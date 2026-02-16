Nečekaná lajna táhne! I díky náhradníkovi. Můžeme porazit každého, hlásí Kämpf

„Zapadl dobře, super práce,“ smekl před útočníkem pražské Sparty také Kämpf.
Jeho formaci postupně narůstal prostor na ledě. A během třetí třetiny se naskýtal neobvyklý obrázek, kdy si Nečas natahoval střídání na úkor Davida Pastrňáka, který se zatím trápí.
Všichni cítíme, že to není úplně ono, uznal Rulík. A Pastrňák? Řešíme, jak mu pomoct
„V NHL každý zápas dokazuje, jak skvělý hráč je. Šikovný, hrozně rychlý, radost s ním hrát,“ rozplýval se Kämpf i nad v neděli tříbodovým Nečasem.
Jinak už to ale žádná hitparáda nebyla. Jistě, Češi odehráli asi nejlepší utkání v turnaji, ovšem konkurence v porovnání se zápasy proti Kanadě a Francii není tak velká.
A starostí jen přibylo.
„Těžký, bod je nám úplně k ničemu, potřebovali jsme vyhrát,“ narážel Nečas na fakt, že si národní tým zkomplikoval další putování hrami a v případném čtvrtfinále na něj opět čeká už ozkoušený zámořský favorit.
Se spoluhráči se shodoval na tom, jak byl zápas vyrovnaný.
„Náš tým podal fantastický výkon, ale bohužel to nedopadlo,“ nechal se dokonce slyšet brankář Lukáš Dostál.
Také ale duel z obou stran nabídl spoustu nepřesností, zejména v kombinaci, ztráty, úpornost. I vzhledem k času startu ve 12.10 působil trošku jako zrychlená verze některého z podniků Euro Hockey Tour.
Česko - Švýcarsko 3:4P. Ztracený klíčový duel, hokejisté si komplikují olympiádu
„Potřebujeme uhrát šedesát minut, kompletní zápas, abychom neměli výpadky,“ hodnotil Kämpf. „Když odehrajeme, co máme, a vyvarujeme se slabších pasáží, můžeme porazit každého. Síla tam je.“
Což se ukázalo zejména při závěrečné snaze o vyrovnání a zužitkovaném risku bez brankáře. I ten ale vzhledem k vítěznému úderu Deana Kukana o pár minut později vyšel vniveč.
„Těžký, ten borec to dobře trefil,“ ocenil Chlapík, spolu s Nečasem jediný český dvougólový střelec na turnaji. Také je na něm vidět, jak ho dodatečná pozvánka na olympiádu namísto zraněného Pavla Zachy nabudila. A že snad i s ohledem na to, jak těsně mu unikaly nominace na jiné velké akce, cítí zadostiučinění.
„Chtěl jsem hrát svoji hru a přispět tím, proč tady jsem. Prohra to samozřejmě kazí, ale už jen to, že tady můžu být, je pro mě skvělé. Natož, že jsem v sestavě. Úžasné zážitky. Zároveň chci ale trenérům splácet důvěru a snad to taky dělám.“
Zatím zřetelně nad očekávání, protože se může těšit z výraznější role. O kterou před osmifinále s Dánskem patrně nepřijde. Otázka je, co by ale přinesla následující bitva s Kanadou.
„Kdybychom chtěli placku, těžký soupeř přijde tak či tak,“ reaguje Chlapík. Situaci s nadcházejícími soupeři v průběhu odpoledne a večera podrobně monitoroval, jelikož podle něj v Miláně „není moc co dělat“.
Sedlák se zlobil na rozhodčí: Švýcarů hrálo v prodloužení moc! Jdi pryč, slyšel
Až k opakovanému setkání s gigantem ale hokejisté předbíhat nechtějí. Nejprve se soustředí na to, aby prošli přes osmifinále.
Dánové totiž nepředstavují tak lehkou překážku, jak se může zdát. A i když národní tým v úterý (16.40) uspěje, může si být jistý tím, že mu Seveřané seberou hodně sil před střetem, co by následoval hned za dalších 24 hodin.