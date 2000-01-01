náhledy
Největší překvapení turnaje. Zaujali prvním místem ve skupině, famózně zvládnutým čtvrtfinále, energickými výkony i výraznými individualitami. Slovenští hokejisté se znovu po čtyřech letech uchází o olympijskou medaili. I s devíti hráči z české extraligy. Kdo další úspěšné mužstvo tvoří?
Autor: Reuters
SAMUEL HLAVAJ (brankář, Iowa Wild). Jasná brankářská jednička. V Iowě, na farmě Minnesoty, nemá zrovna skvostná čísla, ale do Milána si přivezl úžasnou formu. Odchytal tři utkání ze čtyř, patří k nejlepším gólmanům na turnaji. Na postupu do semifinále má zcela zásadní podíl.
Autor: Petr David Josek, AP
STANISLAV ŠKORVÁNEK (brankář, Mountfield HK). Také on se mezi tři tyče dostal. Ve skupině dovedl mužstvo k upracovanému vítězství 3:2 nad Itálií. Od té doby je připravený naskočit v případě potřeby. Pro českého fanouška první dobře známé jméno z extraligy, v Hradci je už druhou sezonu jednou z největších opor, před rokem vychytal postup do semifinále.
Autor: Reuters
ADAM GAJAN (brankář, Univ. of Minnesota-Duluth). Talentovaná gólmanská trojka. Jedenadvacetiletý mladík, který má kariéru teprve před sebou. Není to tak dávno, co zaujal výbornými výkony na šampionátech juniorů, Chicago si jej na draftu v roce 2023 vybralo na začátku druhého kola (35. místo). Momentálně působí na University of Minnesota Duluth v NCAA.
Autor: Profimedia.cz
PETER ČEREŠŇÁK (obránce, Dynamo Pardubice). Už několik sezon platí za jednoho z nejkomplexnějších beků v extralize, vyčnívá především všestranností. V Pardubicích si jej nemohou vynachválit, také Slováci si národní tým nedokážou představit bez něj. Bronz z Pekingu už doma má. Přiveze si medaili i z Milána?
Autor: Reuters
ERIK ČERNÁK (obránce, Tampa Bay Lightning). Řízný a neústupný bek, jeden ze sedmi hráčů působících v NHL. V Tampě bere 5,2 milionu dolarů za sezonu, podepsáno má až do roku 2031. Slováky na velké akci reprezentuje teprve podruhé, spolehlivě si odvádí svou práci, na ledě tráví spoustu času. Patří mezi lídry, na dresu nosí „áčko“.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
MARTIN FEHÉRVÁRY (obránce, Washington Capitals). Po Černákovi další bek s bohatými zkušenostmi z NHL, kde nastupuje od sezony 2019/20. Nepříjemný pro soupeře, v Miláně je členem prvního obranného páru. Prostor navíc dostává také v oslabeních, a řadí se tak mezi nejvíce vytěžované hráče.
Autor: Reuters
MARTIN GERNÁT (obránce, Lokomotiv Jaroslavl). Zkušený zadák, jehož čeští fanoušci mohou znát ze Sparty či Třince. Kontroverzní je jeho podpis v Jaroslavli po vypuknutí války na Ukrajině, v Rusku nyní Gernát působí třetí sezonu. Národní tým ho přesto nominoval a košický rodák si ve čtyřech zápasech drží bilanci bodu na utkání (1+3).
Autor: Reuters
MICHAL IVAN (obránce, Bílí Tygři Liberec). Další po Čechy známé jméno, v Liberci hraje pátou sezonu. Na olympijském turnaji zatím dostal minimum prostoru, nastoupil pouze do úvodního zápasu s Finskem, kde odehrál jen tři a půl minuty. Aktuálně je až osmým bekem v řadě.
