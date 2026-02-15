Všichni cítíme, že to není úplně ono, uznal Rulík. A Pastrňák? Řešíme, jak mu pomoct

Dan Hübsch
  17:35
Od našeho zpravodaje v Itálii - Na Radimu Rulíkovi šlo znát, jak moc mu na výsledku závěrečného skupinového utkání se Švýcarskem záleželo. „Věděli jsme, že potřebujeme vyhrát,“ začal. Porážka 3:4 po prodloužení mu přidělala starosti a českým hokejistům významně zkomplikovala další cestu olympijským turnajem. A hlavní kouč si to dobře uvědomoval. Těžce nacházel slova, kroutil hlavou... Před play off navíc musí řešit řadu potíží v sestavě.
Trenér Radim Rulík na střídačce. (15. února 2026)

Trenér Radim Rulík na střídačce. (15. února 2026)

Martin Nečas rozehrává mezi dvěma protihráči. (15. února 2026)
Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)
Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)
David Pastrňák (88)se raduje během zápasu se Švýcarskem. (15. února 2026)
57 fotografií

Druhá formace během brzkého nedělního odpoledne zářila. Ale jinak? První lajně s Davidem Pastrňákem se nedaří, zápas kvůli zranění předčasně skončil pro Radka Faksu. A národní tým si neporadil ani proti oslabenému soupeři, kterému chyběli indisponovaní Fiala, Glauser a Malgin.

„Dělali jsme změny, stáhli sestavu, zkoušeli, co šlo. Vše pro to, abychom uspěli a zápas neztratili,“ líčil Rulík. „Bohužel to ale stačilo jen na remízu, pak nás přečíslili v prodloužení a proměnili.“

Česko - Švýcarsko 3:4P. Ztracený klíčový duel, hokejisté si komplikují olympiádu

Co jste říkal na inkasované branky?
Škoda. Beru tu, co jsme dostali v oslabení. Předtím ztráta ve středním pásmu, blbě jsme střídali a měli zahrát jinak, z protiútoku pak vyrovnali. No a třetí gól, tam se to odráželo, střídalo se za hry. Od hokejky, od nohy to šlo k nim... Taková trma vrma před bránou. I to se dalo zahrát lépe. Pořád jsme bojovali o výsledek, dvakrát jsme se dotáhli. Šest na pět jsme proměnili, supr, ale bohužel to nevyšlo, abychom zápas otočili.

Je o to těžší přijmout, že jste srovnávali, ale stejně vám výhra utekla?
Spíš mě mrzí, že jsme sice vedli 1:0, ale pak dvakrát prohrávali. Tam jsme prostě měli, třeba... (odmlčí se) Vývoj zápasu je pokaždé jiný, těžké utkání, z mého pohledu vyrovnané. Nevím, jak skončilo na poměr střel, ale myslím, že tam nebude moc velký rozdíl. Rozhodly maličkosti a trošku se to přiklonilo k nim.

Křídelník New Jersey Devils Timo Meier obrací v přesilovce skóre a posílá Švýcary do vedení 2:1. (15. února 2026)

Pro vás je důležité, aby se tým zlepšoval. Jaký teď máte dojem?
Určitě to byl lepší výkon než proti Francii, nebo aspoň v té druhé třetině. Jednoznačně. Ale... (odmlčí se) Všichni cítíme, že to není úplně ono. Soupeři jsou silní, se Švýcary je to strašně vyrovnané. Několikrát se nám je podařilo těsně porazit. Loni na mistrovství světa jsme vyhráli v prodloužení, teď jsme v něm prohráli. Když jsme ztráceli, cítil jsem velkou touhu se do zápasu vrátit a otočit ho. Bylo to lepší a lepší, ale nepodařilo se nám soupeře eliminovat.

Bude téma, jak Davida Pastrňáka dostat do formy? Trápí se, má dost ztrát.
Přemýšlíme nad tím, jak mu pomoci. Bavíme se o tom, vymýšlíme. Teď jsme ho dali na závěr s Červusem (Červenkou) a se Sedlem (Sedlákem). Pracujeme na tom, řešíme to. Uvidíme. Zítra si na to sedneme a vše připravíme směrem k osmifinále.

Obecně souhra v první lajně nebyla ideální, že?
No... (odmlčí se) Říkám... Nebudu to úplně komentovat, ale budeme hledat další možnosti.

Lukáš Sedlák se zlobil na rozhodčí, že Švýcarů bylo u vítězného gólu na ledě víc. Jak jste to viděl vy?
Ze střídačky tam není vidět. Musím se podívat z opakovaného záznamu.

Sedlák se zlobil na rozhodčí: Švýcarů hrálo v prodloužení moc! Jdi pryč, slyšel

Řešili jste, zdali si vezmete trenérskou výzvu u neuznaného gólu?
Ano, ale neměli jsme stoprocentní informaci, ať si ji vezmeme, že by ke kontaktu nedošlo. Nechtěli jsme riskovat vyloučení, když jsme neměli jistotu. To by byl velký risk, kdybychom do toho šli.

Radek Faksa nebyl ve třetí třetině na střídačce, je v pořádku?
To nevím, dozvím se to až později.

Z pozitivního hlediska, druhá lajna si sedla, co myslíte?
Jo, Chlápa tam zapadl výborně. Držela nás produktivitou, můžu ji jen vyzdvihnout, jak hrála.

A co říkáte právě na Filipa Chlapíka, jak se mu daří?
Od toho tady je. Dostal zápas a je vidět, že má ohromnou chuť, je odhodlaný tam nechat všechno. Na to reagujeme, a tak hraje.

Filip Chlapík (14) otevírá skóre v zápase se Švýcarskem.(15. února 2026)

Dobře si vede i Radim Šimek, jak vám přijde, že se z extraligy adaptoval?
Já bych asi nemluvil o jednotlivcích. Potřebujeme být úspěšní jako tým. Nebudu mluvit o jednotlivých hráčích.

Hráli jste tři zápasy ve čtyřech dnech, jaká je v týmu únava?
Pro všechny je to stejné, takhle zhuštěné. Stoprocentně je výhoda, když se postoupí přímo do čtvrtfinále. A to se nám nepodařilo.

Nemáte strach, že výsledek tým trochu položí?
Vždycky se síla projeví, když to úplně nejde. Takže uvidíme, jak silní jsme přijeli. Další zápasy to ukáží.

Lukáš Sedlák (23) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)

Budete kvůli soupeři pro osmifinále sledovat další zápasy?
Ani ne. Ale možná jo. Musíme se podívat na rozpis, protože jsem ho ještě neviděl a zajímal mě náš zápas. Zítra se budeme připravovat na soupeře, když už budeme vědět, na koho jdeme.

Je ale jisté, že v případném čtvrtfinále půjdete na USA, či Kanadu.
Tomu jsme se chtěli právě vyhnout tím, že jsme proti Švýcarům potřebovali vyhrát. Bohužel, ale věděli jsme to moc dobře. Všichni. I hráči.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)
Výsledky

