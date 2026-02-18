Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení. Jaký je další program hokeje na ZOH 2026?
Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku. | foto: AMBER SEARLSReuters

Momentka ze zápasu Česko - Dánsko.
V závěru si vytvořili tlak, nakonec se však Dánové loučí s olympiádou v...
Matěj Stránský (vlevo) a David Tomášek se smějí po výhře nad Dánskem.
Dánský útočník Patrick Russell zklamaně odjíždí po prohře v osmifinále proti...
Hokej na ZOH 2026

Program českých hokejistů na ZOH:

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
ČESKO – Kanada0:5
Francie – ČESKO3:6
Švýcarsko – ČESKO4:3P
ČESKO – Dánsko (osmifinále)3:2
Kanada – ČESKO (čtvrtfinále)4:3P

Program olympijského turnaje mužů

Program a rozpis zápasů play off
Osmifinále: Švýcarsko – Itálie 3:0Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále: Německo – Francie 5:1Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále: ČESKO – Dánsko 3:2Úterý 17. února, 16:40
Osmifinále: Švédsko – Lotyšsko 5:1Úterý 17. února, 21:10
Čtvrtfinále: Slovensko – Německo 6:2Středa 18. února, 12:10
Čtvrtfinále: Kanada – ČESKO 4:3PStředa 18. února, 16:40
Čtvrtfinále: Finsko – ŠvýcarskoStředa 18. února, 18:10
Čtvrtfinále: USA – ŠvédskoStředa 18. února, 21:10
Semifinále 1Pátek 20. února, 16:40
Semifinále 2Pátek 20. února, 21:10
O bronzSobota 21. února, 20:40
FináleNeděle 22. února, 13:40

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři ve čtvrtfinále, jak dál v semifinále
Program a rozpis zápasů ve skupinách
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
Slovensko – Finsko4:1
Švédsko – Itálie5:2
Švýcarsko – Francie4:0
ČESKO – Kanada0:5
Lotyšsko – USA1:5
Německo – Dánsko3:1
Finsko – Švédsko4:1
Itálie – Slovensko2:3
Francie – ČESKO3:6
Kanada – Švýcarsko5:1
Švédsko – Slovensko5:3
Německo – Lotyšsko3:4
Finsko – Itálie11:0
USA – Dánsko6:3
Švýcarsko – ČESKO4:3P
Kanada – Francie10:2
Dánsko – Lotyšsko4:2
USA – Německo5:1

Skupiny mužů na ZOH 2026

Po potvrzení neúčasti Ruska došlo k přeházení skupin podle nasazení ze žebříčku IIHF. Na hry se dostala také Francie, tedy doposud nejlepší nepostupující. Kromě ní mají Češi ve skupině A také Kanadu a Švýcarsko.

A – Kanada, Švýcarsko, ČESKO, Francie
B – Finsko, Švédsko, Slovensko, Itálie
C – USA, Lotyšsko, Německo, Dánsko

Systém hokejového turnaje mužů na ZOH 2026

V mužském turnaji jsou tři základní skupiny po čtyřech týmech.

  • Vítěz každé skupiny postupuje přímo do čtvrtfinále.
  • Nejlepší tým na druhém místě ze všech tří skupin také postupuje přímo do čtvrtfinále (kritéria pro rozhodování: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF před turnajem)
  • Zbývajících osm týmů se utká ve vyřazovacích osmifinálových zápasech o čtyři zbývající místa ve čtvrtfinále.
  • K rozdělení dvojic pro osmifinále poslouží minitabulka

Jak se vytvoří minitabulka pro osmifinále?

1️⃣ Nejprve se řadí podle umístění ve skupině: nejdříve zbývající týmy z 2. míst, poté všechny týmy ze 3. míst, nakonec týmy ze 4. míst.

2️⃣ U týmů se stejným umístěním ve skupině, rozhoduje: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF.