Autor: Reuters
PATRIK KOCH (obránce, Oceláři Třinec). V hierarchii se nad Ivana dostal v Miláně další zástupce tuzemské extraligy. Hráč třineckých Ocelářů dostává pod pěti kruhy stále více prostoru, ve čtvrtfinále s Německem se dostal až nad 15 minut. A za důvěru se v soubojích nepříjemný bek odvděčil dvěma asistencemi a hned čtyřmi plusovými body.
Autor: Reuters
MARTIN MARINČIN (obránce, Oceláři Třinec). Kochův třinecký parťák, nejstarší člen slovenské defenzivy. Platí za spolehlivého beka, s Čerešňákem nastupuje ve třetím obranném páru, avšak jeho čas na ledě klesá. Ve dvou rozhodujících duelech o medaile se ale jeho zkušenosti proti favoritům můžou hodit.
Autor: Reuters
ŠIMON NEMEC (obránce, New Jersey Devils). Ofenzivní lídr zadních řad. Teprve dvaadvacetiletý bek se už třetí sezonu ohrává v NHL, v Miláně hraje první obranu a diriguje rovněž elitní přesilovku. Dvojka draftu z roku 2022 a držitel olympijského bronzu ze stejného roku dostává velké vytížení, i díky němu můžou být Slováci opět úspěšní.
Autor: Reuters
PETER CEHLÁRIK (útočník, Leksand IF). Téměř celý turnaj je mimo sestavu, představil se na pouhé dvě minuty v duelu se Švédskem. Právě v soutěži na severu Evropy nyní bývalý útočník Bostonu působí, také on si pamatuje čtyři roky starý bronz.
Autor: IG/Hockeyslovakia
LUKÁŠ CINGEL (útočník, Kometa Brno). Last minute přídavek do slovenské nominace, ve které nahradil zraněného vítkovického Marka Hrivíka. I proto centr brněnské Komety zastává roli třináctého útočníka, pro Slováky je platný do defenzivy. Proti hvězdám z NHL se tak jeho schopnosti můžou hodit.
Autor: AP
DALIBOR DVORSKÝ (útočník, St. Louis Blues). Velmi talentovaný a technicky šikovný, nejmladší člen kádru, ročník 2005. Pravidelně už nastupuje v NHL, zářil například na loňském juniorském MS. A reprezentaci výrazně táhne i na seniorské úrovni v Miláně. Je jejím druhým nejproduktivnějším hráčem, za čtyři zápasy má šest bodů (3+3).
Autor: Reuters
LIBOR HUDÁČEK (útočník, Oceláři Třinec). Parťák Dvorského z fungujícího třetího útoku, mladíkově lajně dodává penzum zkušeností. I díky nim dostává třinecký forvard prostor v elitní slovenské přesilovce. S národním týmem má už z roku 2012 stříbro z mistrovství světa, před čtyřmi lety nechyběl u olympijského bronzu. Přidá další úspěch?
Autor: KATIE STRATMAN, Reuters
MILOŠ KELEMEN (útočník, Dynamo Pardubice). V zámoří se snažil prosadit v Arizoně, kariéru se nyní pokouší nakopnout v ambiciózních Pardubicích. Není možná tolik produktivní, jak by se čekalo, pracovitý a pro soupeře náramně otravný útočník však chybějící body nahrazuje poctivým přístupem do defenzivy, kterou vede i v oslabeních.
Autor: Alessandro Garofalo, Reuters
ADAM LIŠKA (útočník, Severstal Čerepovec). Jeden ze tří zástupců KHL. V Rusku hraje nepřetržitě od ročníku 2019/20, v Čerepovci také dělá třetí sezonu kapitána. Trenér Országh na něj spoléhá ve čtvrtém útoku, v klíčových momentech by tak především měl bránit největší hvězdy soupeře.
