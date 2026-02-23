Kanadští hokejisté si po finále postěžovali: Prodloužení 3 na 3 není hokej, ale zločin

Víte, co mají společného finále mužského a ženského turnaje v Miláně? Ano, svedla dohromady zámořské hokejové velmoci. Ale nejen to, v obou případech rozseklo souboj Kanady se Spojenými státy prodloužení 3 na 3. Kontroverzní disciplína, která po skončení her dráždí ještě o něco víc. Kritici se shodují: „Na olympiádě nemá co dělat.“
Američané nic takového neřešili. Nedělní podvečer i další hodiny po vítězství 2:1 zasvětili zlatým oslavám, vůbec je nemuselo zajímat, jakým způsobem největšího rivala skolili.

To ze strany poražených finalistů se poznámky na formát prodloužení ozývaly. Třeba zklamaný kouč Jon Cooper jen hořce odvětil: „Tři na tři už není hokej.“

Posuďte sami, kdo byl lepší... Kanaďané koušou prohru, vyčítají si obrovské šance

Obránce Devon Toews, jenž ve třetí dvacetiminutovce zahodil jednu z největších šancí, zašel ještě dál: „Aby se tak velký zápas s nejlepšími hráči na světě rozhodl takhle? To je zločin.“

Nešlo o jediné velké utkání na turnaji s rozuzlením při dovednostní disciplíně, kterou NHL zavedla v roce 2015 a Evropa přijala nedlouho poté.

Prodlužoval se ženský duel o bronz i finále, také tady se radovaly Spojené státy. Šedesát minut nestačilo ani ve třech mužských čtvrtfinále včetně souboje Kanady s Českem.

V něm stříbrní medailisté uspěli, proti Američanům už nikoliv. Ani přes to, že ve chvíli, kdy se Jack Hughes postaral o vítěznou trefu, měli na ledě hvězdné trio Makar, MacKinnon, McDavid.

„Vezmete z ledu čtyři hráče... Rázem je to úplně jiný sport,“ poznamenal Cooper.

Důvody, proč se pod pěti kruhy nehraje prodloužení pět na pět jako v případě play off NHL, jsou podle kouče, který v zámořské soutěži vede Tampu, zcela evidentní.

Poprvé od Zázraku, na úchvatném turnaji. Jak Američané vládli v hokejové oáze

„Je to řízené televizemi, aby se končilo včas. V bojích o Stanley Cup jsem zažil prodloužení pět na pět, lidé nechtějí sledovat hokejové zápasy, které trvají šest a půl hodiny.“

Názory se různí. Ale podobně jako Kanaďané hovořili i jiní, už dříve.

Švédský kapitán Gabriel Landeskog po vyřazení ve čtvrtfinále (rovněž v prodloužení s Američany) hlásil: „Já pravidla neurčuji, ale představa, že tohle uvidíme v olympijském finále, mi přijde děsivá.“

Na jeho slova skutečně došlo. To se nelíbilo ani novináři Pierru LeBrunovi, jenž na sociální síť X napsal: „Už jsem to říkal, ještě jednou to zopakuji. Rozhodnout takovou bitvu v prodloužení tři na tři je opravdu brutální.“

Finále nabídlo strhující podívanou. Diváci na tribunách i u televizních obrazovek se náramně bavili především ve druhém a třetím dějství.

Neuvěřitelné tempo, krásné akce, infarktové momenty, parádní zákroky brankářů, především Connora Hellebuycka. Dlouho očekávaný střet hokejových hvězd měl všechno. Mnozí se ptali: Tak proč něco měnit?

Bude zajímavé sledovat, jak se debata na toto téma vyvine. Zda se NHL a Mezinárodní hokejová federace pohnou jiným směrem, nebo zaběhnuté pořádky přetrvají.

Úchvatná i zničující hra ve třech proti třem. Nenastal v hokeji čas na další změnu?

Kanaďané smutnili, hovořila z nich i frustrace. Ale zároveň uznali, že se o zlato připravili především neproměněnými příležitostmi. Zvlášť v závěru, kdy jejich tlak gradoval.

Nathan MacKinnon minul zcela odkrytou branku, Toewse zázračně vychytal Connor Hellebuyck, kterého jednou na brankové čáře zastoupil obětavý bek Charlie McAvoy.

Uvědomoval si to i Cooper, jenž tuto část hodnocení uzavřel slovy: „Nemá cenu se vymlouvat. Nemůžeme říct, že jsme druzí kvůli tomu. Znali jsme pravidla, všichni předem věděli, o co jde.“

