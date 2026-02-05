Ženský turnaj má dvě skupiny. Elitní „áčko“, ze kterého postoupí do osmifinále všech pět týmů a „béčko“, z něhož půjdou dál nejlepší tři celky.
Tabulky hokejového turnaje žen na ZOH 2026
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|USAUSA
|1
|1
|0
|0
|0
|5:1
|3
|2.
|ŠvýcarskoŠvýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|KanadaKanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|FinskoFinsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5.
|ČeskoČesko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:5
|0
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ItálieItálie
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|1.
|ŠvédskoŠvédsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|3.
|JaponskoJaponsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|FrancieFrancie
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|4.
|NěmeckoNěmecko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0