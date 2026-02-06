|
Venku staveniště, vevnitř dodělávky. Jak vypadá hokejová hala před startem her?
Zimní olympiáda 2026
Zimní olympijské hry se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.
Hokej na ZOH
Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance
Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...
Hokejový turnaj žen na zimních olympijských hrách v Miláně se pomalu rozjíždí a téměř stejně jako sportovní výkony zajímá veřejnost stav haly, která se v italském městě stavěla speciálně pro tuto...
Zahajovací den ZOH 2026: Hokejistky padly i podruhé, při zahájení vzplály dva ohně
Program v dějišti XXV. zimních olympijských her byl i v den zahájení plný akce. Česká smíšená dvojice curlerů si bohužel připsala už čtvrtou prohru na turnaji. Ženský hokejový tým přišel o dvougólové...
Už jsem tu jako doma! Pastrňáka pobavila hosteska, Charvátovou z vlajky bolely ruce
Měl velkou radost, že českou vlajku na zahájení olympijských her v Miláně nesl právě on. „Doufejme, že nám to přinese štěstí,“ usmíval se hokejista David Pastrňák. Nadšení prožívala také biatlonistka...
Olympiáda musí bavit. Pro Rakušáky je ale víc vítězství v Kitzbühelu, líčí Zabystřan
V cíli superobřího slalomu ve Val Gardeně na konci loňského roku hýřil úsměvy i dojetím. Jako první český lyžař senzačně vyhrál závod Světového poháru. A teď už se Jan Zabystřan naplno těší na...
Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...
Rozpačitý výkon Mariah Carey. Fanoušci kritizují její vystoupení na zahájení her
Vystoupení americké zpěvačky Mariah Carey na zahajovacím ceremoniálu zimních olympijských her 2026 v Miláně vyvolalo bouřlivé reakce. Zatímco organizátoři slibovali emotivní propojení italské tradice...
Kdy a kde se konají příští olympijské hry?
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině právě startují, ale už teď stojí za to podívat se na jejich následovníky. Kam zamíří letní olympiáda 2028 a kde se uskuteční zimní hry 2030? Jaké novinky...
Chyběla urputnost a srdce, řekla o zápase Kaltounková. Prohře přihlížel i prezident
České hokejistky se sice vítězství ve druhém zápase na olympijském turnaji v Miláně přiblížily, dobře rozehraný duel se Švýcarkami ale nakonec v nájezdech ztratily (3:4). „Za mě to byl nedostačující...
Exotické země zaujmou i na zimních hrách. Podívejte se na kolekce Haiti a Brazílie
Zimní olympijské hry začínají. A exotické země, které možná nemají tolik šancí na medaile, diváky zaujmou po svém. Reprezentace Haiti se představí v ručně malované kolekci plné barev a symbolů. To...
Kde biatlonisté trpí. Bolí vás to víc než jinde. A čtvrtá rána už bývá na hraně
Od našeho zpravodaje v Itálii Majestátní vrcholky Dolomit, úžasné scenérie, romantické jezero, po většinu roku modrá obloha. „Je to jedno z nejlegendárnějších míst v celém biatlonu,“ říká Sturla Holm Laegreid, sedminásobný mistr...
Česko - Švýcarsko 3:4N. Zahozený náskok, hokejistky prohrály i druhý zápas v Miláně
Druhý duel, druhá prohra. České hokejistky po souboji s favorizovanými Američankami neuspěly na olympijských hrách v Miláně ani proti Švýcarkám. Přestože ještě ve třetí třetině držely dvoubrankový...
