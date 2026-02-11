Slováci budou stejně jako před čtyřmi lety spoléhat především na Juraje Slafkovského, který je v Pekingu sedmi trefami nasměroval ke zcela senzačnímu bronzu.
„Zase chci být rozdílovým hráčem. Dali jsme dohromady tu nejlepší soupisku, co jsme mohli. Teď je jen na nás, jak s tím naložíme,“ hlásil útočník Montrealu.
Favoritem zahajovacího duelu turnaje jsou Finové. Až na obránce Mikka Lehtonena přivezli do Milána celý tým z NHL, řadí se mezi hlavní čtyři aspiranty na medaile.
Kvůli zranění se musí obejít bez klíčového centra Aleksandera Barkova, pořád ale mají k dispozici hvězdy Mira Heiskanena, Sebastiana Aha, Mikka Rantanena či Roopeho Hintze.
7:45 J. Slafkovský
S. Hlavaj - Š. Nemec, M. Fehérváry - E. Černák, M. Gernát - P. Čerešňák, M. Marinčin - M. Ivan - T. Tatar, A. Ružička, J. Slafkovský - P. Regenda , M. Pospíšil, M. Kelemen - L. Hudáček, D. Dvorský, A. Liška - O. Okuliar, M. Sukeľ, S. Takáč - L. Cingel
J. Saros - E. Lindell, M. Heiskanen - R. Ristolainen, N. Mikkola - H. Jokiharju, O. Määttä - M. Lehtonen - M. Rantanen, R. Hintz, M. Granlund - T. Teräväinen, S. Aho, A. Lehkonen - K. Kakko, A. Lundell, E. Luostarinen - J. Armia, E. Haula, E. Tolvanen - J. Kiviranta
Švédové dali dohromady ještě o něco nabitější soupisku než jejich severští rivalové. Také oni se ale před odletem do dějiště her museli potýkat s pár nepříjemnostmi.
Zdravotní problémy vyřadily ze hry talentovaného Lea Carlssona, oporu Anaheimu a očekávaného centra první formace, z původní nominace vypadl i zkušený obránce Jonas Brodin.
Italové jsou jasným outsiderem nejen v úvodním duelu, ale rovněž na celém turnaji. V Miláně zapisují první olympijskou účast po dvaceti letech, v Turíně skončili jedenáctí s bilancí dvou remíz a tří porážek.
„Budeme hrát v pěti pohromadě, soustředění na obranu. Nebudeme lehký soupeř k poražení,“ vzkázal finský kouč Jukka Jalonen, jenž hokejového trpaslíka vede od podzimu 2024.