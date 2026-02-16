Kdy a kde sledovat hokej Česko – Dánsko v TV?
Zápas českých hokejistů proti Dánsku můžete živě sledovat na stanicích ČT sport, Eurosport 1 nebo na platformě HBO Max.
Průběh utkání nabídneme také v podrobné online reportáži na iDNES.cz.
|Datum:
|úterý 17. února 2026 od 16:40
|Dějiště:
|Hokejová aréna Rho v Miláně
|TV přenos
|ČT sport, Eurosport 1, HBO Max
💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.
|
Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři v osmifinále a ve čtvrtfinále
Úterní TV program v hokeji na ZOH 2026
|Čas
|Zápas
|Program
|12:00
|Německo – Francie
|ČT sport, Eurosport 1, HBO Max
|12:10
|Švýcarsko – Itálie
|ČT sport Plus
|16:30
|ČESKO – Dánsko
|ČT sport, Eurosport 1, HBO Max
|21:00
|Švédsko – Lotyšsko
|ČT sport, Eurosport 1, HBO Max
Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Vzájemné souboje Česko – Dánsko na ZOH
Na zimních olympijských hrách se Česko a Dánsko utkaly pouze jednou – v základní skupině ZOH 2022 v Pekingu, kde Dánsko zvítězilo 2:1. Za Dánsko se prosadili Markus Lauridsen a Frans Nielsen z trestného střílení, jediný český gól vstřelil Roman Červenka.
Poslední vzájemné zápasy Česka a Dánska
|Datum
|Turnaj
|Zápas
|Výsledek
|12.05.2025
|MS
|ČESKO - Dánsko
|7:2
|15.05.2024
|MS
|ČESKO - Dánsko
|7:4
|09.02.2022
|OH
|ČESKO - Dánsko
|1:2
|31.05.2021
|MS
|ČESKO - Dánsko
|2:1N