Dojatý Kaše: Olympiáda je zadostiučinění, že jsem se po otřesech na hokej nevykašlal

Petr Bílek
  7:29
Nejdřív nominace na olympijské hry, pak návrat do sestavy Litvínova, hned gól, asistence a extraligová výhra 4:1 v bitvě ohrožených nad Kladnem. Hokejový útočník Ondřej Kaše v úterý zjihl: „Strašně jsem si ten den užil. Jsem nesmírně vděčný, že můžu do Milána jet a zase si zahrát proti nejlepším hráčům světa.“
Litvínovský tahoun Ondřej Kaše slaví výhru nad Kladnem.

Litvínovský tahoun Ondřej Kaše slaví výhru nad Kladnem. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Vlevo litvínovský Ondřej Kaše, vpravo Jakub Konečný z Kladna.
Litvínovský Ondřej Kaše v akci proti Kladnu.
Gólová oslava litvínovských hokejistů v utkání proti Kladnu.
Matúš Sukeľ se tlačí před branku Adama Brízgaly, brání Griffin Mendel.
10 fotografií

Mistr světa z Prahy 2024 skoro celý loňský rok promarodil, teď je fit a těší se na přehlídku světových hokejových celebrit. Na turnaj snů s hráči z NHL, mezi které patřil. Nejen o olympiádě mluvil třicetiletý útočník po zápase s Rytíři mezi novináři i předtím pro klubový web. O čem?

O nominaci Zavolal mi osobně hlavní trenér reprezentace Radim Rulík a mojí první reakcí bylo tak trošku až dojetí. Stála u mě přítelkyně Markét, která byla první, kdo o tom věděl, a pak jsem to hned oznámil celé rodině. Je to splněný sen.

O reakcích. V mobilu mám ještě hromadu nepřečtených zpráv. S nikým z nároďáku jsme si zatím nepsali, v zápasový den telefon v ruce úplně nemám.

Kaše v unikátním voze dovezl pohár do Kadaně. Prozradil, že fandil Plzni

O Rulíkově výběru. Trenér sází na lidi, kterým věří, nominace je o něm a o celém realizačním týmu. Takhle bych to shrnul.

O pocitech. Člověk to prožívá emotivně. Ještě po špatných zkušenostech, které mám s otřesy mozku. Dvě sezony jsem nehrál, olympijskou nominaci cítím jako lehké zadostiučinění, že jsem se na hokej nevykašlal. Jsem rád, že mi zdraví dovolilo hrát a ještě na top úrovni.

O turnaji hvězd. Na dvě olympiády hráči z NHL nemohli, teď můžou. Turnaj bude fakt obrovský. Když vidím nominace, jak volají klukům v Kanadě, jak to všichni sledují na sociálních sítích, je jasné, že to bude skvělé. Strašně se těším na to, že po čtyřech letech, když nepočítám promaroděnou sezonu, si zahraju zase proti nejlepším hráčům na světě. A doufám ve šťastný konec pro nás.

Ondřej Kaše po gólu na zlatém MS 2024.

O svých šancích. Celou dobu jsem měl v hlavě, že musím zůstat pozitivní a udržet si výkonnost, abych mohl bojovat o místo na olympiádě. Dostal jsem možnost zahrát si na Švýcarských hrách a poté už bylo na trenérech, jak se rozhodnou. Po turnaji jsem v nominaci začal věřit o něco víc. I v sezoně, kdy se nám nedaří, jsem dokázal přepnout na vyšší úroveň. Myslím, že jsem se dost přiblížil tomu, co se očekává na mezinárodní scéně.

O Litvínovu. Sezona nebyla a stále není zdaleka ideální. Člověk přemýšlí o tom, jak se týmu daří a nedaří… Jsem proto nesmírně rád, že se mi dostalo této důvěry, a budu se snažit ji splatit, jak nejlépe půjde.

Neumím si představit, že bych v kabině neseděl vedle bráchy, směje se Kaše

O svém návratu. Po nemoci nebyl pohyb ideální, ale nešetřil jsem se. Tedy spíš trenér mě nešetřil. (úsměv) Olympijská nominace na můj výkon vliv neměla, do každého zápasu jdu na sto procent. Výhra proti Kladnu je důležitá. Je to pecka.

O obratu. Určitě jsme nebyli lepším týmem, ale zápas jsme odbojovali. Trošku jsme si vzali zpátky, co jsme v Kladně ztratili. Strašně důležitý byl rychlý obrat na 2:1, v přesilovce jsem vyrovnal, v dalším střídání jsme skórovali zase. Tým to nakoplo a byl to klíč k výhře.

