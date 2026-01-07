Dojatý Kaše: Olympiáda je zadostiučinění, že jsem se po otřesech na hokej nevykašlal

Mistr světa z Prahy 2024 skoro celý loňský rok promarodil, teď je fit a těší se na přehlídku světových hokejových celebrit. Na turnaj snů s hráči z NHL, mezi které patřil. Nejen o olympiádě mluvil třicetiletý útočník po zápase s Rytíři mezi novináři i předtím pro klubový web. O čem?
O nominaci Zavolal mi osobně hlavní trenér reprezentace Radim Rulík a mojí první reakcí bylo tak trošku až dojetí. Stála u mě přítelkyně Markét, která byla první, kdo o tom věděl, a pak jsem to hned oznámil celé rodině. Je to splněný sen.
O reakcích. V mobilu mám ještě hromadu nepřečtených zpráv. S nikým z nároďáku jsme si zatím nepsali, v zápasový den telefon v ruce úplně nemám.
O Rulíkově výběru. Trenér sází na lidi, kterým věří, nominace je o něm a o celém realizačním týmu. Takhle bych to shrnul.
O pocitech. Člověk to prožívá emotivně. Ještě po špatných zkušenostech, které mám s otřesy mozku. Dvě sezony jsem nehrál, olympijskou nominaci cítím jako lehké zadostiučinění, že jsem se na hokej nevykašlal. Jsem rád, že mi zdraví dovolilo hrát a ještě na top úrovni.
O turnaji hvězd. Na dvě olympiády hráči z NHL nemohli, teď můžou. Turnaj bude fakt obrovský. Když vidím nominace, jak volají klukům v Kanadě, jak to všichni sledují na sociálních sítích, je jasné, že to bude skvělé. Strašně se těším na to, že po čtyřech letech, když nepočítám promaroděnou sezonu, si zahraju zase proti nejlepším hráčům na světě. A doufám ve šťastný konec pro nás.
O svých šancích. Celou dobu jsem měl v hlavě, že musím zůstat pozitivní a udržet si výkonnost, abych mohl bojovat o místo na olympiádě. Dostal jsem možnost zahrát si na Švýcarských hrách a poté už bylo na trenérech, jak se rozhodnou. Po turnaji jsem v nominaci začal věřit o něco víc. I v sezoně, kdy se nám nedaří, jsem dokázal přepnout na vyšší úroveň. Myslím, že jsem se dost přiblížil tomu, co se očekává na mezinárodní scéně.
O Litvínovu. Sezona nebyla a stále není zdaleka ideální. Člověk přemýšlí o tom, jak se týmu daří a nedaří… Jsem proto nesmírně rád, že se mi dostalo této důvěry, a budu se snažit ji splatit, jak nejlépe půjde.
O svém návratu. Po nemoci nebyl pohyb ideální, ale nešetřil jsem se. Tedy spíš trenér mě nešetřil. (úsměv) Olympijská nominace na můj výkon vliv neměla, do každého zápasu jdu na sto procent. Výhra proti Kladnu je důležitá. Je to pecka.
O obratu. Určitě jsme nebyli lepším týmem, ale zápas jsme odbojovali. Trošku jsme si vzali zpátky, co jsme v Kladně ztratili. Strašně důležitý byl rychlý obrat na 2:1, v přesilovce jsem vyrovnal, v dalším střídání jsme skórovali zase. Tým to nakoplo a byl to klíč k výhře.
O záchraně. Jsme poslední o čtyři body, ale neřešíme, jaký je po každém kole odstup. Nemůžeme koukat před sebe, ale prostě ve všech utkáních bodovat. Myslím, že pak někdo za nás může vyplavat.