  • Po seřazení týmů do minitabulky se hraje podle klíče:
    • 5 vs. 12
    • 6 vs. 11
    • 7 vs. 10
    • 8 vs. 9

Minitabulka pro vytvoření osmifinálových dvojic:

PořadíTým (pořadí ve skupině)ZBSkóre
1.Kanada (1.)3920:3
2.USA (1.)3616:5
3.Slovensko (1.)3610:8
4.Finsko (2.)3616:5
5.Švýcarsko (2.)359:8
6.Německo (2.)337:10
7.Švédsko (3.)3611:9
8.Česko (3.)349:12
9.Dánsko (3.)338:11
10.Lotyšsko (4.)337:12
11.Francie (4.)305:20
12.Itálie (4.)304:19

Výsledky českých hokejistek na ZOH

  • České hokejistky skončily ve skupině A na třetím místě a ve čtvrtfinále narazily na Švédsko, které suverénně ovládlo skupinu B. Po velkém boji mu podlehly 0:2 a sen o medaili pro ně skončil.
Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
USA – ČESKO5:1
ČESKO – Švýcarsko3:4N
ČESKO – Finsko2:0
Kanada – ČESKO5:1
ČESKO – Švédsko (čtvrtfinále)0:2

Hokej žen na ZOH 2026: program, výsledky, jak hrály Češky?

Program olympijského turnaje žen

Program a rozpis zápasů play off
Čtvrtfinále 1: ČESKO – Švédsko0:2
Čtvrtfinále 2: USA – Itálie6:0
Čtvrtfinále 3: Kanada – Německo5:1
Čtvrtfinále 4: Finsko – Švýcarsko0:1
Semifinále 1 : USA – Švédsko 5:0
Semifinále 2 : Kanada – Švýcarsko 2:1
O bronzČtvrtek 19. února, 14:40
FináleČtvrtek 19. února, 19:10
Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
Švédsko – Německo4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Itálie – Francie4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
USA – ČESKO5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Finsko – KanadaČtvrtek 5. února, 21:10 – odloženo
Francie – Japonsko2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
ČESKO – Švýcarsko3:4N (2:1, 0:0, 1:2)
Německo – Japonsko5:2 (3:0, 2:2, 0:0)
Švédsko – Itálie1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
USA – Finsko5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Švýcarsko – Kanada0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Francie – Švédsko0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
ČESKO – Finsko2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Japonsko – Itálie2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Německo – Francie2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Švýcarsko – USA0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Kanada – ČESKO5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
Japonsko – Švédsko0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Itálie – Německo1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Kanada – USA0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Finsko – Švýcarsko3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Finsko – Kanada0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Čtvrtfinále 1: ČESKO – Švédsko0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Čtvrtfinále 2: USA – Itálie6:0 (1:0, 5:0, 0:0)
Čtvrtfinále 3: Kanada – Německo5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Čtvrtfinále 4: Finsko – Švýcarsko0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Semifinále 1: USA – Švédsko5:0 (1:0, 4:0, 0:0)
Semifinále 2: Kanada – Švýcarsko2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
O bronzČtvrtek 19. února, 14:40
FináleČtvrtek 19. února, 19:10

Skupiny žen na ZOH 2026

A – Kanada, USA, Finsko, ČESKO, Švýcarsko
B – Francie, Německo, Švédsko, Japonsko, Itálie

Jistotu účasti podle žebříčku IIHF měla Kanada, USA, Finsko, Česko a Švýcarsko. Nebude chybět ani Francie a stejně jako v mužské kategorii se na turnaji představí také domácí Itálie.

České hokejistky slaví postup na olympijské hry v Pekingu.

O zbylých třech volných místech rozhodly tři kvalifikační skupiny, ze kterých si účast v Itálii zajistilo Japonsko, Švédsko a Německo.

Nominace mužských týmů na ZOH

ZeměKompletní nominace
ČeskoNominace Česka na ZOH 2026
KanadaNominace Kanady na ZOH 2026
USANominace USA na ZOH 2026
ŠvédskoNominace Švédska na ZOH 2026
FinskoNominace Finska na ZOH 2026
ŠvýcarskoNominace Švýcarska na ZOH
SlovenskoNominace Slovenska na ZOH
NěmeckoNominace Německa na ZOH
LotyšskoNominace Lotyšska na ZOH
DánskoNominace Dánska na ZOH
FrancieNominace Francie na ZOH 2026
ItálieNominace Itálie na ZOH 2026

Nominace českých hokejistek

Kanadská trenérka ženské hokejové reprezentace Carla MacLeodová se v nominaci na olympijské hry v Miláně rozhodla vsadit na hráčky, které se představily na loňském mistrovství světa v Českých Budějovicích, kde Češky prohrály zápas o bronz a obsadily čtvrté místo. Z třiadvacetičlenného kádru jich na vrcholné akci minulé sezony startovalo jednadvacet.

