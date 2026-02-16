Nečekaná lajna táhne! I díky náhradníkovi. Můžeme porazit každého, hlásí Kämpf

Dan Hübsch
Robert Rampa
,
  9:01
Od našich zpravodajů v Itálii - Když se drželi puku, většinou byli v útočném pásmu soupeře. Jestli něco českým hokejistům během olympijského klání proti Švýcarsku fungovalo, byl to produktivní druhý útok, jenž pro leckoho nečekaně oživil náhradník Filip Chlapík. Vedle Davida Kämpfa s Martinem Nečasem utvořili jednotku, na které není potřeba nic měnit. „Moc si to užívám, je pro mě čest tam s nimi být,“ podotkl Chlapík, byť po porážce 3:4 v prodloužení zklamaný.
Filip Chlapík (14) otevírá skóre v zápase se Švýcarskem. (15. února 2026)

Filip Chlapík (14) otevírá skóre v zápase se Švýcarskem. (15. února 2026) | foto: Reuters

Trenér Radim Rulík na střídačce. (15. února 2026)
Martin Nečas rozehrává mezi dvěma protihráči. (15. února 2026)
Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)
Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)
57 fotografií

„Zapadl dobře, super práce,“ smekl před útočníkem pražské Sparty také Kämpf.

Jeho formaci postupně narůstal prostor na ledě. A během třetí třetiny se naskýtal neobvyklý obrázek, kdy si Nečas natahoval střídání na úkor Davida Pastrňáka, který se zatím trápí.

Všichni cítíme, že to není úplně ono, uznal Rulík. A Pastrňák? Řešíme, jak mu pomoct

„V NHL každý zápas dokazuje, jak skvělý hráč je. Šikovný, hrozně rychlý, radost s ním hrát,“ rozplýval se Kämpf i nad v neděli tříbodovým Nečasem.

Jinak už to ale žádná hitparáda nebyla. Jistě, Češi odehráli asi nejlepší utkání v turnaji, ovšem konkurence v porovnání se zápasy proti Kanadě a Francii není tak velká.

A starostí jen přibylo.

Čeští hokejisté podlehli Švýcarům 3:4 v prodloužení. (15. února 2026)

„Těžký, bod je nám úplně k ničemu, potřebovali jsme vyhrát,“ narážel Nečas na fakt, že si národní tým zkomplikoval další putování hrami a v případném čtvrtfinále na něj opět čeká už ozkoušený zámořský favorit.

Se spoluhráči se shodoval na tom, jak byl zápas vyrovnaný.

„Náš tým podal fantastický výkon, ale bohužel to nedopadlo,“ nechal se dokonce slyšet brankář Lukáš Dostál.

Také ale duel z obou stran nabídl spoustu nepřesností, zejména v kombinaci, ztráty, úpornost. I vzhledem k času startu ve 12.10 působil trošku jako zrychlená verze některého z podniků Euro Hockey Tour.

Česko - Švýcarsko 3:4P. Ztracený klíčový duel, hokejisté si komplikují olympiádu

„Potřebujeme uhrát šedesát minut, kompletní zápas, abychom neměli výpadky,“ hodnotil Kämpf. „Když odehrajeme, co máme, a vyvarujeme se slabších pasáží, můžeme porazit každého. Síla tam je.“

Což se ukázalo zejména při závěrečné snaze o vyrovnání a zužitkovaném risku bez brankáře. I ten ale vzhledem k vítěznému úderu Deana Kukana o pár minut později vyšel vniveč.

„Těžký, ten borec to dobře trefil,“ ocenil Chlapík, spolu s Nečasem jediný český dvougólový střelec na turnaji. Také je na něm vidět, jak ho dodatečná pozvánka na olympiádu namísto zraněného Pavla Zachy nabudila. A že snad i s ohledem na to, jak těsně mu unikaly nominace na jiné velké akce, cítí zadostiučinění.

Filip Chlapík (14) otevírá skóre v zápase se Švýcarskem.(15. února 2026)

„Chtěl jsem hrát svoji hru a přispět tím, proč tady jsem. Prohra to samozřejmě kazí, ale už jen to, že tady můžu být, je pro mě skvělé. Natož, že jsem v sestavě. Úžasné zážitky. Zároveň chci ale trenérům splácet důvěru a snad to taky dělám.“

Zatím zřetelně nad očekávání, protože se může těšit z výraznější role. O kterou před osmifinále s Dánskem patrně nepřijde. Otázka je, co by ale přinesla následující bitva s Kanadou.

„Kdybychom chtěli placku, těžký soupeř přijde tak či tak,“ reaguje Chlapík. Situaci s nadcházejícími soupeři v průběhu odpoledne a večera podrobně monitoroval, jelikož podle něj v Miláně „není moc co dělat“.

