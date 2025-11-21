Italský boj o čas. Aréna pro OH stále připomíná staveniště, NHL je nervózní

  16:34
Za dva a půl měsíce se zde má rozehrát olympijský turnaj. Skutečně? Momentálně to tak úplně nevypadá. Místo nové a dokončené arény kolemjdoucí v Miláně stále vídají stavební stroje a dělníky. Práce nabírají zpoždění, znepokojená NHL dokonce na místo vyslala delegaci. „Problémů tam mají dost,“ poznamenal šéf zámořské hokejové soutěže Gary Bettman.
Olympijská Santa Giulia Ice Hockey Arena v Miláně stále není dostavěná.

Olympijská Santa Giulia Ice Hockey Arena v Miláně stále není dostavěná. | foto: ČTK

Práce na stavbě hokejové arény v Miláně stále probíhají.
Práce na stavbě hokejové arény v Miláně stále probíhají.
Olympijská Milano Rho Ice Hockey Arena stále prochází rekonstrukcí.
Pokračující stavba Santagiulia Ice Hockey Areny v Miláně, v níž se bude hrát...
20 fotografií

Jak se start akce pod pěti kruhy blíží, nervozita stoupá. V řadách organizátorů i mezi představiteli NHL, kteří na ni vysílají největší hvězdy poprvé od roku 2014.

Také proto chtějí, aby vše šlapalo bez problému, což zaznělo i z Bettmanových úst: „Očekáváme, že zámezí bude prvotřídní.“

I když od MOV (Mezinárodní olympijský výbor) a IIHF (Mezinárodní federace ledního hokeje) opakovaně slýchal, že není důvod k panice, rozhodl se do Milána vyslat oficiální návštěvu.

Práce na stavbě hokejové arény v Miláně stále probíhají.

Derek King a Dean Matsuzaki, dva členové vedení, se ze Santa Giulia Ice Hockey Areny vrátili s mírným optimismem.

Podle Chrise Johnstona, jednoho z předních novinářů pokrývajících zákulisní dění v NHL, ale obavy stále úplně nemizí: „Nikde není psáno, že to Italové stihnou. A jak vidno, nemají žádný plán B.“

Výstavba nové arény pro šestnáct tisíc diváků měla původně vyjít na zhruba 200 milionů eur (4,85 miliardy korun), náklady se ale v průběhu zvýšily o dalších 67 milionů eur.

Komplikace při stavbě olympijské haly. Dělá nám to starosti, přiznal šéf NHL

A to už bylo pro společnost CTS Eventim, která coby soukromý investor za projektem stojí, příliš.

Další finance odmítla poskytnout, celý proces se zásadně přibrzdil, do hry musela vstoupit italská vláda a podle médií vytáhnout ze státní kasy desítky milionů eur.

„Ano, potřebujeme čas. Taková je realita, bohužel. Ale nemyslím si, že se nějak zásadně lišíme od jiných velkých akcí, všude se pracuje až do poslední chvíle,“ nabádal ke klidu předseda organizačního výboru Giovanni Malagò.

Gary Bettman hovoří k novinářům před startem draftu NHL.

Už v říjnu bylo zřejmé, že testovací akce, během níž se měly odhalit a posléze vyřešit případné nedostatky, neproběhne v plánovaném termínu.

Z prosince se odsunula na první polovinu ledna, času na zlepšení tedy moc nezbude. Ženský turnaj totiž odstartuje už 5. února, mužský o šest dní později.

„Bude to těsné, problémy mají také s ledem. Jde o klíčovou záležitost, která musí splňovat naše standardy. Doufejme, že se vše povede vyřešit,“ prohlásil Bettman.

Sto dní do olympiády, sto věcí na řešení. Italové nestíhají, Češi shání tkaničky

Zástupci NHL nejsou jediní, kteří do Milána dorazili na obhlídku.

„Hodně mě to zaskočilo. Ale bylo nám řečeno, že to moc prožíváme a všechno bude hotové včas,“ líčil na konci října předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

S obavami v tu dobu dějiště jedné z největších sportovních akcí příštího roku opouštěl také šéf slovenského hokeje a generální manažer reprezentace Miroslav Šatan, jenž se nyní k cestě vrátil ve svazovém podcastu.

„Viděli jsme nepřipravenou olympijskou vesnici, nedostavěný stadion, jámu místo tréninkové ledové plochy. Nevím, jak to chtějí stihnout, přišlo mi, že to trochu nechávají na poslední chvíli, ale snad to zvládnou.“

Za necelý měsíc práce pokročily, došlo k nutnému pokroku. Všechny strany ale situaci pořád bedlivě monitorují.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