Nominace českých hokejistek na olympiádu

Brankářky: Julie Pejšová (Milevsko), Klára Peslarová (Brynäs/Švéd.), Michaela Hesová (Dartmouth College/NCAA)

obránkyně: Sára Čajanová (Brynäs/Švéd.), Dominika Lásková (SDE Hockey/Švéd.), Noemi Neubauerová (Zug/Švýc.), Daniela Pejšová (Boston/PWHL), Klára Seroiszková (Davos/Švýc.), Aneta Tejralová (Seattle/PWHL), Andrea Trnková (Clarkson University/NCAA)

útočnice: Klára Hymlárová, Denisa Křížová (obě Minnesota/PWHL), Barbora Juříčková (Hämeenlinna/Fin.), Vendula Přibylová (MoDo Hockey/Švéd.), Linda Vocetková (Djurgaarden/Švéd.), Tereza Pištěková (SDE Hockey/Švéd.), Michaela Pejzlová (Ambri Piotta/Švýc.), Kristýna Kaltounková (New York/PWHL), Natálie Mlýnková (Montreal/PWHL), Kateřina Mrázová (Ottawa/PWHL), Tereza Vanišová (Vancouver/PWHL), Tereza Plosová (Universita Minnesota/NCAA), Adéla Šapovalivová (Universita Wisconsin/NCAA)

Neúčast Ruska

V úterý 4. února vydala Mezinárodní hokejová federace (IIHF) oficiální prohlášení, ve kterém oznámila, že se ruské národní týmy nezúčastní žádných akcí pod její hlavičkou ani v sezoně 2025/26.

Rozhodnutí IIHF potvrdil 27. května i Mezinárodní olympijský výbor (MOV): „Doporučení výkonného výboru z března 2023 týkající se týmů sportovců s ruským pasem zůstává v platnosti. Je založeno na skutečnosti, že skupinu neutrálních individuálních sportovců nelze ze své podstaty považovat za tým. Bereme na vědomí, že IIHF potvrdila, že se bude tímto doporučením řídit,“ dodal.

Zákaz účasti na MS v hokeji trvá, Rusové dají verdikt k soudu: Musí nás vzít zpět

Na letních hrách v roce 2024 v Paříži mohli startovat ruští a běloruští sportovci pouze pod neutrální vlajkou a museli splňovat hned několik kvalifikačních kritérií. Nesměli mít například vazbu na armádu nebo podporovat ruskou stranu ve válce na Ukrajině.

Češi a Češky na minulé olympiádě

Na ZOH 2022 by čeští hokejisté nejradši zapomněli. Turnaj nezačali vůbec dobře, když padli 1:2 s Dánskem. Následovaly sice dvě výhry proti Švýcarsku v nájezdech a Rusku v prodloužení, třetí místo ve skupině ale národní tým poslalo do osmifinále, kde ho čekala odveta se Švýcarskem. A tu na rozdíl od skupinového klání nezvládl a zapsal nejhorší výsledek v historii (deváté místo).

Výsledky mužského národního týmu na ZOH
ROKUMÍSTĚNÍDĚJIŠTĚ
20229. místoPeking (Čína)
20184. místoPchjongčchang (Jižní Korea)
20146. místoSoči (Rusko)
20107. místoVancouver (Kanada)
20063. místoTurín (Itálie)
20027. místoSalt Lake City (USA)
19981. místoNagano (Japonsko)
19945. místoLillehammer (Norsko)

Češky se na olympiádu podívaly v roce 2022 vůbec poprvé v historii, když uspěly v domácí kvalifikaci v Chomutově. V Pekingu porazily ve skupině B Čínu, Švédsko a na nájezdy Japonsko, naopak nestačily na Dánky. Ve čtvrtfinále narazily na favorizované Spojené státy, se kterými ještě ve třetí třetině držely krok, nakonec ale vypadly po porážce 1:4 a skončily na celkovém sedmém místě.