Sedlák se zlobil na rozhodčí: Švýcarů hrálo v prodloužení moc! Jdi pryč, slyšel

Až k opakovanému setkání s gigantem ale hokejisté předbíhat nechtějí. Nejprve se soustředí na to, aby prošli přes osmifinále.

Dánové totiž nepředstavují tak lehkou překážku, jak se může zdát. A i když národní tým v úterý (16.40) uspěje, může si být jistý tím, že mu Seveřané seberou hodně sil před střetem, co by následoval hned za dalších 24 hodin.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)
Tipsport - partner programu
USA vs. ŠvédskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:USA vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 16:40
  • 1.00
  • 24.70
  • 30.00
Kanada vs. ŠvýcarskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:Kanada vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 21:10
  • 1.02
  • 21.20
  • 30.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Nečekaná lajna táhne! I díky náhradníkovi. Můžeme porazit každého, hlásí Kämpf

Filip Chlapík (14) otevírá skóre v zápase se Švýcarskem. (15. února 2026)

Od našich zpravodajů v Itálii Když se drželi puku, většinou byli v útočném pásmu soupeře. Jestli něco českým hokejistům během olympijského klání proti Švýcarsku fungovalo, byl to produktivní druhý útok, jenž pro leckoho nečekaně...

16. února 2026  9:01

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

16. února 2026  8:10

10. den ZOH 2026 ONLINE: Müller pojede v Bormiu slalom, curleři vyzvou Kanadu

Sledujeme online
Olympijský obří slalom Marku Müllerovi příliš nevyšel.

Jen ve dvou soutěžích bude mít během desátého dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo své zastoupení český sport. Lyžař Marek Müller pojede v Bormiu závod ve slalomu, tým curlerů...

16. února 2026

Proč přišel ten poryv? Nic se s ním nedalo dělat. Voborníková o útoku na top 10

Hotovo. Tereza Voborníková se vydýchává po stíhacím závodě na ZOH 2026.

Od našeho zpravodaje v Itálii První desítku, na kterou český biatlon v olympijské Anterselvě nadále čeká, měla na dosah. Na poslední položku přijela desátá, stačilo, aby i napočtvrté vybílila všech pět terčů, a mohla za umístěním...

16. února 2026  7:37

Bod je k ničemu, Češi odbočili na strastiplnou cestu. Co musejí zlepšit?

Hokejový zápas skupiny A Česko – Švýcarsko. (15. února 2026)

Od našich zpravodajů v Itálii Jediný gól rozhodl o tom, že se olympijská medaile zásadně vzdálila. Od naděje ke snu. Od ohromného úspěchu k zázraku. Možná to jsou až příliš příkrá slova, ale čeští hokejisté se kvůli nedělní...

16. února 2026  6:26

Dánové porazili Lotyše a vyzvou Čechy, Američané proti Němcům dominovali

Dánský hokejista Nick Olesen slaví svůj gól v utkání olympijského turnaje proti...

Závěrečnými zápasy skončila skupinová fáze olympijského turnaje hokejistů. Soupeře pro osmifinále už znají i Češi, v úterý změří síly s Dány, kteří po výhře 4:2 nad Lotyši obsadili třetí místo ve...

16. února 2026

Byla na dně, odepsaná, trpěla. Zato teď? To zlato je pro dědu, jásá Vittozziová

Premium
Italský tým slaví s Lisou Vittozziovou zlatou medaili ze stíhacího závodu...

Od našeho zpravodaje v Itálii Südtirol Arena řvala nadšením a ona jela s úsměvem na tváři takřka celé poslední kolo. Ještě před cílovou čárou se poklonila divákům, vymrštila ruce nad hlavu, vzápětí si radostí i zaplakala. Kdo ví,...

16. února 2026

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

15. února 2026  23:57

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Možní soupeři v osmifinále a čtvrtfinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů se chystá na vyřazovací boje. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí v osmifinále a čtvrtfinále a jaký je herní systém hokejového turnaje na ZOH 2026?

15. února 2026  23:49

Postupová matematika: Češi se utkají s Dánskem, ve čtvrtfinále čeká Kanada

Kapitán Roman Červenka oslavuje se střídačkou gól proti Francii.

Nedělním programem skončily základní skupiny mužské části olympijského hokejového turnaje. Jasno je o dvojicích pro úterní osmifinále, které se bude týkat i českého týmu. Svěřenci Radima Rulíka v něm...

15. února 2026  23:41

Sportovní dvojice Haseová, Volodin v krátkém programu odskočila, má 80 bodů

Německá sportovní dvojice krasobruslařů Minerva Fabienne Haseová, Nikita...

Německá sportovní dvojice Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin na zimních olympijských hrách v Miláně odskočila soupeřům. Úřadující vicemistři světa poprvé získali za krátký program přes 80 bodů...

15. února 2026  23:29

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Curler Marek Černovský v souboji s USA. (11. února 2026)

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. S kým čeští reprezentanti hrají, program zápasů, výsledky i další užitečné informace...

15. února 2026  22:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.