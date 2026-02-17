ONLINE: Německo - Francie 3:0. Vítěz vyzve Slováky, jasnou převahu potvrzuje Peterka

Autor: ,
Sledujeme online   12:41
Hokejový turnaj na olympijských hrách vstupuje do play off. Úterní program osmifinále zahajuje duel Německa s Francií, přičemž na vítěze čeká ve čtvrtfinále Slovensko. Zápas můžete sledovat od 12.10 prostřednictvím podrobné online reportáže.

Němečtí hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Lotyšsku. | foto: AP

Němci ve skupině C nakonec obsadili druhé místo, ačkoliv vyhráli jediné utkání, když si poradili s Dány 3:1. Trochu překvapivě nestačili na Lotyšsko (3:4) a padli také s favorizovanými Američany (1:5).

ONLINE: Německo – Francie

Osmifinále sledujeme od 12.10 podrobně

Díky zamotané situaci v tabulce ale nakonec uzmuli výhodnější pozici pro vyřazovací boje. Ofenzivu táhne se čtyřmi góly Tim Stützle, hvězdný Leon Draisaitl má aktuálně bilanci jedné trefy a dvou asistencí.

Francouzi jsou společně s domácí Itálií jediným týmem na turnaji, který ještě nezískal ani bod. Postupně prohráli se Švýcarskem (0:4), i přes dobrý vstup do druhé třetiny nestačili ani na Čechy (3:6) a na závěr skupiny schytali debakl s Kanadou (2:10).

Na olympiádě už nenastoupíš! Francie po bitce vyřadila hráče, provokoval fanoušky

Po něm navíc musí řešit personální problémy, kvůli nevhodnému chování po bitce totiž francouzská federace z her vyřadila obránce Pierra Crinona. Nejproduktivnějším hráčem je Louis Boudon (2+1), jenž všechny body zaznamenal proti týmu Radima Rulíka.

Na olympiádě se celky potkávají poprvé od roku 1992, poslední vzájemný zápas na mistrovství světa 2024 v Česku ovládli Němci 6:3. Favority jsou i nyní, potvrdí tuto roli a postoupí do čtvrtfinále?

Zimní olympijské hry 2026
17. 2. 2026 12:10
Zápas probíhá
Německo : Francie 0 : 0
()
Sestavy:
Sestavy:

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Švýcarsko vs. ItálieHokej - Osmifinále - 17. 2. 2026:Švýcarsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.01
  • 40.00
  • 130.00
Německo vs. FrancieHokej - Osmifinále - 17. 2. 2026:Německo vs. Francie //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.02
  • 20.00
  • 50.00
Česko vs. DánskoHokej - Osmifinále - 17. 2. 2026:Česko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
17. 2. 16:40
  • 6.58
  • 5.72
  • 1.39
Švédsko vs. LotyšskoHokej - Osmifinále - 17. 2. 2026:Švédsko vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
17. 2. 21:10
  • 1.16
  • 9.87
  • 12.80
Švédsko vs. ŠvýcarskoHokej - O 3. místo - 19. 2. 2026:Švédsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
19. 2. 14:40
  • 1.86
  • 4.18
  • 3.34
USA vs. KanadaHokej - Finále - 19. 2. 2026:USA vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
19. 2. 19:10
  • 1.44
  • 4.66
  • 5.92
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

ONLINE: Švýcarsko - Itálie 2:0. Favorit zvyšuje, v přesilovce se trefuje Josi

Sledujeme online
Švýcar Pius Suter oslavuje se spoluhráči gól proti Kanadě (13. února 2026)

V závěrečném skupinovém utkání předčili v prodloužení Čechy a zajistili si lepší pozici do play off. Švýcarští hokejisté nyní v osmifinále olympijského turnaje čelí domácí Itálii, zápas můžete...

17. února 2026  12:31

ONLINE: Německo - Francie 2:0. Vítěz vyzve Slováky, náskok navyšuje Tiffels

Sledujeme online
Němečtí hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Lotyšsku.

Hokejový turnaj na olympijských hrách vstupuje do play off. Úterní program osmifinále zahajuje duel Německa s Francií, přičemž na vítěze čeká ve čtvrtfinále Slovensko. Zápas můžete sledovat od 12.10...