Medailisté z posledních ZOH

Vítězové hokejového turnaje na ZOH
ZOHMužský turnajŽenský turnaj
20221. Finsko, 2. ROV, 3. Slovensko1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
20181. Olympijští sportovci z Ruska, 2. Německo, 3. Kanada1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
20141. Kanada, 2. Švédsko, 3. Finsko1. Kanada, 2. USA, 3. Švýcarsko
20101. Kanada, 2. USA, 3. Finsko1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
20061. Švédsko, 2. Finsko, 3. ČESKO1. Kanada, 2. Švédsko, 3. USA
20021. Kanada, 2. USA, 3. Rusko1. Kanada, 2. USA, 3. Švédsko
19981. ČESKO, 2. Rusko, 3. Finsko1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
19941. Švédsko, 2. Kanada, 3. Finsko
Výsledky

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d'Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 běží naplno. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a disciplín...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

18. února 2026  19:38

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři ve čtvrtfinále, jak dál v semifinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do vyřazovacích bojů. Kdo na koho narazí ve čtvrtfinále a jaký je herní systém turnaje na ZOH 2026?

18. února 2026  19:29

Po osmi letech opět zlatá. Shiffrinová jela na hranici možností a všechny deklasovala

Lyžařka Mikaela Shiffrinová se stala olympijskou šampionkou ve slalomu. (18....

Její výraz v cíli hovořil naprosto za vše. Když americká fenoménka Mikaela Shiffrinová po druhém kole středečního olympijského slalomu spatřila, že se u jejího jména rozsvítila velká jednička,...

18. února 2026  19:27

Podvodníci slibují extrémně levné olympijské suvenýry. Číhají na Facebooku

Suvenýry s logem ZOH Milán-Cortina 2026

Internetoví podvodníci se začali ve velkém přiživovat na olympijských hrách. Fanoušci, kteří si chtějí koupit oficiální suvenýry, končí často na falešných e-shopech. V lepším případě jim dorazí levná...

18. února 2026  19:19

12. den ZOH 2026 ONLINE: Hokejisté padli s Kanadou v prodloužení, biatlonistky páté

Sledujeme online
Lucie Charvátová (7) během ženské štafety 4 x 6 km v biatlonu. (18. února 2026)

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo pokračují dvanáctým dnem. Hokejisté v boji o semifinále prohráli proti Kanadě až v prodloužení 3:4. Biatlonistky finišovaly ve štafetě na pátém...

18. února 2026  19:15

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Kanadě ve čtvrtfinále olympiády

David Kämpf se snaží ukořistit kotouč v zápse s Kanadou.

Oznámkujte české hokejisty za výkon ve čtvrtfinále na olympijských hrách proti Kanadě, které podlehli 3:4 po prodloužení, a turnaj tak pro ně skončil. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole,...

18. února 2026  19:13

Oznámkujte hokejisty za výkon na ZOH 2026 proti Kanadě

ONLINE: Finsko - Švýcarsko 0:2. Dva góly za 70 vteřin, navyšuje Niederreiter

Sledujeme online
Finští hokejisté se radují z gólu, který v utkání proti Itálii vstřelil...

Olympijský hokejový turnaj pozná třetího semifinalistu. Po středečním čtvrtfinále jím budou buď Finové, nebo Švýcaři. Utkání můžete sledovat od 18.10 prostřednictvím podrobné online reportáže.

18. února 2026,  aktualizováno  18:37

Voborníková o štafetě: Bylo mi líto, že nás podceňují. Tak jsme ukázaly, co dovedeme

Tereza Voborníková při střelbě během ženské štafety 4 x 6 km v biatlonu. (18....

Od našeho zpravodaje v Itálii Na třetím úseku vytáhla českou štafetu na těsný dosah medailových postů, držela se na trati se Švédkou Elvirou Öbergovou a Norkou Knottenovou ve skupině jedoucí o druhé až čtvrté místo a předávala...

18. února 2026  18:30

Shiffrinová prolomila kletbu a má zlato ze slalomu. Dubovská poskočila na 18. příčku

Mikaela Shiffrinová slaví po druhém kole slalomu na ZOH 2026.

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová ovládla slalom v Cortině d'Ampezzo a vybojovala třetí olympijské zlato v kariéře. Stříbro získala Švýcarka Camille Rastová, která v součtu obou jízd zaostala za...

18. února 2026  18:04

Hokejová horečka na Slovensku! Ještě jsme neskončili, varují hráči. A věří v senzaci

Pavol Regenda ze Slovenska slaví první gól se svými spoluhráči. (18. února 2026)

Od našich zpravodajů v Itálii Bronzoví obhájci z Pekingu se zase v závěrečných bojích porvou o medaile. Jen tentokrát proti ještě silnějším protivníkům. Slovenští hokejisté v olympijském Miláně září. „Jako tým, rodina, to je...

18. února 2026  17:10