O záchraně. Jsme poslední o čtyři body, ale neřešíme, jaký je po každém kole odstup. Nemůžeme koukat před sebe, ale prostě ve všech utkáních bodovat. Myslím, že pak někdo za nás může vyplavat.

Vstoupit do diskuse

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

title=Tipsport - partner programu
Martin vs. ForejtekTenis - - 7. 1. 2026:Martin vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 1:5
  • 4.06
  • -
  • 1.22
Kolář vs. SamrejTenis - - 7. 1. 2026:Kolář vs. Samrej //www.idnes.cz/sport
7. 1. 08:15
  • 1.54
  • -
  • 2.31
Olomouc vs. BytomFotbal - - 7. 1. 2026:Olomouc vs. Bytom //www.idnes.cz/sport
7. 1. 14:00
  • 1.52
  • 4.15
  • 4.63
K. Vary vs. TřinecHokej - 39. kolo - 7. 1. 2026:K. Vary vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
7. 1. 17:00
  • 1.83
  • 4.41
  • 3.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Na olympiádu nepojedou z NHL Jiříček či Klapka, Rulík bere Stránského a Kundrátka

Trenér národního týmu Radim Rulík hovoří na tiskové konferenci k nominaci na...

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na únorové zimní olympijské hry v Miláně. Elitní útočníky Davida Pastrňáka a Martina Nečase, obránce Radka Gudase a Filipa Hronka nebo...

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Dojatý Kaše: Olympiáda je zadostiučinění, že jsem se po otřesech na hokej nevykašlal

Litvínovský tahoun Ondřej Kaše slaví výhru nad Kladnem.

Nejdřív nominace na olympijské hry, pak návrat do sestavy Litvínova, hned gól, asistence a extraligová výhra 4:1 v bitvě ohrožených nad Kladnem. Hokejový útočník Ondřej Kaše v úterý zjihl: „Strašně...

7. ledna 2026  7:29

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

6. ledna 2026  23:41

Rulík o nominaci: Chceme navázat na Prahu. Brankáři začínají na stejné čáře

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Ačkoliv neměl takový výběr hokejistů z NHL jako třeba Kanaďané, Američané nebo Švédové, i tak má za sebou nelehký úkol. Kouč Radim Rulík skládal tým, který má čelit zmíněným favoritům a ideálně je i...

6. ledna 2026

MacLeodová věří ozkoušeným. Olympijský tým hokejistek se podobá mistrovskému

Klára Peslarová pod ledovou sprškou v semifinále s USA.

Kanadská trenérka ženské hokejové reprezentace Carla MacLeodová se v nominaci na olympijské hry v Miláně rozhodla vsadit na hráčky, které se představily na loňském mistrovství světa v Českých...

6. ledna 2026  11:33,  aktualizováno  13:21

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

6. ledna 2026  12:49

Na olympiádu nepojedou z NHL Jiříček či Klapka, Rulík bere Stránského a Kundrátka

Trenér národního týmu Radim Rulík hovoří na tiskové konferenci k nominaci na...

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na únorové zimní olympijské hry v Miláně. Elitní útočníky Davida Pastrňáka a Martina Nečase, obránce Radka Gudase a Filipa Hronka nebo...

6. ledna 2026  10:50,  aktualizováno  12:24

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

6. ledna 2026  11:35

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

5. ledna 2026  2:13

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jaká je sestava českého týmu, s kým si...

2. ledna 2026  23:02

Švédové mají v olympijském hokejovém týmu i tři pamětníky stříbra ze Soči

Švýcarský útočník Enzo Corvi je zastaven švédským bekem Oliverem...

V nominaci švédských hokejistů na únorový olympijský turnaj v Miláně je trojice stříbrných medailistů ze Soči před 12 lety. Vedle útočníka Gabriela Landeskoga z Colorada, který figuroval mezi první...

2. ledna 2026  17:59

Finové mají ve výběru jen jednoho hráče mimo NHL, obhájce zlata Lehtonena

Mikko Lehtonen se rozhlíží kolem sebe v obranném pásmu.

Obránce Mikko Lehtonen z Curychu se dostal jako jediný obhájce zlata z Pekingu z roku 2022 do nominace finských hokejistů na únorové olympijské hry v Miláně. Jedenatřicetiletý mistr světa z let 2019...

2. ledna 2026  16:58

Američané berou do Milána čtyři loňské mistry světa včetně hrdiny Thompsona

Švéd Marcus Johansson (vlevo) a Tage Thompson ze Spojených států se u mantinelu...

Čtyři mistři světa z loňského šampionátu ve Stockholmu a v Herningu se dostali do pětadvacetičlenné olympijské nominace hokejistů Spojených států amerických. Na prvním americkém triumfu na velké...

2. ledna 2026  15:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.