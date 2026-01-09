Švýcarští hokejisté mají v nominaci na olympijské hry deset hráčů z NHL

Autor:
  9:29
Deset hráčů z NHL zařadil do nominace na únorové olympijské hry v Miláně trenér švýcarských hokejistů Patrick Fischer. Nechybí mezi nimi ani v současné době zranění útočníci Philipp Kurashev ze San Jose a Pius Suter ze St. Louis. Švýcaři budou v neděli 15. února posledním soupeřem české reprezentace v základní skupině A.

Švýcar Roman Josi sleduje puk ve čtvrtfinále MS. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

V první nominované šestici z poloviny června už byli obránci Roman Josi z Nashvillu a Jonas Siegenthaler s útočníky Nicem Hischierem a Timem Meierem z New Jersey a další forvardi Nino Niederreiter z Winnipegu a Kevin Fiala z Los Angeles, který má český původ.

Doplnili je také brankář Akira Schmid z Vegas, obránce Janis Moser z Tampy Bay a v útoku Kurashev se Suterem. Kurashev je mimo hru od 13. prosince se zraněním v horní části těla po nárazu na mantinel, ale měl by se před olympiádou zařadit do sestavy Sharks. Suter si poranil 27. prosince pravý kotník a jeho absence se odhadovala na čtyři týdny.

V NHL ze Švýcarů působí ještě obránce Lian Bichsel v Dallasu, ale jeho by se nominace na hry netýkala. V roce 2022 totiž odmítl juniorské MS, o rok později se omluvil i z „áčka“ a národní asociace mu tak udělila zákaz reprezentovat až do konce této sezony.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Suter je jediným hráčem z kádru, který není vicemistrem světa. Švýcaři v letech 2013 ve Stockholmu, 2018 v Kodani a Herningu, 2024 v Praze a Ostravě a loni ve Stockholmu a Herningu vyrovnali své historické maximum z roku 1935. Všechna čtyři stříbra má útočník Niederreiter.

Brankář Reto Berra a Josi je získali v letech 2013, 2018 a předloni. Gólman Leonardo Genoni a obránce Michael Fora, Dean Kukan a útočníci Fiala, Hischier, Sven Andrighetto mají také tři cenné kovy z let 2018, 2024 a loňska.

V roce 2018 a loni se podílel na úspěších útočník Meier. Na posledních svou šampionátech byli beci Andrea Glauser, Christian Marti a forvardi Christoph Bertschy, Ken Jäger a Damien Riat. U úspěchu v Praze před dvěma lety, kde Švýcaři prohráli ve finále s Čechy, byli gólman Akira Schmid a útočníci Kurashev a Calvin Thürkauf. Loni se představili obránci Moser, Siegenthaler, Tim Berni a forvardi Simon Knak, Denis Malgin a Sandro Schmid.

Josi a Niederreiter byli také s Výběrem Evropy ve finále Světového poháru v Torontu 2016. Z NHL mají zkušenosti i Berra, Berni, Kukan, Andrighetto, Bertschy, Malgin a Thürkauf. Patnáct hráčů se pod pěti kruhy představí poprvé. Na olympiádě už hráli Berra, Genoni, Fora, Josi, Andrighetto, Bertschy, Malgin, Niederreiter, Suter a Thürkauf.

Švýcaři do turnaje vstoupí ve čtvrtek 12. února proti Francii a o dva dny později je čeká souboj s Kanadou.

Nominace hokejistů Švýcarska

na olympijské hry v Miláně (11.-22. února):

Brankáři: Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (Zug), Akira Schmid (Vegas/NHL)

Obránci: Dean Kukan, Christian Marti (oba Curych), Tim Berni (Ženeva), Michael Fora (Davos), Andrea Glauser (Fribourg-Gottéron), Roman Josi (Nashville/NHL), Janis Moser (Tampa Bay/NHL), Jonas Siegenthaler (New Jersey/NHL)

Útočníci: Sven Andrighetto, Denis Malgin (oba Curych), Ken Jäger, Damien Riat (oba Lausanne), Christoph Bertschy, Sandro Schmid (oba Fribourg-Gottéron), Nico Hischier, Timo Meier (oba New Jersey/NHL), Simon Knak (Davos), Calvin Thürkauf (Lugano), Kevin Fiala (Los Angeles/NHL), Philipp Kurashev (San Jose/NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg/NHL), Pius Suter (St. Louis/NHL).

