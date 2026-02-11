Ještě před turnajem hlásil, že chce být rozdílovým hráčem.
A od slov přešel Slafkovský k činům hned v prvním střetnutí pod pěti kruhy. Právě on totiž po necelých osmi minutách favorizovaného soupeře šokoval.
U pravého mantinelu dobře vystihl špatnou finskou rozehrávku, s pukem se dostal před gólmana Juuseho Sarose, jehož si položil, a zakončení už měl jednoduché.
|
ONLINE: Slováci na úvod olympijského turnaje šokovali Finy, Švédové vedou
„Někdy mám problém trefit bránu. Takže jsem si říkal: A sakra, je to tady zase,“ líčil s úsměvem Slafkovský.
Výběru Suomi nebylo nic platné, že byl mnohem aktivnější a v úvodní dvacetiminutovce Slováky přestřílel 18:5. Do kabin odcházel s jednogólovou ztrátou.
Také v prostředním dějství tlačili hlavně svěřenci Anttiho Pennanena, za což tentokrát byli odměněni brankou. Jenže z 33 střel po 40 minutách to bylo zkrátka málo.
Zbylé pokusy totiž kryl druhý hrdina utkání. Nápor soupeře dokázal tlumit gólman Hlavaj, jenž duel zakončil s úspěšností zákroků 97,5 %.
„Samo nám dal šanci vyhrát zápas, zlikvidoval tři čtyři vyložené šance,“ velebil gólmana trenér Vladimír Országh.
„Pomáhali jsme si navzájem. I když jsme dělali chyby, on zastavoval puky jako blázen,“ přidal se s chválou Slafkovský.
Hlavajův skvělý výkon mezi třemi tyčemi navíc podpořili i spoluhráči poctivou obranou. Tedy zbraní typickou pro severský celek.
„Hráli jsme dobře okolo brány, nedovolili žádné dorážky. Ve správných pozicích jsme měli hokejky i těla, spoustu puků jsme zblokovali,“ zhodnotil Országh.
„Dohráváním soubojů jsme se Finům dostali pod kůži. Bylo vidět, že jsou nervózní, a v tu chvíli už jsem se o výsledek nebál,“ přibližoval Hlavaj.
Ten svým výkonem tým táhl společně se Slafkovským, který nezůstal pouze u úvodní trefy zápasu a nakonec týmu dodal klid.
Za stavu 2:1 ve třetí třetině si v přesilovce najel do střelecké pozice a i přes bránícího hráče předvedl přesné zakončení, při kterém ještě cinkla tyčka za Sarosovými zády.
„Takhle se snažím hrát každý zápas, kéž bych dával dva góly pokaždé. Někdy to nejde, ale teď jsem byl na správném místě,“ těšilo Slafkovského.
|
Naštěstí jsme malá země. Slováci vzývají vyspělou oporu, řeči o zázraku raději krotí
Slováci v tu chvíli byli v euforii, cenný skalp se výrazně přiblížil. Soupeř se pokusil zvrátit stav alespoň odvoláním brankáře a snahou vytvořit si závěrečný tlak.
Jenže opět narazil na Slafkovského.
Ten se hnal za pukem a mohl ujíždět na prázdnou bránu, což se mu i nakonec podařilo. Jenže v předchozím souboji přišel o hokejku, jež ho tak připravila o hattrick.
Slafkovský věděl, že fotbalově třetí gól přidat nemohl. Alespoň se tak snažil zabránit příjezdu finských hráčů a z jeho práce vytěžil závěrečný zásah na 4:1 Adam Ružička. Slováci soupeře zdolali na olympijských hrách či mistrovství světa poprvé po téměř 22 letech.
|
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
„Úžasný pocit! Jsem nadšený z toho, jak jsme hráli, jak chytal brankář a že jsme získali tak důležitou výhru. Dodává nám to velké sebevědomí. Ale musíme si odpočinout a zopakovat to i v pátek,“ upozorňoval Slafkovský na další program.
Na Slováky v ten den čekají od 12.10 domácí Italové, outsider skupiny. Tu posléze Országhovi svěřenci zakončí proti Švédsku.
A jak ukázal středeční duel, Seveřané se musejí mít na pozoru.