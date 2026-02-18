Hokej na ZOH 2026
Program českých hokejistů na ZOH:
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|ČESKO – Kanada
|0:5
|Francie – ČESKO
|3:6
|Švýcarsko – ČESKO
|4:3P
|ČESKO – Dánsko (osmifinále)
|3:2
|Kanada – ČESKO (čtvrtfinále)
|4:3P
Program olympijského turnaje mužů
|Osmifinále: Švýcarsko – Itálie 3:0
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále: Německo – Francie 5:1
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále: ČESKO – Dánsko 3:2
|Úterý 17. února, 16:40
|Osmifinále: Švédsko – Lotyšsko 5:1
|Úterý 17. února, 21:10
|Čtvrtfinále: Slovensko – Německo 6:2
|Středa 18. února, 12:10
|Čtvrtfinále: Kanada – ČESKO 4:3P
|Středa 18. února, 16:40
|Čtvrtfinále: Finsko – Švýcarsko
|Středa 18. února, 18:10
|Čtvrtfinále: USA – Švédsko
|Středa 18. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pátek 20. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pátek 20. února, 21:10
|O bronz
|Sobota 21. února, 20:40
|Finále
|Neděle 22. února, 13:40
|
Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři ve čtvrtfinále, jak dál v semifinále
Skupiny mužů na ZOH 2026
Po potvrzení neúčasti Ruska došlo k přeházení skupin podle nasazení ze žebříčku IIHF. Na hry se dostala také Francie, tedy doposud nejlepší nepostupující. Kromě ní mají Češi ve skupině A také Kanadu a Švýcarsko.
A – Kanada, Švýcarsko, ČESKO, Francie
Systém hokejového turnaje mužů na ZOH 2026
V mužském turnaji jsou tři základní skupiny po čtyřech týmech.
- Vítěz každé skupiny postupuje přímo do čtvrtfinále.
- Nejlepší tým na druhém místě ze všech tří skupin také postupuje přímo do čtvrtfinále (kritéria pro rozhodování: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF před turnajem)
- Zbývajících osm týmů se utká ve vyřazovacích osmifinálových zápasech o čtyři zbývající místa ve čtvrtfinále.
- K rozdělení dvojic pro osmifinále poslouží minitabulka
Jak se vytvoří minitabulka pro osmifinále?
1️⃣ Nejprve se řadí podle umístění ve skupině: nejdříve zbývající týmy z 2. míst, poté všechny týmy ze 3. míst, nakonec týmy ze 4. míst.
2️⃣ U týmů se stejným umístěním ve skupině, rozhoduje: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF.
- Po seřazení týmů do minitabulky se hraje podle klíče:
- 5 vs. 12
- 6 vs. 11
- 7 vs. 10
- 8 vs. 9
Minitabulka pro vytvoření osmifinálových dvojic:
|Pořadí
|Tým (pořadí ve skupině)
|Z
|B
|Skóre
|1.
|Kanada (1.)
|3
|9
|20:3
|2.
|USA (1.)
|3
|6
|16:5
|3.
|Slovensko (1.)
|3
|6
|10:8
|4.
|Finsko (2.)
|3
|6
|16:5
|5.
|Švýcarsko (2.)
|3
|5
|9:8
|6.
|Německo (2.)
|3
|3
|7:10
|7.
|Švédsko (3.)
|3
|6
|11:9
|8.
|Česko (3.)
|3
|4
|9:12
|9.
|Dánsko (3.)
|3
|3
|8:11
|10.
|Lotyšsko (4.)
|3
|3
|7:12
|11.
|Francie (4.)
|3
|0
|5:20
|12.
|Itálie (4.)
|3
|0
|4:19
Výsledky českých hokejistek na ZOH
- České hokejistky skončily ve skupině A na třetím místě a ve čtvrtfinále narazily na Švédsko, které suverénně ovládlo skupinu B. Po velkém boji mu podlehly 0:2 a sen o medaili pro ně skončil.
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|USA – ČESKO
|5:1
|ČESKO – Švýcarsko
|3:4N
|ČESKO – Finsko
|2:0
|Kanada – ČESKO
|5:1
|ČESKO – Švédsko (čtvrtfinále)
|0:2
|
Hokej žen na ZOH 2026: program, výsledky, jak hrály Češky?
