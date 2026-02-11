ONLINE: Slováci překvapivě vedou nad Finskem, Švédové večer vyzvou Italy

V Miláně začíná olympijský turnaj hokejistů. Středeční program zahrnuje dva zápasy skupiny A, jako první vyráží do akce Slováci a Finové, kteří hrají od 16.40. Od 21.10 je na programu souboj favorizovaných Švédů a domácích Italů. Obě utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobných online reportáží.
Fotogalerie4

Adam Růžička a Niko Mikkola v zápase mezi Slovenskem a Finskem. (11. února 2026) | foto: Petr David JosekAP

Slováci budou stejně jako před čtyřmi lety spoléhat především na Juraje Slafkovského, který je v Pekingu sedmi trefami nasměroval ke zcela senzačnímu bronzu.

ONLINE: Slovensko - Finsko

Utkání sledujeme od 16.40 podrobně

„Zase chci být rozdílovým hráčem. Dali jsme dohromady tu nejlepší soupisku, co jsme mohli. Teď je jen na nás, jak s tím naložíme,“ hlásil útočník Montrealu.

Favoritem zahajovacího duelu turnaje jsou Finové. Až na obránce Mikka Lehtonena přivezli do Milána celý tým z NHL, řadí se mezi hlavní čtyři aspiranty na medaile.

Naštěstí jsme malá země. Slováci vzývají vyspělou oporu, řeči o zázraku raději krotí

Kvůli zranění se musí obejít bez klíčového centra Aleksandera Barkova, pořád ale mají k dispozici hvězdy Mira Heiskanena, Sebastiana Aha, Mikka Rantanena či Roopeho Hintze.

Zimní olympijské hry 2026
11. 2. 2026 16:40
Zápas probíhá
Slovensko : Finsko 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
7:45 J. Slafkovský
Góly:
Sestavy:
S. Hlavaj - Š. Nemec, M. Fehérváry - E. Černák, M. Gernát - P. Čerešňák, M. Marinčin - M. Ivan - T. Tatar, A. Ružička, J. Slafkovský - P. Regenda , M. Pospíšil, M. Kelemen - L. Hudáček, D. Dvorský, A. Liška - O. Okuliar, M. Sukeľ, S. Takáč - L. Cingel
Sestavy:
J. Saros - E. Lindell, M. Heiskanen - R. Ristolainen, N. Mikkola - H. Jokiharju, O. Määttä - M. Lehtonen - M. Rantanen, R. Hintz, M. Granlund - T. Teräväinen, S. Aho, A. Lehkonen - K. Kakko, A. Lundell, E. Luostarinen - J. Armia, E. Haula, E. Tolvanen - J. Kiviranta

Vyloučení: 1:0, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž

Švédové dali dohromady ještě o něco nabitější soupisku než jejich severští rivalové. Také oni se ale před odletem do dějiště her museli potýkat s pár nepříjemnostmi.

ONLINE: Švédsko - Itálie

Utkání sledujeme od 16.40 podrobně

Zdravotní problémy vyřadily ze hry talentovaného Lea Carlssona, oporu Anaheimu a očekávaného centra první formace, z původní nominace vypadl i zkušený obránce Jonas Brodin.

Italové jsou jasným outsiderem nejen v úvodním duelu, ale rovněž na celém turnaji. V Miláně zapisují první olympijskou účast po dvaceti letech, v Turíně skončili jedenáctí s bilancí dvou remíz a tří porážek.

Domácí trpaslík. Italové se mohli pokusit o tým z NHL, ale odmítli. Co vymyslí Jalonen?

„Budeme hrát v pěti pohromadě, soustředění na obranu. Nebudeme lehký soupeř k poražení,“ vzkázal finský kouč Jukka Jalonen, jenž hokejového trpaslíka vede od podzimu 2024.

Zimní olympijské hry 2026
11. 2. 2026 21:10
Švédsko : Itálie
()
Přejít na online reportáž
