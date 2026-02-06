Venku staveniště, vevnitř dodělávky. Jak vypadá hokejová hala před startem her?

Autor:
  10:22
Hokejový turnaj žen na zimních olympijských hrách v Miláně se pomalu rozjíždí a téměř stejně jako sportovní výkony zajímá veřejnost stav haly, která se v italském městě stavěla speciálně pro tuto příležitost. Teprve před měsícem uspořádali v Santa Giulia Ice Hockey Areně první testovací zápas a dokončovací práce běží do posledních okamžiků. Podívejte se, jak to v hale vypadalo během středečních tréninků.
Milánská hokejová arena před startem zimních olympijských her. Okolí hokejového stadionu v Miláně pouhé dva dny před zahájením olympiády. Pokračující stavba Santagiulia Ice Hockey Areny v Miláně, v níž se bude hrát... Práce na stavbě hokejové arény v Miláně stále probíhají. Lehký nádech provizorna, přesto je zvenku hokejová hala plně připravená. A...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
