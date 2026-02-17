Švýcaři díky triumfu nad Českem 4:3 v prodloužení obsadili ve skupině A druhou pozici. Předtím porazili Francii jednoznačně 4:0, načež nestačili na Kanadu (1:5).
Výběr trenéra Patricka Fischera táhnou pětibodový Timo Meier (3+2) či Janis Moser (1+3), tradičně stabilní výkony předvádí zkušený gólman Leonardo Genoni, jenž se pyšní třetí nejlepší úspěšností zákroků na turnaji (94,9 %).
ONLINE: Švýcarsko – Itálie
Osmifinále olympijského turnaje sledujeme od 12.10 podrobně
Italové se stejně jako Francouzi v Miláně ještě nedočkali bodu, po skupinách obsadili poslední příčku. V úvodním duelu sice drželi krok se Švédy, nakonec však prohráli 2:5. Vyrovnané střetnutí sehráli se Slováky (2:3), naopak od Finů schytali příděl (0:11).
Trápí se v koncovce, se čtyřmi trefami mají nejslabší ofenzivu na hrách, což potvrzuje i nejnižší úspěšnost střelby. Navíc mají druhé nejhorší oslabení.
Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři v osmifinále a ve čtvrtfinále
Italové se se Švýcary pod pěti kruhy potkali před 20 lety v Turíně, tehdy zápas skončil remízou 3:3. Od té doby se oba týmy střetly pětkrát na světových šampionátech, pokaždé slavila země helvétského kříže.
Obrovským favoritem je i nyní. V případě postupu se ve čtvrtfinále utká s Finskem.
1:19 P. Kurashev (N. Hischier, T. Meier), 10:25 R. Josi (S. Andrighetto, N. Hischier)
L. Genoni - J. Moser, R. Josi - D. Kukan, J. Siegenthaler - M. Fora, C. Marti - A. Glauser, T. Berni - T. Meier, N. Hischier, P. Kurashev - N. Niederreiter, P. Suter, S. Andrighetto - C. Bertschy, C. Thürkauf, S. Schmid - D. Riat, K. Jäger, S. Knak
D. Clara - P. Pietroniro, L. Zanatta - T. Larkin, A. Trivellato - G. DiTomaso, D. Glira - J. Seed, D. Di Perna - D. Gazley, M. Bradley, C. DiGiacinto - T. De Luca, M. Frycklund, N. Saracino - A. Petan, D. Mantenuto, L. Frigo - M. Zanetti, G. Morini , A. Segafredo
Vyloučení: 1:1, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0