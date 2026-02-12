Nemyslím, že se Kanadě dalo čelit lépe, cítí Rulík. Chce pozitivní atmosféru, ne paniku

Dan Hübsch
  20:26
Od našeho zpravodaje v Itálii - Dorazil se smířeným výrazem. Tušil, že o moc víc se v úvodním vystoupení na olympijském turnaji uhrát nedalo. „Kluci to odpracovali, nechali tam všechno,“ poznamenal kouč českých hokejistů Radim Rulík. Přál si lepší výsledek, nechtěl vyzdvihovat soupeře. Po porážce 0:5 mu ale v případě Kanady nic jiného nezbylo.
Zadumaný český kouč Radim Rulík na střídačce během hokejového utkání s Kanadou...

Zadumaný český kouč Radim Rulík na střídačce během hokejového utkání s Kanadou na olympijských hrách v Miláně. | foto: Profimedia.cz

Česká hokejová sestava na olympijském ledě v Miláně. (12. února 2025)
Čeští a kanadští hokejisté po společném utkání v italském Miláně. (12. února...
Lukáš Dostál po utkání s Kanadou. (12. února 2026)
Jordan Binnington, Colton Parayko a Mark Stone slavící kanadské vítězství nad...
„Jejich kvalita je neskutečná, s Amerikou dva nejlepší týmy světa a bylo to znát,“ začal v útrobách milánské haly Santa Giulia s klidným hodnocením. „Pro nás strašně těžké utkání. Nemyslím si, že se tomu dalo čelit lépe.“

Byla by situace jiná, kdyby se podařilo udržet stav 0:0 po první části?
Možná by utkání nakonec neskončilo 0:5, mohlo to být míň. Škoda toho gólu takhle těsně před pauzou. Upadl nám hráč v rohu, nestačil být před brankou a Celebrini puk tečoval. Shoda okolností, asi to vyplynulo z nasazení. Protože musím říct, že kluci to odbojovali.

Česko - Kanada 0:5. Marná snaha a nálož na úvod her, favorit utkání kontroloval

Jak pak s týmem po takovém výkonu pracovat?
Celou dobu jsme říkali, že to budeme držet v pozitivní atmosféře, není vůbec důvod to měnit. Šlo o první utkání, nechci soupeře dál vyzdvihovat. Připravíme se na další utkání, které chceme vyhrát. Pokusíme se s mužstvem pracovat tak, aby prohra s nikým nezamávala.

Měl jste i pocit, že jste se drželi správného plánu? Chybělo něco?
Chtěli jsme mít trochu nebezpečnější protiútoky, nějaké situace by se našly. Ale celkově to z mého pohledu bylo o kvalitě na puku, co proti nám stála. S tím to bylo těžké. Věděli jsme, jak hrají přesilovky, měli jsme tam připraveného beka a oni nám stejně přehodí hokejku přes brankoviště. Situace, na kterou jsme koukali, ale oni stejně umí dát gól.

Střela MacKinnona končí v české brance po přihrávce od McDavida přes Gudasovu hůl. (12. února 2026)

Jak vám přišlo, že jste se vyrovnali s hrou do těla a intenzitou?
Nemyslím si, že bychom to neustáli. Potřebovali jsme být nebezpečnější na puku, z protiútoků. I když jsme pak dostali góly. Myslím, že kluci tam nechali všechno.

Kanadu jste zažil na mistrovství světa v Praze, byl to teď velký rozdíl?
Tam jsme se do výkonu postupně rozehráli. Tady jsme ale neměli šanci, hned jsme šli na giganta. Nechci se vymlouvat, ale je to úplně jiná situace.

Jak teď postupnou gradaci zařídit?
Po takovém zápase a soupeři by asi nebylo správně něco měnit a narušovat. Zítra máme další zápas, ten musíme zvládnout. A postupně budeme pracovat dál.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Pomůže vám toto utkání v posunu, třeba i jako studijní materiál?
Uvidíme, jestli se budeme zlepšovat a přibližovat. Nedokážu to odhadnout. Všichni vědí, že to potřebujeme hrát hned, aby nám kotouče neutíkaly. Nechceme paniku. Musíme to vzít se vztyčenou hlavou a pracovat.

Co jste říkal na výkon obránce Radima Šimka, jak se s tím popasoval?
Soupeře zná, má tam odehranou řadu sezon. Pro něho byla výhoda, že ví, proti komu nastupuje. Nic si nekomplikoval, hrál jednoduše. Velice slušný výkon.

Před třetí třetinou jste proházel lajny, jaké plány máte se sestavou dál?
Uvidíme. Domluvíme se s trenéry, v klidu si na to sedneme.

Nemyslím, že se Kanadě dalo čelit lépe, cítí Rulík. Chce pozitivní atmosféru, ne paniku

