Tabulky hokeje na ZOH 2026: pořadí skupin mužů i žen

Autor:
  20:11
Olympijský turnaj hokejistek má za sebou první zápasy. Jak se první výsledky promítly do tabulek najdete v přehledném textu. Souboje mužů odstartují v Miláně 11.2., přehledné rozdělení týmů si však můžete prohlédnout už teď.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Ženský turnaj má dvě skupiny. Elitní „áčko“, ze kterého postoupí do osmifinále všech pět týmů a „béčko“, z něhož půjdou dál nejlepší tři celky.

Tabulky hokejového turnaje žen na ZOH 2026

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 0 5:1 3
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0 0:0 0
2. FinskoFinsko 0 0 0 0 0 0:0 0
5. ČeskoČesko 1 0 0 0 1 1:5 0
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. ItálieItálie 1 1 0 0 0 4:1 3
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 0 4:1 3
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0 0:0 0
4. FrancieFrancie 1 0 0 0 1 1:4 0
4. NěmeckoNěmecko 1 0 0 0 1 1:4 0

Tabulky hokejového turnaje mužů na ZOH 2026

Mužstvo Z V VP PP P S B
1.  Česko 0 0 0 0 0 0:0 0
2.  Francie 0 0 0 0 0 0:0 0
3.  Kanada 0 0 0 0 0 0:0 0
4.  Švýcarsko 0 0 0 0 0 0:0 0
  • Skupina B
Mužstvo Z V VP PP P S B
1.Slovensko 0 0 0 0 0 0:0 0
2.Itálie 0 0 0 0 0 0:0 0
3.Švédsko 0 0 0 0 0 0:0 0
4.Finsko 0 0 0 0 0 0:0 0
  • Skupina C
Mužstvo Z V VP PP P S B
1.Lotyšsko 0 0 0 0 0 0:0 0
2.USA 0 0 0 0 0 0:0 0
3.Německo 0 0 0 0 0 0:0 0
4.Dánsko 0 0 0 0 0 0:0 0
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Francie vs. JaponskoHokej - Skupina B - 6. 2. 2026:Francie vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
6. 2. 12:10
  • 7.90
  • 5.18
  • 1.32
Česko vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 6. 2. 2026:Česko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
6. 2. 14:40
  • 1.34
  • 5.14
  • 7.26
Německo vs. JaponskoHokej - Skupina B - 7. 2. 2026:Německo vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
7. 2. 12:10
  • 2.55
  • 4.01
  • 2.30
Švédsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 7. 2. 2026:Švédsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
7. 2. 14:40
  • 1.30
  • 5.66
  • 7.42
USA vs. FinskoHokej - Skupina A - 7. 2. 2026:USA vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
7. 2. 16:40
  • 1.01
  • 21.90
  • 30.00
Švýcarsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 7. 2. 2026:Švýcarsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
7. 2. 21:10
  • 30.00
  • 28.90
  • 1.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Třeba je to Boží trest za to, že nepřesunuli snowboard. Bank o Ledecké i Vonnové

Trenér Tomáš Bank s Ester Ledeckou.

Od našich zpravodajů v Itálii Jeho svěřenkyně v těchto dnech pobývá v Livignu a připravuje se na svůj nedělní pokus o olympijský zlatý hattrick na snowboardu, ale její lyžařský trenér Tomáš Bank už je s dalšími členkami české...

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...

Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat

Tina (bílá) a Milo. Maskoti olympijských her při fotbalovém utkání na San Siru.

Jedním z krásných a nezapomenutelných momentů olympijských her bývá tradičně slavnostní zahájení. ZOH v Miláně a Cortině ho představí 6. února na ikonickém stadionu San Siro. Jak bude ceremoniál...

Fandění hokejistkám, bruslení i focení s maskoty. Začal olympijský festival

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. (5. února 2026)

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. Návštěvníci si na něm vyzkouší zimní sporty, budou fandit u velkoplošných obrazovek českým reprezentantům a poslechnou si koncerty známých...

5. února 2026  18:58,  aktualizováno  20:34

Prohra s USA nic neznamená, odehrály jsme skvělý zápas, říkají české hokejistky

Andrea Trnková posílá k ledu Alex Carpenterovou.

Od našeho zpravodaje v Itálii České hokejistky sice ve čtvrtek prohrály s favoritkami na zlato ze Spojených států jasně 1:5, ale na prvním olympijském zápase v Miláně našly i pozitiva. „Prohra nic neznamená,“ řekla útočnice...

5. února 2026  20:28

Tabulky hokeje na ZOH 2026: pořadí skupin mužů i žen

České hokejistky před prvním zápasem domácího šampionátu.

Olympijský turnaj hokejistek má za sebou první zápasy. Jak se první výsledky promítly do tabulek najdete v přehledném textu. Souboje mužů odstartují v Miláně 11.2., přehledné rozdělení týmů si však...

5. února 2026  20:11

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

5. února 2026  20:09

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...

5. února 2026  12:08,  aktualizováno  19:31

Začal hokejový turnaj žen na ZOH 2026. Kdy hrají Češky?

České hokejistky, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta...

České hokejistky čeká druhý olympijský turnaj v historii. V zápasech ZOH v Miláně by rády vylepšily sedmé místo z Pekingu. Do turnaje vstoupily už ve čtvrtek 5. února proti USA. Program ženského...

5. února 2026  19:23

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

5. února 2026  19:20

Česko - USA 1:5. Porážka na úvod her, hokejistky marně vzdorovaly favoritkám

Po trefě americké kapitánky Hilary Knightová končí v české brance i Klára...

Překvapení se nekonalo. České hokejistky na úvod olympijského turnaje prohrály s hlavními adeptkami na zlato. Američankám po snaživém výkonu podlehly 1:5, o jedinou branku se postarala Barbora...

5. února 2026  19:17

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

5. února 2026  19:09

Česko - Švýcarsko v TV: kde a kdy sledovat hokej žen na ZOH 2026?

České hráčky cloní před brankou Švýcarska ve čtvrtfinále MS.

České hokejistky čeká druhý zápas na zimních olympijských hrách. V milánské aréně Rho nastoupí v pátek 6. února proti Švýcarsku. Kdy a kde sledovat souboj mezi Českem a Švýcarskem živě i další...

5. února 2026

Vzhůru do Milána! Rulík hokejisty na zahájení pustí: Nechceme jim to zakazovat

Evropská část hokejové reprezentace před odletem do dějiště olympijských her.

Evropská část výpravy českých hokejistů odletěla z pražských Kbel do Milána, kde bude národní tým bojovat o první olympijskou medaili po 20 letech. Realizační tým kouče Radima Rulíka a dvanáctku...

5. února 2026  18:56

Zabystřan si ve druhém tréninku polepšil, trati olympijského sjezdu vládli domácí

Jan Zabystřan v tréninku na olympijský sjezd.

Český lyžař Jan Zabystřan zajel ve druhém tréninku sjezdu na zimních olympijských hrách dvacátý čas. Na sjezdovce Stelvio v Bormiu ve čtvrtek ztratil 2,32 sekundy na nejrychlejšího Mattiu Casseho a...

5. února 2026  13:51,  aktualizováno  18:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.