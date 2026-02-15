Postupová matematika: Na koho mohou čeští hokejisté narazit v osmifinále?

Autor:
  10:40
Nedělním programem končí základní skupiny mužské části olympijského hokejového turnaje. Jasno tak bude o dvojicích pro úterní osmifinále, které se téměř jistě bude týkat i českého týmu. Koho v něm můžou svěřenci Radima Rulíka vyzvat?

Kapitán Roman Červenka oslavuje se střídačkou gól proti Francii. | foto: Reuters

Šanci na přímý postup do čtvrtfinále mají Češi minimální. Švýcary by v duelu od 12.10 museli porazit alespoň o 13 gólů. Z tabulky druhých týmů si tak postup téměř jistě zajistí Finsko.

Čtvrtfinále už mají jisté Kanaďané a Slováci, doplní je vítěz skupiny C, k čemuž mají před posledními zápasy nejblíže favorizovaní Američané.

Jak ale bude vypadat situace pro český tým v předkole a případném čtvrtfinále?

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Možní soupeři v osmifinále a čtvrtfinále

Výhra se Švýcarskem

Jakákoliv výhra českého týmu znamená 2. místo ve skupině, pokud Kanada porazí Francii. To českému týmu zajistí 5. nebo 6. místo v minitabulce před osmifinále.

V takovém případě by Češi narazili na jedenáctý či dvanáctý tým. Dle aktuální situace by si tak zopakovali skupinový duel s Francií, ve druhém případě můžou vyzvat domácí Itálii.

Pokud by výběr kapitána Romana Červenky předkolo zvládl, ve čtvrtfinále by ho čekal třetí či čtvrtý tým minitabulky. Na těchto pozicích jsou Slováci a Finové.

Prohra se Švýcarskem

Pokud Kanada porazí v závěrečném duelu Francii, tak český tým skončí ve skupině A na 3. místě, které znamená 8. nebo 9. místo v minitabulce před osmifinále.

V takové situaci by byl soupeřem v předkole třetí tým skupiny C. V ní je situace stále otevřená, hrozit tak může Německo, Lotyšsko i Dánsko.

Porážka se Švýcary by znamenala také těžšího soupeře ve čtvrtfinále. Čechům by se totiž do cesty postavily nejlepší týmy z minitabulky, tedy zámořští giganti Kanada a Spojené státy.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Minitabulka pro osmifinále a čtvrtfinále

1️⃣ Nejprve se řadí podle umístění ve skupině: nejdříve zbývající týmy z 2. míst, poté všechny týmy ze 3. míst, nakonec týmy ze 4. míst.

2️⃣ U týmů se stejným umístěním ve skupině, rozhoduje: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF.

PořadíTým (pořadí ve skupině)ZBSkóre
1.Kanada (1.)2610:1
2.USA (1.)2611:4
3.Slovensko (1.)3610:8
4.Finsko (2.)3616:5
5.Švýcarsko (2.)235:5
6.Lotyšsko (2.)235:8
7.Švédsko (3.)3611:9
8.Německo (3.)236:5
9.Česko (3.)236:8
10.Dánsko (4.)204:9
11.Francie (4.)203:10
12.Itálie (4.)304:19

Tučně jsou označené týmy se třemi odehranými zápasy ve skupině.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Švýcarsko vs. ČeskoHokej - Skupina A - 15. 2. 2026:Švýcarsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
15. 2. 12:10
  • 3.03
  • 4.12
  • 2.12
Kanada vs. FrancieHokej - Skupina A - 15. 2. 2026:Kanada vs. Francie //www.idnes.cz/sport
15. 2. 16:40
  • 1.01
  • 45.00
  • 45.00
Dánsko vs. LotyšskoHokej - Skupina C - 15. 2. 2026:Dánsko vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
15. 2. 19:10
  • 2.47
  • 4.30
  • 2.46
USA vs. NěmeckoHokej - Skupina C - 15. 2. 2026:USA vs. Německo //www.idnes.cz/sport
15. 2. 21:10
  • 1.18
  • 8.66
  • 13.10
USA vs. ŠvédskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:USA vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 16:40
  • 1.01
  • 22.60
  • 30.00
Kanada vs. ŠvýcarskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:Kanada vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 21:10
  • 1.01
  • 23.40
  • 30.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Biatlon na ZOH ONLINE: Stíhací závod mužů, Hornig běží o top patnáctku

Vítězslav Hornig v akci během sprintu mužů na 10 km. (13. února 2026)

V pátek jeli sprint, v neděli na něj navážou stíhacím závodem. V rámci olympijských her v italské Anterselvě ho absolvují i čtyři čeští biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska a...

15. února 2026  9:19,  aktualizováno  11:36

9. den ZOH 2026 ONLINE: Stíhací závody biatlonistů, znovu v akci je Adamczyková

Sledujeme online
Česká střídačka reaguje v utkání proti Francii.

