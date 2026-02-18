Celkové hodnocení se zastavilo na známce 2,99, jež je tak lepší než skupinová vystoupení proti Švýcarsku (3,15) a Kanadě (3,21). Na výkon při triumfu nad Francií (2,86) to však nestačilo.
Premiantem známkování (1,56) se za osmifinálový výkon stal Martin Nečas, který zaznamenal gól a asistenci. A získal suverénně nejlepší českou známku na turnaji.
Výsledky známkování ze zápasu Česko – Dánsko
Se stejnou bilancí jako Nečas zakončil duel také kapitán Roman Červenka, čtenáři ho však s výsledkem 2,35 zařadil až na čtvrtou pozici.
Před nejzkušenějšího člena reprezentace se vměstnali ještě gólman Lukáš Dostál (2,01), jenž měl v zápase úspěšnost zákroků 92,3 %.
Co zlepšit? Všechno! ví kapitán Červenka. Musíme i méně přemýšlet a rozbalit to
A dobrý výkon pak podle čtenářů podal také obránce Filip Hronek (2,25), který asistoval u úvodní přesilovkové trefy Nečase a bodoval ve třetím duelu v řadě.
Hned 12 hráčů si vysloužilo horší známku, než jakou dostal tým v průměru. Na chvostu se seřadily opory ze zámoří a očekávaní tahouni.
Kartáč od Rulíka. Přijde něco, co ode mě ještě neslyšeli! V plné síle, slíbil kouč
Vůbec nejméně se čtenářům pozdával výkon Tomáše Hertla (3,80), jen o trochu lepší byl Radko Gudas (3,72).
Třetí nejhorší hodnocení pak obdržel David Pastrňák (3,63), jemuž nepomohla ani asistence u rozhodujícího Červenkova gólu.
Český tým ve středu od 16.40 čeká čtvrtfinále proti Kanadě, se kterou ve skupině padl vysoko 0:5. Obdrží hráči po souboji s favoritem na zlato lepší hodnocení?