Program olympijského turnaje žen
|Čtvrtfinále 1: ČESKO – Švédsko
|0:2
|Čtvrtfinále 2: USA – Itálie
|6:0
|Čtvrtfinále 3: Kanada – Německo
|5:1
|Čtvrtfinále 4: Finsko – Švýcarsko
|0:1
|Semifinále 1 : USA – Švédsko
|5:0
|Semifinále 2 : Kanada – Švýcarsko
|2:1
|O bronz
|Čtvrtek 19. února, 14:40
|Finále
|Čtvrtek 19. února, 19:10
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|Švédsko – Německo
|4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
|Itálie – Francie
|4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
|USA – ČESKO
|5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
|Finsko – Kanada
|Čtvrtek 5. února, 21:10 – odloženo
|Francie – Japonsko
|2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
|ČESKO – Švýcarsko
|3:4N (2:1, 0:0, 1:2)
|Německo – Japonsko
|5:2 (3:0, 2:2, 0:0)
|Švédsko – Itálie
|1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
|USA – Finsko
|5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
|Švýcarsko – Kanada
|0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
|Francie – Švédsko
|0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
|ČESKO – Finsko
|2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
|Japonsko – Itálie
|2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
|Německo – Francie
|2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
|Švýcarsko – USA
|0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
|Kanada – ČESKO
|5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
|Japonsko – Švédsko
|0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
|Itálie – Německo
|1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
|Kanada – USA
|0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
|Finsko – Švýcarsko
|3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
|Finsko – Kanada
|0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
|Čtvrtfinále 1: ČESKO – Švédsko
|0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
|Čtvrtfinále 2: USA – Itálie
|6:0 (1:0, 5:0, 0:0)
|Čtvrtfinále 3: Kanada – Německo
|5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
|Čtvrtfinále 4: Finsko – Švýcarsko
|0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
|Semifinále 1: USA – Švédsko
|5:0 (1:0, 4:0, 0:0)
|Semifinále 2: Kanada – Švýcarsko
|2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
|O bronz
|Čtvrtek 19. února, 14:40
|Finále
|Čtvrtek 19. února, 19:10
Skupiny žen na ZOH 2026
A – Kanada, USA, Finsko, ČESKO, Švýcarsko
Jistotu účasti podle žebříčku IIHF měla Kanada, USA, Finsko, Česko a Švýcarsko. Nebude chybět ani Francie a stejně jako v mužské kategorii se na turnaji představí také domácí Itálie.
O zbylých třech volných místech rozhodly tři kvalifikační skupiny, ze kterých si účast v Itálii zajistilo Japonsko, Švédsko a Německo.
Nominace mužských týmů na ZOH
|Země
|Kompletní nominace
|Česko
|Nominace Česka na ZOH 2026
|Kanada
|Nominace Kanady na ZOH 2026
|USA
|Nominace USA na ZOH 2026
|Švédsko
|Nominace Švédska na ZOH 2026
|Finsko
|Nominace Finska na ZOH 2026
|Švýcarsko
|Nominace Švýcarska na ZOH
|Slovensko
|Nominace Slovenska na ZOH
|Německo
|Nominace Německa na ZOH
|Lotyšsko
|Nominace Lotyšska na ZOH
|Dánsko
|Nominace Dánska na ZOH
|Francie
|Nominace Francie na ZOH 2026
|Itálie
|Nominace Itálie na ZOH 2026
Nominace českých hokejistek
Kanadská trenérka ženské hokejové reprezentace Carla MacLeodová se v nominaci na olympijské hry v Miláně rozhodla vsadit na hráčky, které se představily na loňském mistrovství světa v Českých Budějovicích, kde Češky prohrály zápas o bronz a obsadily čtvrté místo. Z třiadvacetičlenného kádru jich na vrcholné akci minulé sezony startovalo jednadvacet.
