ vyzdvihl parťáka z defenzivy Karlsson.
Hedman celé čtvrtfinále se spoluhráči prožíval. Ani ho nenapadlo, že by se snad měl přesunout na tribunu. Seděl na střídačce, povzbuzoval, o přestávkách si vzal slovo i v kabině.
Ani jeho přítomnost ale k vítězství nepomohla. A ve Švédsku se opět začíná řešit budoucnost trenéra Hallama, který by dle původního plánu měl u národního týmu skončit po květnovém mistrovství světa.
Otázka zní, zda ke změně nedojde už nyní. Po dalším neúspěchu.
„Doma je hodně kritizovaný. V roce 2022 přicházel jako nejlepší kouč z domácí soutěže, velká očekávání ale nenaplnil,“ vysvětloval expert Uffe Bodin pro web Daily Faceoff.
Šestačtyřicetiletý kouč získal jen dva bronzy z mistrovství světa (2024, 2025). Během turnaje mu média vyčítala třeba nasazování brankářů i skladbu útočných formací.
„Rychle opustil původní plán, pak se z toho stal cirkus, chaos a tombola. Doteď nevíme, kdo si na ledě rozumí s kým,“ nešetřil kritikou Johan Garpenlöv, kterého Hallam na střídačce nahradil.
Velký díl viny se hází na něj. Kvůli tomu, že výběr složený výhradně z hvězd NHL nedokázal ukočírovat. „Chyběla chemie, spíš než tým připomínali skupinu individualit,“ poznamenal Bodin.
Zpětně si mohou Švédové vyčítat porážku 1:4 s Finy a gól na 3:5 v závěru duelu se Slovenskem, kterému předcházelo zcela zbytečné vyloučení jinak výtečně hrajícího Raymonda.
Kdyby branka nepadla, severský celek by udržel ve skupině první příčku a zajistil by si automatický postup do čtvrtfinále, kde by narazil na mnohem přijatelnějšího protivníka.
Dalibor Dvorský ale devětatřicet vteřin před závěrečnou sirénou puk do sítě dotlačil.
A zatímco obhájci bronzu se po přesvědčivém vyřazení Německa chystají na semifinále, jeden z hlavních adeptů na medaili končí už mezi nejlepší osmičkou.
„Do této pozice jsme se dostali sami. S Američany jsme ukázali, co v nás je, ale nestačilo to,“ smutnil Karlsson.
V kariéře pokračuje, další olympijské vzpomínky už si ale velmi pravděpodobně nevytvoří. To samé může platit i pro Landeskoga nebo Hedmana.
Nikdo z nich nechtěl bezprostředně po bolavém vyřazení o budoucnosti v reprezentaci hovořit. To jen šestatřicátník Markström smutně pronesl: „Příští olympiádu už budu sledovat jen v houpacím křesle.“