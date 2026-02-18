Slováci chtějí další olympijský úspěch. Víme, co na Draisaitla platí, burcují

Měli tři dny bez zápasu, během kterých se chystali na klíčový čtvrtfinálový souboj. V něm slovenští hokejisté narazí ve středu od 12.10 na Němce. Tedy na přijatelného soupeře. A postup přes něj může východní sousedy přiblížit k obhajobě olympijského bronzu.
„Taková příležitost se nenaskytne každý rok. Bude to pro nás velký zápas,“ hlásil Martin Pospíšil.

Ten vynechal závěrečný skupinový duel se Švédskem (3:5), který nabídl dramatickou koncovku, v níž si Slováci i přes porážku vystřelili první místo v tabulce 39 sekund před závěrečnou sirénou.

A to právě v konkurenci Švédů či Finů, které dokázali svěřenci Vladimíra Országha na úvod turnaje zaskočit.

Nejlepší prohra v životě! I Slováky výsledek zmátl, postupovou radost museli mírnit

Dokázali si tak, že s favority můžou hrát. A v cestě jim nyní stojí papírově hratelnější soupeř.

„Musíme být opatrní, zejména pokud jde o jejich klíčové hráče, které mají kvalitní. Musíme hrát fyzický hokej a vydržet to celých šedesát minut,“ burcoval Pospíšil.

Se spoluhráči si bude muset dát pozor především na tři jména. JJ Peterka má v Miláně na kontě gól a tři asistence, Tim Stützle se prosadil čtyřikrát a dvakrát nahrával.

ONLINE: Slovensko – Německo

Čtvrtfinále ZOH sledujeme od 12.10 podrobně

A pak je tu hvězdný Leon Draisaitl, pátý nejproduktivnější hráč zámořské NHL.

Pod pěti kruhy zatím zapsal šest bodů (2+4), roli tahouna potvrdil především při úterním vítězství proti Francii (5:1), ke kterému přispěl gólem a dvěma asistencemi.

„Hrál jsem proti němu několikrát, takže vím, co na něj funguje. Je to skvělý hráč a mimo led ho respektuji, ale na ledě udělám vše pro to, abych ho vyvedl z rovnováhy a zabránil mu skórovat,“ líčil odhodlaně Pospíšil.

Slovenský útočník Martin Pospíšil v akci s Finem Teuvo Teravainenem. (11. února 2026)

„Je silný a je těžké proti němu hrát s hokejkou, takže k němu musíte přistupovat fyzicky a dotáhnout souboje do konce. Víme, že hráči jako on neradi hrají v obranném pásmu, takže ho tam musíme udržet co nejdéle,“ doplnil útočník Calgary.

Tým kolem kapitána Tomáše Tatara má navíc ještě dvě výhody.

Soupeř jde do souboje po minimálním odpočinku, konec střetnutí s Francií a start čtvrtfinále totiž dělí jen něco málo přes 21 hodin. Slováci nastoupili naposledy v sobotu.

Německo - Francie 5:1. Slováci znají soupeře, postup řídil tříbodový Draisaitl

„Na jedné straně je to výhoda, že jsme si oddychli a nechali jsme nohy odpočinout. Naši soupeři však budou v rytmu,“ upozornil obránce Erik Černák.

Slovákům pak může hrát do karet také rozpoložení soupeře. Skupinou se protrápil, porazil pouze Dány, trochu nečekaně padl s Lotyšskem. A před vstupem do play off musel zareagovat.

„Měli jsme společné sezení. Museli jsme si uvědomit, jaká příležitost před námi leží, a museli jsme se semknout jako tým,“ přiznal Draisaitl.

Slovenský brankář Samuel Hlavaj při zákroku proti finské střele. (11. února 2026)

Proti němu bude důležitý výkon brankáře Samuela Hlavaje, jenž se zatím v Miláně představuje ve velmi dobré formě.

A na druhé straně kluziště budou Slováci spoléhat na Juraje Slafkovského. Největší hvězda reprezentaci táhne, forvard Montrealu bodoval v každém zápase, za tři starty nastřádal šest bodů (3+3).

Zářil i před čtyřmi lety v Pekingu, na zisku bronzu měl velký podíl. V Itálii můžou se spoluhráči na cenný kov klidně navázat, nejprve však musejí odklidit Německo.