Program devátého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo vyplní i řada českých sportovců. Biatlonisty a biatlonistky čeká stíhací závod, hokejisté uzavřou skupinu utkáním proti Švýcarsku....

15. února 2026,  aktualizováno  11:32

Kroupa končí v paralelních boulích. Nestačil na legendárního Kingsburyho

Mikael Kingsbury z Kanady v akci s Matyášem Kroupou z České republiky během...

Lyžař Matyáš Kroupa vypadl na zimních olympijských hrách v 1. kole paralelní jízdy v boulích s legendárním Kanaďanem Mikaëlem Kingsburym. Pětinásobnému světovému šampionovi v této disciplíně, která...

15. února 2026  11:24

ONLINE: Česko - Švýcarsko. Souboj o druhé místo, chytá Dostál, Kubalík jen na tribuně

Sledujeme online
Martin Nečas s Filipem Hronkem a Tomášem Hertlem oslavují první gól v utkání...

Čeští hokejisté se chystají na závěrečné střetnutí skupinové fáze olympijských her v Miláně. Od 12.10 hrají se Švýcarskem, bojují o druhé místo a tedy i lepší nasazení do play off. Do branky se vrací...

15. února 2026  11:04

Postupová matematika: Na koho mohou čeští hokejisté narazit v osmifinále?

Kapitán Roman Červenka oslavuje se střídačkou gól proti Francii.

Nedělním programem končí základní skupiny mužské části olympijského hokejového turnaje. Jasno tak bude o dvojicích pro úterní osmifinále, které se téměř jistě bude týkat i českého týmu. Koho v něm...

15. února 2026  10:40

Dostal bizarní gól z půlky hřiště. Mohl za to mantinel? Ne, jsem barvoslepý, líčí gólman

Americký brankář Jeremy Swayman reaguje po inkasované brance v utkání s Dánskem.

Ten moment se do jeho hokejové kariéry zařadí výrazně. Avšak rozhodně ne v pozitivním slova smyslu. Americký gólman Jeremy Swayman totiž v olympijském turnaji při výhře nad Dánskem (6:3) inkasoval...

15. února 2026  9:41

Eva Adamczyková na ZOH 2026: kdy jede týmový závod ve snowboardcrossu

Eva Adamczyková (vlevo) vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13....

Další velmi očekávanou disciplínou na olympiádě v Miláně a Cortině je snowboardcross. V něm česká hvězda Eva Adamczyková (dříve Samková) zkompletovala svou olympijskou sbírku medailí. V Livignu ji...

15. února 2026  8:40

Vyloučení, bojkoty i tiché protesty. Když politika vstupuje do olympijského dění

Helma ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče.

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč je jedním z nejprobíranějších sportovců aktuální olympiády, přestože do závodů nakonec vůbec nenastoupil. Celosvětový zájem vzbudil jeho spor s...

15. února 2026  8:08

Čokoláda od Karlíka, růže a důležité body. Valentýnské dárky pro Voborníkovou

Biatlonistka Tereza Voborníková na ležce při olympijském sprintu.

Od našeho zpravodaje v Itálii „Bude Valentýn,“ připomínala biatlonistka Tereza Voborníková v Anterselvě svému příteli, rovněž olympionikovi Mikuláši Karlíkovi. A pro jistotu ještě jednou: „Bude Valentýn.“ Později s úsměvem...

15. února 2026  6:36

Američané proti Dánům ztráceli, ale slaví pohodlnou výhru. Otáčeli také Lotyši

Američtí hokejisté se radují z gólu Matta Boldyho.

Sobotní program skupiny C na olympiádě v Miláně odstartovala výhra Lotyšska, které díky obratu ve třetí třetině zdolalo Německo 4:3. Večer museli otáčet také velcí favorité ze Spojených států...

15. února 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Jó, na vás jsem uměl! Ikona Ambühl povídá: Čechy mám rád, provázeli mě celou kariéru

Premium
Olympijský turnaj v ledním hokeji. Finsko - Švýcarsko. Švýcaři se nicméně...

Od našeho zpravodaje v Itálii Symbol švýcarského hokeje? Asi byste si za něj v těžko dosazovali někoho jiného než Andrese Ambühla. Na ledě svou houževnatostí dvacet let vydatně pomáhal trápit také Čechy. Ale jinak z něj vyzařuje...

15. února 2026

8. den ZOH 2026: Voborníková ve sprintu 19., Fernstädtová uzavřela top desítku

Skeletonistka Anna Fernstädtová během třetí jízdy na olympijských hrách

Olympijské hry v Miláně a Cortině d’ Ampezzo mají za sebou první týden. Ten druhý odstartoval v sobotu. Program načal lyžař Marek Müller, v obřím slalomu ale dojel se ztrátou téměř 13 vteřin na 35....

15. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.