NHL se hraje na rozměrech 60,96 metru na 25,91 metru. Právě tak měla vypadat i plocha v Miláně, jenže Mezinárodní hokejová federace (IIHF) oznámila: „Led bude mít 60 metrů na délku a 26 metrů na šířku.“
Laik si asi řekne, že jde o zanedbatelný rozdíl, ale hráči to tak rozhodně nevnímají.
„I pokud máte o 30 centimetrů méně prostoru, může to být fakt hodně. Nicméně pro všechny to bude stejné,“ ví třeba Nathan MacKinnon, útočník Colorada a tahoun kanadské reprezentace.
„Možná se to nezdá jako velký problém, ale hráči jako Makar nebo Hughes potřebují každý centimetr prostoru, aby mohli uplatnili svoje přednosti. A to platí i pro MacKinnona nebo McDavida,“ přidal zase Jonathan Drouin, forvard Islanders.
„Čas a prostor na ledě už je tak dost omezený a když ho ještě ubereme, bude to jenom horší,“ podotýká Drouinův spoluhráč Bo Horvat.
NHL na novinku reagovala slovy, že teď už s rozměry nic neudělá, protože opravy nelze učinit. „Myslím, že IIHF měla asi jiný výklad o rozměrem ledu pro NHL, než máme my. Při návštěvách haly jsme si toho nevšimli, neměli jsme s sebou měřící pásky. Proto to dopadlo takhle,“ říkal právní ředitel NHL Bill Daly.
Liga prý do Itálie vypraví své techniky, kteří led budou do začátku Her prověřovat. Daly také dodal, že pokud se hráči NHL zúčastní olympiády v roce 2030, hrací plocha už bude odpovídat té ze zámořské soutěže.
Co ale překvapilo snad vůbec nejvíc, že pár zástupců kanadského týmu o jiném ledu vědělo už od léta. Mluvil o něm třeba generální manažer Doug Armstrong nebo asistent trenéra Peter DeBoer. MacKinnon serveru The Athletic dokonce potvrdil, že o tom věděla kabina už delší dobu.
Kdežto třeba u rivalů z USA o tom neměl nikdo tušení. „Dozvěděl jsem se o tom ve stejnou chvíli jako vy,“ odpovídal útočník Matt Boldy novinářům.
Hráči si na jiné podmínky zvyknou, jen to může chvilku trvat. Koneckonců větší problém by měli mít hráči z Evropy, pro které půjde o ještě markantnější změnu, když jim organizátoři seberou čtyři metry do šířky. To hokejisté z NHL mívají větší starosti zase na mistrovství světa.
„Ale dle mého zas o tolik nejde. Podle mě je lepší, že bude led o trochu menší, než kdyby měl být větší,“ potvrdil Martin Nečas.
„A myslím, že to bude pro fanoušky takhle ještě lepší. Bude se hrát extrémně rychle, hodně svižně. Těším se,“ přidal.
První zápas ho s českou reprezentací na olympiádě v Itálii čeká 12. února proti gigantovi z Kanady. Ve skupině pak vyzve ještě Francii a Švýcarsko, poté jej čeká vyřazovací fáze.
Mužský turnaj oficiálně začíná ve středu 11. února, zahájí ho duel Slovenska proti Finsku.