Autor: JAMES LANG, Reuters
OLIVER OKULIAR (útočník, Skellefteå AIK). Další ze slovenských provokatérů. Na ledě dotěrný, otravný, poctivý, trenéři jej posunuli ze čtvrté formace do třetí. Proti Němcům se ukázal i bodově (1+1). Daří se mu ve Švédsku, předtím se snažil prosadit v NHL, ale hrál jen na farmě Floridy. Má za sebou i dvouleté působení v Hradci, před sezonou o něj stála Sparta.
Autor: David W Cerny, Reuters
MARTIN POSPÍŠIL (útočník, Calgary Flames). Defenzivně laděný centr. Sezonu v Calgary mu ovlivňuje otřes mozku, zatím stihl jen sedm zápasů. V té minulé patřil k nejčastěji hitujícím hráčům napříč celou NHL. S Kelemenem a Regendou dokážou protivníky vyvést z koncentrace. Může ho mrzet snad jen to, že se do olympijské nominace nedostal jeho starší bratr Kristián, jenž táhne Kometu Brno.
Autor: KATIE STRATMAN, Reuters
PAVOL REGENDA (útočník, San Jose Sharks). Čtvrtfinále s Němci byl jeho zápas. Skóre otevřel šikovnou tečí, asistoval u gólu na 2:0, o uklidňující trefu na 5:1 se rovněž postaral. Do Itálie si přivezl slušnou formu z NHL. Probojoval se do sestavy San Jose, v šestnácti duelech udeřil osmkrát. Je přínosný i v jiných aspektech, soupeře dokáže spolehlivě rozdráždit.
Autor: AP
ADAM RUŽIČKA (útočník, Spartak Moskva). Centr první formace. Se Slafkovským a Tatarem si rozumí, bodoval v každém utkání. Angažmá v NHL, kde hrál v Calgary a v Arizoně, mu předčasně ukončily problémy s alkoholem, na sociální sítě umístil i video s bílým práškem. Vypadl z povědomí reprezentace, až trenér Országh mu dal šanci, slovenskému svazu nevadí ani útočníkovo působení ve Spartaku Moskva.
Autor: Reuters
JURAJ SLAFKOVSKÝ (útočník, Montreal Canadiens). Nejzvučnější jméno z celé soupisky. A zatím jeden z nejužitečnějších hráčů turnaje. V Pekingu zazářil jako zázračný, ještě nedraftovaný mladík s košíkem na helmě, do Milána přicestoval coby hvězda prověřená boji v NHL. Finy na úvod sestřelil třemi body, s bilancí 3+4 vede týmovou produktivitu. Sedí mu role lídra, Slováci čekají, že v klíčových chvílích na ledě znovu vystoupí z řady.
Autor: Reuters
MATÚŠ SUKEĽ (útočník, Verva Litvínov). Hráč, který alespoň na chvíli rád odložil klubové starosti stranou. Působí totiž v Litvínově, v týmu směřujícím do baráže o udržení extraligové příslušnosti už čtvrtým rokem dělá kapitána. V Miláně vede z pozice centra čtvrtou formaci, hodně prostoru dostává na oslabení. Gólově se prosadil proti Italům.
Autor: Reuters
SAMUEL TAKÁČ (útočník, Slovan Bratislava). Jediný hráč z nejvyšší domácí soutěže, kde patří k oporám Slovanu Bratislava. Tam sbírá body po hrstech, v reprezentaci zastává pozici spolehlivého a bojovného pracanta do čtvrté formace. Ve čtyřiatřiceti je na druhém olympijském turnaji.
Autor: Reuters
TOMÁŠ TATAR (útočník, EV Zug). Zkušený kapitán mladého výběru. V NHL atakoval tisícovku startů, loni zámořskou hokejovou scénu opustil. Aktuální ročník tráví ve švýcarském Zugu po boku Kubalíka, Voženílka, Kováře a Skleničky. V Miláně si řídí kabinu, nastupuje v elitní formaci po boku Slafkovského. První trefy se dočkal v závěru čtvrtfinále s Německem.
Autor: Mike Segar, Reuters