Vstoupit do diskuse

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Tipsport - partner programu
Mali vs. SenegalFotbal - Čtvrtfinále - 9. 1. 2026:Mali vs. Senegal //www.idnes.cz/sport
9. 1. 17:00
  • 6.23
  • 3.39
  • 1.69
Vítkovice vs. K. VaryHokej - 40. kolo - 9. 1. 2026:Vítkovice vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
9. 1. 17:30
  • 2.20
  • 4.26
  • 2.70
Ml. Boleslav vs. KladnoHokej - 40. kolo - 9. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
9. 1. 17:30
  • 2.33
  • 4.10
  • 2.47
Olomouc vs. TřinecHokej - 40. kolo - 9. 1. 2026:Olomouc vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
9. 1. 18:00
  • 2.80
  • 4.25
  • 2.13
Hradec Kr. vs. PardubiceHokej - 40. kolo - 9. 1. 2026:Hradec Kr. vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
9. 1. 18:00
  • 2.64
  • 4.20
  • 2.25
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Na olympiádu nepojedou z NHL Jiříček či Klapka, Rulík bere Stránského a Kundrátka

Trenér národního týmu Radim Rulík hovoří na tiskové konferenci k nominaci na...

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na únorové zimní olympijské hry v Miláně. Elitní útočníky Davida Pastrňáka a Martina Nečase, obránce Radka Gudase a Filipa Hronka nebo...

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Ve čtyřiceti na OH? Není důvod nic měnit. Červenka má pořád vliv, důvěru i respekt

Roman Červenka na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Když reprezentační trenér Radim Rulík dostal otázku na Romana Červenku, bez váhání zavrtěl hlavou: „Naprostý profík. Neskutečně mu věřím.“ Čtyřicetiletého veterána čekají páté olympijské hry. Famózní...

9. ledna 2026  8:45

Tři hráči z Ruska, včetně hříšníka s bílým práškem. Slováci nominovali na olympiádu

Libor Hudáček přijímá gratulace ke čtvrté brance Slovenska.

Také Slováci oznámili svoji nominaci na olympiádu v Miláně. Do Itálie berou 25 hokejistů, v týmu nechybí ani devět hráčů z české extraligy a sedm z NHL. Realizační tým ukázal i na trojici z ruské...

8. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  15:02

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

8. ledna 2026  14:17

Tempo má jak Draisaitl, na olympiádu přesto nejede. Jsem zklamaný, říká Bedard

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Po oznámení kanadské olympijské nominace patřil k těm nejprobíranějším jménům ze seznamu, která se do kádru nedostala. Mnozí rozhodnutí realizačního týmu nechápali, jenže zámořský favorit zkrátka...

8. ledna 2026

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

8. ledna 2026  10:44

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Markéta Davidová se rovná na střelnici během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva, které patří k nejnáročnějším tratím...

8. ledna 2026  8:56

Vladař o olympiádě: Kanady se nebojíme! A na masku chci Helenku Vondráčkovou

Dan Vladař vyráží kotouč nad svoji bránu.

Skvělými výkony v dresu týmu Philadelphia Flyers se český gólman Dan Vladař řadí mezi příjemná překvapení této sezony NHL nejen mezi Čechy, ale rovnou v rámci celé ligy. V počtu vychytaných výher je...

8. ledna 2026  8:03

Rychlost na olympiádě? Nemyslím, že to bude až takový rozdíl, tvrdí Kundrátek

Obránce třineckých Ocelářů Tomáš Kundrátek.

Startoval už v Pchjongčchangu 2018 a v Pekingu 2022. Nyní se třinecký obránce Tomáš Kundrátek chystá na své třetí olympijské hry, tentokrát do Milána. Je jedním ze dvou obránců z domácí soutěže,...

7. ledna 2026  21:22

Slováci vezmou na olympiádu i hokejisty z Ruska. Má jít o Gernáta a Lišku

Slovenský kapitán Martin Gernát nakonec na mistrovství světa nenastoupí.

Zatím nejde o definitivní zprávu, ovšem v Rusku mluví jako o hotové věci. Slováci mají vzít na olympiádu minimálně dva hokejisty z KHL, konkrétně Martina Gernáta z Jaroslavle a Adama Lišku z...

7. ledna 2026  16:34

V Naganu slavil, do Milána tým ladil. Bez Haška bychom nevyhráli, vzpomíná Šlégr

Manažer hokejové reprezentace Jiří Šlégr na tiskové konferenci Českého hokeje k...

Sám si zahrál na olympiádě v roce 1992 i 1998, byť daleko větší stopu v něm zanechala až druhá akce, kdy s národním týmem získal památné zlato. I s touto zkušeností, o téměř tři desítky let později...

7. ledna 2026  13:50

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

7. ledna 2026

Pevná víra ve zlaté hochy. Rulík nominoval do Milána s myšlenkami na Prahu

Čeští hokejisté bojují o postup do finále mistrovství světa proti Švédsku....

S některými jmény možná chvíli žongloval. Jo, ne, jo, ne... Z konečné nominace Radima Rulíka, který vybral pětadvacet hokejistů pro olympijské hry, ale ve výsledku cítíte především jistotu....

7. ledna 2026  9:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.