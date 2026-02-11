Naštěstí jsme malá země. Slováci vzývají vyspělou oporu, řeči o zázraku raději krotí

Před čtyřmi lety vzal olympijský turnaj útokem. S košíkem na helmě, mimořádnou formou a nefalšovaným mladickým elánem. „Zase chci být rozdílovým hráčem,“ povídá Juraj Slafkovský. Musí, aby Slováci mohli pomýšlet na obhajobu bronzu. Na výsledek, který by se znovu rovnal prvotřídnímu hokejovému překvapení.
Juraj Slafkovský na tréninku slovenských hokejistů v Miláně.

Juraj Slafkovský na tréninku slovenských hokejistů v Miláně. | foto: TASR/ProfimediaProfimedia.cz

Slovenští hokejisté na tréninku před startem olympijského turnaje.
Michal Ivan (vlevo) a Erik Černák na tréninku slovenských hokejistů v Miláně.
Trenér Vladimír Országh na tréninku slovenských hokejistů v Miláně.
Juraj Slafkovský v zápase proti USA.
Přesně to se jim podařilo v Pekingu.

Hokejový svět se tehdy teprve učil jméno Slafkovský. Zázračnému útočníkovi ještě nebylo ani osmnáct, i tak si společně se šokující medailí odnesl i ocenění pro nejužitečnějšího hráče turnaje.

Olympijský turnaj mužů v ledním hokeji. Švédsko - Slovensko. Slovák Juraj Slafkovsky (20) jde pro puk před švédským brankářem Magnusem Hellbergem (35). (11. února 2022)

Na hrách uhranul bilancí sedmi branek ve stejném počtu duelů. Trefil se ve čtvrtfinále proti Američanům, v duelu o bronz se Švédy skóroval dokonce dvakrát.

„Ale teď máme před sebou něco úplně jiného,“ upozorňuje slovenský tahoun na účast hvězd z NHL, tedy největší rozdíl oproti čtyři roky staré akci v Číně.

Od té doby urazil dlouhý kus cesty. Stal se jedničkou draftu, začal se zabydlovat v Montrealu. Slýchal chválu, velmi často i kritiku, obrovská očekávání se mu ne vždy dařilo naplnit.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Do Milána přicestoval jako jedna ze stěžejních postav současného Montrealu.

„Je to superstar! Mentálně vyspěl, naučil se dělat všechny správné věci. Jeho důležitost pro tým ještě poroste,“ vychválil parťáka v rozhovoru pro Šport.sk Nick Suzuki, kapitán Canadiens a člen kanadské reprezentace.

Hlavní favorit si ve čtvrtek zahraje s Čechy, Slováci ve středu odpoledne turnaj zahajují. A pořádně zostra, rovnou vyrazí proti silným Finům, kteří se nijak netají medailovými ambicemi.

Trio stejně dobrých střelců: Pastrňák, já a Nečas. Budou se od nás čekat věci, ví Hertl

Jejich první protivník zůstává více při zemi, ale odhodlání nepostrádá. „Dali jsme dohromady tu nejlepší soupisku, co jsme mohli. Teď je jen na nás, jak s tím naložíme,“ hlásí Slafkovský.

Vedle něj figuruje v sestavě ještě šest jmen z NHL. Obránci Feherváry (Washington), Černák (Tampa) a Nemec (New Jersey) a útočníci Dvorský (St. Louis), Pospíšil (Calgary) a Regenda (San Jose).

Jak Slováci trénovali

Tatar - Ružička - Slafkovský
Kelemen - Pospíšil - Regenda
Liška - Dvorský - Hudáček
Takáč - Sukeľ - Okuliar
Cingel - Cehlárik

Fehérváry - Nemec
Gernát - Černák
Čerešňák - Marinčin
Koch - Ivan

Společně se zbytkem kádru v Miláně pečlivě nacvičují různé taktické prvky, hodně se zaměřují na přesilovku. „Intenzita tréninků se mi velmi zamlouvá,“ pochvaloval si kouč Vladimír Országh.

Slafkovský má táhnout první formaci, nechybí ani v elitní přesilovkové letce. Stěžejní role se neleká, připravuje se na to, že protivníci se budou soustředit primárně na něj.

„Když to tak bude, musím se s tím popasovat a předvádět své maximum proti komukoliv, bez ohledu na to, co na mě zkusí. Chci hrát naplno, pořádně jim to znepříjemnit a dát nějaké góly.“

V aktuální sezoně jich nasázel jedenadvacet, navíc přidal čtyřiadvacet asistencí. Po návratu z her téměř jistě překoná rok staré osobní maximum v počtu bodů (51).

Slovenští hokejisté na tréninku před startem olympijského turnaje.

Slováci doufají, že se ve výborně formě ukáže také v Miláně. I díky individuálnímu galapředstavení v Pekingu se na něj upírá největší díl pozornosti.

„Naštěstí jsme malá země, není to tak, že by mě sledovala třeba celá Kanada. Ale víte co? Mně se to líbí. Snil jsem o tom od dětství, tak proč si to neužít,“ usmíval se Slafkovský.

Podle bývalého reprezentanta Branka Radivojeviče navíc disponuje jednou zásadní výhodou: „V Montrealu na něm leží tlak už čtyři roky v kuse. Je na něj zvyklý, nepocítí nic nového. Ale neházejme to na jednotlivce, bude potřebovat pomoc ostatních.“

Tři hráči z Ruska, včetně hříšníka s bílým práškem. Slováci nominovali na olympiádu

Vnímá sílu ostatních mužstev, zvlášť Kanaďanů a Američanů, jejichž našlapané soupisky budí strach. Zisk další medaile by proto řadil do kategorie zázraků.

„Bylo by přehnané něco takového očekávat, je potřeba přijmout realitu. V konfrontaci s celým světem bych čtvrtfinále považoval za velký úspěch,“ přiznal v rozhovoru pro Sportnet.sk.

Souboj s Finy (středa od 16.40) bude jen první z několika zkoušek. Proti domácím Italům se počítá s povinným vítězstvím, na závěr úvodní fáze turnaje prověří Országhův výběr Švédi.

Slovenský útočník Juraj Slafkovský slaví gól Marka Hrivíka během zápasu s Německem na hokejovém MS.

Tomáš Tatar, kapitán výběru a vlajkonoš celé výpravy na slavnostním zahájení, nechce ohledně plánů předbíhat: „Hlavně zvládněme start, to je nejdůležitější. Až pak si nastavme další cíle.“

Zdůraznil, že ve vyřazovací fázi se může stát cokoliv. Právě Peking poslouží jako ukázkový příklad.

Slováci obsadili v součtu všech tří skupin osmou příčku, porazili jen Lotyše a Finům i Švédům jen marně vzdorovali. Ale dobře si pamatují, o jak velké překvapení se pak postarali.