17. února 2026  12:27

Sáblíková závod na 1500 metrů nepojede. O trénování Zdráhalové se ještě rozhodne

Poslední olympijský start pro Martinu Sáblíkovou. (12. února 2026)

Závod na 5000 metrů, ve kterém se po nemoci protrápila k 11. místu, byl pro Martinu Sáblíkovou posledním olympijským startem v kariéře. Osmatřicetiletá rychlobruslařka v úterý oznámila, že do...

17. února 2026  12:12

Návrat ženy mrazivých pohledů. Drsná Eteri si „hýčká“ největší ruský klenot her

Premium
Ruská krasobruslařská trenérka Eteri Tutberidzeová

Od našeho zpravodaje v Itálii Je oficiálně akreditována jako trenérka gruzínského krasobruslařského týmu. Především však vede „neutrální“ Adeliji Petrosjanovou, největší naději Ruska na olympijské zlato z Milána. Eteri...

17. února 2026

11. den ZOH 2026 ONLINE: České hokejisty čeká klíčový duel, biatlonisté jedou štafetu

Sledujeme online
Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Lukáš...

Na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo začínají v jedenáctý den vyřazovací zápasy mužského hokejového turnaje. Zatímco čtyři týmy postoupily přímo do čtvrtfinále, ty zbývající se...

17. února 2026  11:54

Severskou kombinaci na velkém můstku vede Jamamoto, Češi jsou ve třetí desítce

Jiří Konvalinka z České republiky v akci během skokanské části severské...

Do olympijského závodu na velkém můstku z dvojice českých sdruženářů lépe vstoupil Jiří Konvalinka. Po skoku mu patří 21. místo a do běžecké části bude vyrážet se ztrátou minuty a 58 sekund na...

17. února 2026  11:24

Na trati jsou soupeři, večer spolu hrají hry. Francouzi a Norové ukázali, jak si krátí čas

Bitva mezi francouzskými a norskými biatlonisty trochu jinak. V předvečer...

Rivalita mezi norskými a francouzskými biatlonisty je nepřehlédnutelná. Na trati si nic nedarují, mimo stadion ale dokážou fungovat překvapivě uvolněně. Dokazuje to i video z hotelového pokoje, kde...

17. února 2026  11:11

Biatlon na ZOH ONLINE: Muži pojedou štafetu, za Čechy startuje Mikyska

Aktualizujeme
Tomáš Mikyska ve sprintovém závodě na olympijských hrách.

Po dni volna je v Anterselvě opět na programu olympijský biatlonový závod, tentokrát štafeta mužů. V italském středisku se představí i česká čtveřice ve složení Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Petr...

17. února 2026

Na olympiádě už nenastoupíš! Francie po bitce vyřadila hráče, provokoval fanoušky

Pierre Crinon reaguje směrem k fanouškům po vyloučení v zápase s Kanadou.

Chystají se na osmifinále olympijského turnaje proti Německu, on však Francouzům bude chybět. Ne z důvodu zranění, ale kvůli trestu. Národní hokejový svaz vyřadil Pierra Crinona ze zbytku her kvůli...

17. února 2026

České cíle pro osmifinále: nakopnout Pastrňáka a postup vzít jako impulz

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. (16. února 2026)

Od našich zpravodajů v Itálii Před úterním olympijským osmifinále s Dánskem (16:40) jedna dobrá zpráva: obránce Jan Rutta už v pondělí naplno trénoval. A jedna špatná zpráva: centr čtvrtého útoku Radek Faksa se zranil. „Měl...

17. února 2026  9:30

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Hanba, pustila se hvězda UFC do vlastního bratra kvůli zápasu s beznohým soupeřem

Zápasník Valter Walker.

Kontroverzní moment ze světa bojových sportů vyvolal ostré reakce fanoušků i odborníků. Zápasník Valter Walker porazil soupeře narozeného bez nohou, jenže způsob, jakým k výhře došel, spustil vlnu...

17. února 2026  9:19

Němečtí skokané se zlobí. Kvůli sněžení a ukončení závodu přišli o medaili o 17 cm

Německý skokan na lyžích Andreas Wellinger se zlobí, že olympijský závod...

Předčasné ukončení pondělní soutěže dvoučlenných družstev kvůli zhoršenému počasí stálo s největší pravděpodobností německé skokany na lyžích Philippa Raimunda a Andrease Wellingera olympijskou...

17. února 2026  9:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.