Nominace českých hokejistek na olympiádu
Brankářky: Julie Pejšová (Milevsko), Klára Peslarová (Brynäs/Švéd.), Michaela Hesová (Dartmouth College/NCAA)
obránkyně: Sára Čajanová (Brynäs/Švéd.), Dominika Lásková (SDE Hockey/Švéd.), Noemi Neubauerová (Zug/Švýc.), Daniela Pejšová (Boston/PWHL), Klára Seroiszková (Davos/Švýc.), Aneta Tejralová (Seattle/PWHL), Andrea Trnková (Clarkson University/NCAA)
útočnice: Klára Hymlárová, Denisa Křížová (obě Minnesota/PWHL), Barbora Juříčková (Hämeenlinna/Fin.), Vendula Přibylová (MoDo Hockey/Švéd.), Linda Vocetková (Djurgaarden/Švéd.), Tereza Pištěková (SDE Hockey/Švéd.), Michaela Pejzlová (Ambri Piotta/Švýc.), Kristýna Kaltounková (New York/PWHL), Natálie Mlýnková (Montreal/PWHL), Kateřina Mrázová (Ottawa/PWHL), Tereza Vanišová (Vancouver/PWHL), Tereza Plosová (Universita Minnesota/NCAA), Adéla Šapovalivová (Universita Wisconsin/NCAA)
Neúčast Ruska
V úterý 4. února vydala Mezinárodní hokejová federace (IIHF) oficiální prohlášení, ve kterém oznámila, že se ruské národní týmy nezúčastní žádných akcí pod její hlavičkou ani v sezoně 2025/26.
Rozhodnutí IIHF potvrdil 27. května i Mezinárodní olympijský výbor (MOV): „Doporučení výkonného výboru z března 2023 týkající se týmů sportovců s ruským pasem zůstává v platnosti. Je založeno na skutečnosti, že skupinu neutrálních individuálních sportovců nelze ze své podstaty považovat za tým. Bereme na vědomí, že IIHF potvrdila, že se bude tímto doporučením řídit,“ dodal.
|
Zákaz účasti na MS v hokeji trvá, Rusové dají verdikt k soudu: Musí nás vzít zpět
Na letních hrách v roce 2024 v Paříži mohli startovat ruští a běloruští sportovci pouze pod neutrální vlajkou a museli splňovat hned několik kvalifikačních kritérií. Nesměli mít například vazbu na armádu nebo podporovat ruskou stranu ve válce na Ukrajině.
Češi a Češky na minulé olympiádě
Na ZOH 2022 by čeští hokejisté nejradši zapomněli. Turnaj nezačali vůbec dobře, když padli 1:2 s Dánskem. Následovaly sice dvě výhry proti Švýcarsku v nájezdech a Rusku v prodloužení, třetí místo ve skupině ale národní tým poslalo do osmifinále, kde ho čekala odveta se Švýcarskem. A tu na rozdíl od skupinového klání nezvládl a zapsal nejhorší výsledek v historii (deváté místo).
|ROK
|UMÍSTĚNÍ
|DĚJIŠTĚ
|2022
|9. místo
|Peking (Čína)
|2018
|4. místo
|Pchjongčchang (Jižní Korea)
|2014
|6. místo
|Soči (Rusko)
|2010
|7. místo
|Vancouver (Kanada)
|2006
|3. místo
|Turín (Itálie)
|2002
|7. místo
|Salt Lake City (USA)
|1998
|1. místo
|Nagano (Japonsko)
|1994
|5. místo
|Lillehammer (Norsko)
Češky se na olympiádu podívaly v roce 2022 vůbec poprvé v historii, když uspěly v domácí kvalifikaci v Chomutově. V Pekingu porazily ve skupině B Čínu, Švédsko a na nájezdy Japonsko, naopak nestačily na Dánky. Ve čtvrtfinále narazily na favorizované Spojené státy, se kterými ještě ve třetí třetině držely krok, nakonec ale vypadly po porážce 1:4 a skončily na celkovém sedmém místě.
Medailisté z posledních ZOH
|ZOH
|Mužský turnaj
|Ženský turnaj
|2022
|1. Finsko, 2. ROV, 3. Slovensko
|1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
|2018
|1. Olympijští sportovci z Ruska, 2. Německo, 3. Kanada
|1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
|2014
|1. Kanada, 2. Švédsko, 3. Finsko
|1. Kanada, 2. USA, 3. Švýcarsko
|2010
|1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
|1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
|2006
|1. Švédsko, 2. Finsko, 3. ČESKO
|1. Kanada, 2. Švédsko, 3. USA
|2002
|1. Kanada, 2. USA, 3. Rusko
|1. Kanada, 2. USA, 3. Švédsko
|1998
|1. ČESKO, 2. Rusko, 3. Finsko
|1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
|1994
|1. Švédsko, 2. Kanada, 3. Finsko