Česko - Dánsko v TV: kde a kdy sledovat hokej na ZOH 2026?

  16:40
České hokejisty čeká na olympijském turnaji v Miláně osmifinále. V souboji o postup mezi nejlepší osmičku vyzvou Dánsko. Kdy a kde sledovat zápas živě a další užitečné informace najdete v našem přehledu.
Trenér Radim Rulík na střídačce. (15. února 2026)

Trenér Radim Rulík na střídačce. (15. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Filip Chlapík (14) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)
Ondřej Kaše (73) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)
Ondřej Kaše (73) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)
Martin Nečas (98) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)
Kdy a kde sledovat hokej Česko – Dánsko v TV?

Zápas českých hokejistů proti Dánsku můžete živě sledovat na stanicích ČT sport, Eurosport 1 nebo na platformě HBO Max.

Průběh utkání nabídneme také v podrobné online reportáži na iDNES.cz.

Datum:úterý 17. února 2026 od 16:40
Dějiště:Hokejová aréna Rho v Miláně
TV přenosČT sport, Eurosport 1, HBO Max

💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři v osmifinále a ve čtvrtfinále

Úterní TV program v hokeji na ZOH 2026

ČasZápasProgram
12:00Německo – FrancieČT sport, Eurosport 1, HBO Max
12:10Švýcarsko – ItálieČT sport Plus
16:30ČESKO – DánskoČT sport, Eurosport 1, HBO Max
21:00Švédsko – LotyšskoČT sport, Eurosport 1, HBO Max

Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Vzájemné souboje Česko – Dánsko na ZOH

Na zimních olympijských hrách se Česko a Dánsko utkaly pouze jednou – v základní skupině ZOH 2022 v Pekingu, kde Dánsko zvítězilo 2:1. Za Dánsko se prosadili Markus Lauridsen a Frans Nielsen z trestného střílení, jediný český gól vstřelil Roman Červenka.

Poslední vzájemné zápasy Česka a Dánska

DatumTurnajZápasVýsledek
12.05.2025MSČESKO - Dánsko7:2
15.05.2024MSČESKO - Dánsko7:4
09.02.2022OHČESKO - Dánsko1:2
31.05.2021MSČESKO - Dánsko2:1N
Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

10. den ZOH 2026 ONLINE: Müller extrémní slalom nedokončil, curleři podlehli Kanadě

Sledujeme online
Marek Müller padá při sjezdu během slalomu. (16. února 2026)

Jen ve dvou soutěžích má během desátého dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo své zastoupení český sport. Lyžař Marek Müller v Bormiu v hustém sněžení nedokončil první kolo...

16. února 2026  16:38

OBRAZEM: Smutek osamělého lyžaře. Chtěl uctít dědečka, ale do cíle nedojel

Norský lyžař Atle Lie McGrath opouští trať po vyřazení během závodu v alpském...

Vztekle zahodil hůlky, odepnul lyže a pěšky se vydal pryč od zrádných branek. Chtěl se schovat v lese, aby byl sám se svým smutkem. Nebo spíš vztekem. Norský lyžař Atle Lie McGrath měl v Bormiu na...

16. února 2026  16:27

Málo atraktivních zápasů, inspirujte se u žen! Formát turnaje hokejistů čelí kritice

Kanadský hokejista Connor McDavid slaví se svými spoluhráči sedmý gól v zápase...

Hokejisté se tím tolik nezabývají. Proč také, když teď stejně nic nezmění. Soustředí se na úplně jiné záležitosti, v médiích se ale téma formátu olympijského turnaje rozebíralo už během skupinové...

16. února 2026

Hokejisté bez Faksy, Pastrňák před bitvou s Dány trénuje vedle Červenky a Sedláka

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Od našeho zpravodaje v Itálii Čeští hokejisté ladí formu. Před osmifinále olympijského turnaje se snaží vyřešit problémy v sestavě a na pondělní trénink vyrazili bez zraněného centra Radka Faksy. Zatím trápící se David Pastrňák...

16. února 2026  14:01,  aktualizováno  15:27

Müller slalom v hustém sněžení nedojel. Pod modrou oblohou pak zvítězil Meillard

Zlatý medailista Loic Meillard ze Švýcarska slaví vítězství ve slalomu mužů....

Olympijským vítězem ve slalomu se v Bormiu stal švýcarský lyžař Loic Meillard. V závodě poznamenaném dramatickými proměnami počasí zvítězil před Rakušanem Gstreinem a Norem Kristoffersenem. Jediný...

16. února 2026  9:40,  aktualizováno  15:03

Hledá se hrdina. Kteří Češi zazářili na minulých hrách? Turek, Havlát i Krejčí

David Krejčí rozhodl nájezdy proti Švýcarsku.

Už není prostor pro selhání. Prohra znamená okamžitý konec českých nadějí na hokejové medaile z her v Miláně. Aby na ně národní tým po rozpačitém vstupu do turnaje ještě dosáhl, hodil by se mu nějaký...

16. února 2026  15:01

Řecký lyžař pojal olympijský slalom po svém. Nezávodil. Zamával a loučil se

Aj Ginnis z Řecka během svého prvního kola v mužském slalomu. (16. února 2026)

Spustil se na trať, najel do první branky, ale pak už jen dlouhými a pomalými oblouky sjel do cílového prostoru. Řecký lyžař AJ Ginnis pojal olympijský slalom v Bormiu jen jako loučení se závodní...

16. února 2026  14:46

Z mexického ledu se bruslařka dostala až na olympiádu. Ovšem v trochu jiné roli

Dobrovolníci na olympijských hrách v Milánu a Cortině.

Nedostávají se do záběrů kamer tak jako sportovci. Ale ti by bez nich na olympiádě ani nemohli být. Tisíce lidí pracují na hrách často od rána až do noci, aby zajistili plynulý chod největší...

16. února 2026  14:34

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

14. února 2026  23:46,  aktualizováno  16. 2. 14:07

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

16. února 2026  13:37

Reprezentaci hrozí konec ve čtvrtfinále. Jak by ale dopadl tým Československa?

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20.

Za chvíli uplynou dva roky od okamžiku, kdy hokejista David Pastrňák vyslovil fantazijní myšlenku. „Bylo by zajímavé udělat tým Československa jako v minulosti,“ zahlásil po domácím šampionátu v roce...

16. února 2026  13:32

