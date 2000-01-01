náhledy
Hokejový turnaj žen na zimních olympijských hrách v Miláně se pomalu rozjíždí a téměř stejně jako sportovní výkony zajímá veřejnost stav haly, která se v italském městě stavěla speciálně pro tuto příležitost. Teprve před měsícem uspořádali v Santa Giulia Ice Hockey Areně první testovací zápas a dokončovací práce běží do posledních okamžiků. Podívejte se, jak to v hale vypadalo během středečních tréninků.
Autor: Reuters
Lehký nádech provizorna, přesto je nyní zvenku už hokejová hala plně připravená. A elegantní!
Autor: Reuters
Hala se musí pořádně vyzdobit do olympijského hávu. Tmavě modrá se v hale střídá s černou.
Autor: Reuters
Dodělávky i během tréninku. Takhle to vypadalo kolem mantinelů před prvními zápasy ženských hokejových týmů.
Autor: Reuters
Zato led je v pořádku. A olympijská atmosféra na každého dýchne. Svůj slavnostní kabát mají i rolby.
Autor: Reuters
Do kabin je to v milánské areně pořádná štreka, a tak je lepší se přezout hned vedle ledu.
Autor: Reuters
Nastavit kameru, ale opatrně! V pozadí si všimněte montovaných tribun, které na jedné straně uzavírají hlediště.
Autor: Reuters
Všechno se ladí za chodu. Vždyť první hokejové zápasy v milánské hale startovaly už ve čtvrtek.
Autor: Reuters
Pozor na ty sloupy! Poslední zvuky dodělávek a hlasité pokyny od pořadatelů se stále ozývají na chodbách milánské areny Santa Giulia.
Autor: Reuters
Klasický obrázek z posledních dní příprav před startem olympijských hokejových turnajů.
Autor: Reuters
V příštích dvou týdnech bude milánská hokejová arena hostit olympijské turnaje žen a můžu. Ten ženský se rozběhl už ve čtvrtek, kdy byl v akci i český výběr. Muži zahájí svou pouť o týden později.
Autor: Reuters
Zapojit osvětlení, vymalovat, strhnout pásky, odvézt krabice. Dělníci v milánské areně mají před startem her stále napilno.
Autor: AP
Kudy kam? Mezi palety a doleva. Práce na hokejové areně v Miláně definitivně skončí až s prvními ostrými olympijskými zápasy.
Autor: AP
Pohled na milánskou halu Santa Giulia z bezprostřední blízkosti. Tak snad přinese štěstí!
Autor: Reuters