Útočník Francouz o nevyřízených účtech i olympiádě: Příklad Nagana dává naději

V pětatřiceti letech je rodák z Plzně hokejový penzista, zradilo ho zdraví. V sobotním Osmém finále, exhibici starých gard Ústí a Chomutova v Povrlech v rámci víkendu pod širým nebem, se neschoval pod brankářskou masku, ale kmital v útoku. A při samostatných nájezdech skóroval.
„Zjišťuju, že je lepší góly dávat než dostávat. Možná jsem nad tím měl přemýšlet,“ povídal rozšafně zarostlý Francouz s plnovousem a la Joe Thorton. „Nějaký čas, co jsem skončil, jsem na led chodil s partou kamarádů. Teď jsem na bruslích dlouho nestál, nechával jsem klid tělu, aby se doléčilo. Ale je sranda potkat se s bývalými spoluhráči a protihráči.“
V ústeckém dresu pamatuje třeskuté bitvy severočeských rivalů o postup do extraligy. Oblékal ho v letech 2010 až 2012, odtud se odpíchl k báječné kariéře pozlacené titulem s Litvínovem a Stanley Cupem s Coloradem, pro nějž stále pracuje jako brankářský skaut a poradce.
„Rivalita Ústí – Chomutov na mě dýchla. Už jen když vidíte ta dvě loga vedle sebe, nabízí se to. Sice to byl sranda mač, ale probouzí se staré, nevyřízené účty. Ke sportu to patří,“ líbí se mu jiskření. „A že jsme hráli venku, to je přidaná hodnota. Zpátky ke kořenům, všichni jsme hráli hokej na rybníku. Tohle je svátek pro všechny hokejisty, ať už aktivní, nebo bývalé.“
Svátkem bude i olympiáda. „Bude to velká podívaná, brankáři, obránci, útočníci i trenéři, prostě ti nejlepší na světě na jednom turnaji, to je pro hokej neuvěřitelné,“ těší se účastník her v Pchjongčchangu 2018.
Český tým míří do Milána v roli outsidera, ale překvapit může. „Co jsem slyšel, před Naganem si také kluci říkali, ať tam hlavně neudělají ostudu. A víme, co z toho nakonec bylo. Určitě je skvělé, že v historii máme takový příklad. Naděje určitě je!“
Jednoho favorita Francouz nevybere. „Kanada, Amerika, Švédsko, Finsko, Česko... Rusko tam není. Těžko odhadnout. Víme, že zámořské týmy jsou našlapané.“
Češi budou mít tradičně sílu v brankovišti, roli jedničky by bývalá česká jednička svěřila Lukáši Dostálovi. „Když mu to sedne, mohl by být základním stavebním kamenem našeho týmu. Má za sebou vítězné mistrovství světa v Praze, teď podává výborné výkony. Je to krátký turnaj, není prostor zkoušet, volba je jasná,“ věří hvězdě Anaheimu. „Je to stabilní jednička týmu NHL, to člověka zocelí. Nevím, co by ho mohlo zaskočit. Náboje určitě má.“
Záda mu navíc budou krýt Daniel Vladař z Philadelphie a Karel Vejmelka z Utahu. „Jsou také skvělí, doplní se, budou tahat za jeden provaz a mít mezi sebou pohodu,“ nepochybuje Francouz.
Věří i kouzlu trenéra Radima Rulíka, s nímž získal historický titul pro Litvínov. „Je výborný, po právu vede národní tým, vyhrál mistrovství světa. Dokáže skvěle složit štáb kolem sebe, vybírá správné lidi, to je další plus,“ tvrdí skaut suveréna Západní konference NHL. Na olympiádě se primárně skautingu věnovat nebude. „Budu to pozorovat a fandit Čechům, užiju si turnaj z perspektivy pasivního fanouška.“
Jinou perspektivu zažil i v Povrlech v tom, že po zápase jako bažant z ledu odnášel hokejky parťákům. „Jsem hokejkonoš,“ žertoval mezi malými hokejisty, kteří čistili led. „Naposledy jsem to dělal v dorostu. Já si hokejku zapomněl, a když jsem viděl, že kluci taky, posbíral jsem je. Asi si za to vyberu nějaké drobné nebo párek v rohlíku.“