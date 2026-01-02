Celkem 21 hráčů se představilo na loňském únorovém Turnaji čtyř zemí v Montrealu a Bostonu pod hlavičkou NHL, na kterém Američané prohráli ve finále s Kanadou 2:3 v prodloužení. Z tehdejšího třiadvacetičlenného kádru chybějí jen obránce Adam Fox a útočník Chris Kreider.
Do olympijského výběru generálního manažera Billa Guerina a jeho asistentů Toma Fitzgeralda, Chrise Druryho, Billa Zita a Stana Bowmana se oproti tomu dostali bek Seth Jones, letošní vítěz Stanleyova poháru s Floridou, a z útočníků právě světoví šampioni Keller a Thompson. Zkušenosti z olympijských her mají jen obránci Jake Sanderson a Brock Faber, kteří se představili před pěti roky v Pekingu.
Od poloviny června bylo jasné, že se v týmu, který povede hlavní kouč Mike Sullivan s asistenty Johnem Hynesem, Johnem Tortorellou a Davidem Quinnem, představí obránci Quinn Hughes a Charlie McAvoy a útočníci Jack Eichel, Auston Matthews a bratři Brady a Matthew Tkachukovi. Ti byli v úvodní šestici nominovaných. Po zařazení Jacka Hughese přibyla v týmu druhá sourozenecká dvojice.
Američané vstoupí do olympijského turnaje ve čtvrtek 12. února duelem proti Lotyšsku. O dva dny později je čeká v základní skupině C Dánsko a v neděli 15. února se utkají s Německem.
Nominace hokejistů USA na olympijské hry
Milán (11.-22. února)
Brankáři: Connor Hellebuyck (Winnipeg/NHL), Jake Oettinger (Dallas/NHL), Jeremy Swayman (Boston/NHL).
Obránci: Brock Faber, Quinn Hughes (oba Minnesota/NHL), Noah Hanifin (Vegas/NHL), Seth Jones (Florida/NHL), Charlie McAvoy (Boston/NHL), Jaccob Slavin (Carolina/NHL), Zach Werenski (Columbus/NHL).
Útočníci: J. T. Miller, Vincent Trocheck (oba New York Rangers/NHL), Matt Boldy (Minnesota/NHL), Kyle Connor (Winnipeg/NHL), Jack Eichel (Vegas/NHL), Jake Guentzel (Tampa Bay/NHL), Jack Hughes (New Jersey/NHL), Clayton Keller (Utah/NHL), Dylan Larkin (Detroit/NHL), Auston Matthews (Toronto/NHL), Brock Nelson (Colorado/NHL), Tage Thompson (Buffalo/NHL), Brady Tkachuk (Ottawa/NHL), Matthew Tkachuk (Florida/NHL).