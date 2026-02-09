Postěžoval si poté, co okouzlil nejen Tampu, ale i zbytek zámořské scény 75 body v uplynulých 35 utkáních. Italské publikum ale jeho výjimečné kousky neuvidí.
Největší hokejová akce za posledních deset let proběhne bez jednoho z hlavních favoritů. Z jasných důvodů, vycházejících z pokračující invaze vojsk prezidenta Vladimira Putina na Ukrajině.
Rusové se i tak čílí. Stejně jako krátce před posledními světovými šampionáty, kde chyběli už čtyřikrát v řadě.
Máme být v aréně s těmi, kteří podporují zabíjení? Jak MOV plánuje návrat Rusů
Zase mluví o nehoráznosti, nespravedlnosti. Absenci koušou o to hůř, že NHL dala svým hvězdám zelenou a poprvé od roku 2014 je na turnaj pod pěti kruhy vyslala.
„Nezacházejme tak daleko, že olympiádě nedáme ani šanci jen proto, že tam náš tým chybí,“ napsal pro web Championat novinář Vladimir Lajevskij.
Reagoval tím na ostrá vyjádření Vjačeslava Fetisova, osminásobného světového šampiona a v současnosti poslance Státní dumy za Putinovo Jednotné Rusko.
„Považuji za zradu našeho národa sledovat hokej na akci, kde nejsme z vykonstruovaných důvodů přítomni. Bez nás je to úplně o ničem, nikoho by to nemělo zajímat,“ prohlásil člen hokejové Síně slávy.
Někteří s tímto názorem souzní. Třeba jeho bývalý spoluhráč Alexej Kasatonov: „Zástupci MOV se úplně ponížili. Jak si to mohou dovolit? Je nepřijatelné, aby si mysleli, že vystupovat bez vlajky a hymny je pro nás norma. Drží hokej zpátky, obírají jej o Rusko, národ vítězů.
Jiným už přijdou slova někdejších reprezentantů za hranou.
„Skutečnou zradou je nazývat zrádci ty, kteří hokej skutečně milují a na takovou událost čekají už přes deset let. Skutečnou zradou je uzavřít se před světem jako uražené dítě a nutit ostatní, aby učinili totéž,“ vzkázal legendám Lajevskij.
Ruským hokejistům chybí olympiáda. IIHF zváží jejich návrat, zákaz zatím prodloužila
Fanoušci mají podle něj před sebou neobyčejný zážitek. Vždyť kdo by nechtěl sledovat, jak se v rozmezí dvanácti dní (od 11. do 22. února) poměří ti nejlepší, hnaní ohromnou motivací a národní hrdostí?
„Když byli hráči z NHL na olympiádě posledně, Connor McDavid ještě nebyl ani draftovaný. Od té doby neměl šanci se jí zúčastnit. To samé platí pro Draisaitla, Pastrňáka i celou řadu dalších,“ napsal.
Ruským hokejistům působícím v zámoří není aktuální situace lhostejná, právě naopak. Zároveň ale cítí, že mají svázané ruce, že nic nezmůžou.
„Rozumím tomu. Probíhá válka, padly na nás sankce. Možná bych se kvůli svým názorům do reprezentace ani nedostal,“ poznamenal pár týdnů před zahájením her obránce Nikita Zadorov z Bostonu pro ESPN.
A Michail Sergačjov, parťák brankářů Vejmelky a Vaněčka z Utahu, doplnil: „Jde o politiku, kde se toho musí ještě tolik vyřešit. Snažím se na to moc nemyslet, ale mrzí mě to, měli bychom skvěl mužstvo.“
Tým v čele s Kaprizovem, Kučerovem, Panarinem, Ovečkinem či výtečnou brankářskou trojicí, kterou by mohli tvořit Šesťorkin, Sorokin a Vasilevskij, by v Miláně plnil roli jednoho z favoritů.
Renomovaný zámořský web The Athletic vytvořil anketu, v níž anonymně hlasovalo 118 oslovených hráčů z NHL. Otázka zněla jednoduše: Jak by Rusové dopadli na olympijském turnaji?
Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali
Nejčastěji zvolenou odpovědí (58,5 %) byl zisk bronzové medaile. Následovalo stříbro (20,8 %), umístění mimo nejlepší trojici (12,3 %) a až pak celkové prvenství (8,5 %).
Jde ale jen o spekulace, pouhé odhady. Rusko dál zůstává stranou, Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v lednu prodloužila jeho izolaci i pro nadcházející sezonu 2026/27.
„Olympiáda by při naší účasti byla ještě zajímavější, pro některé hráče mohlo jít o skvělou rozlučku s reprezentací. Nestane se tak, ale to nesnižuje hodnotu ostatních příběhů, které Milán napíše,“ dodal Lajevskij.