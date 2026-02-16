Trio Pastrňák, Lukáš Sedlák, Roman Červenka. Ozkoušené na posledním světovém šampionátu. To má být elitní letka i pro daleko rychlejší turnaj pod pěti kruhy.
„Známe se, něco jsme spolu odehráli. Je to jednoduchá změna. Doufám, že navážeme na loňský šampionát, tam nám to šlo docela dobře,“ prohodila hlavní tvář národního týmu po pondělním tréninku.
Je to hlavně o komunikaci, viďte?
S Červusem hraju strašně dlouho. Vždycky to tam je hned. Teď navíc máme výhodu, že s ním Sedlo hraje v klubu (v Pardubicích) a jsou sehraní. V tom je to o něco jednodušší.
Od trenérů zaznělo, že řeší, jak vám pomoct. Na co jste zatím přišli?
Doteď nám to jako lajně moc nešlo, ale to je normální. Zkusíme to proházet a třeba změna pomůže nám i týmu. Už se soustředím jen na zítřek, abych byl lepší. Chci mít s pukem na holi větší klid, nedělám si z toho hlavu. Turnaj pořádně začne teď.
Jak nepříjemné je, že si vás soupeři hlídají?
Nevím... Je to náročnější, týmy si dělají skauting a přípravu. V hokeji to je normální. Musím být lepší a věřím, že budu.
Nefrustruje vás to?
Jsem na to zvyklý. Když přijde přesilovka, jako hráče vás to nakopne. Ale při hře pět na pět to neřešíte. Soustředíte se, abyste hrál dobře. Když na sobě budu mít dva hráče, musím najít spoluhráče. A hrát víc v ofenzivní zóně, protože tam jsem byl strašně málo.
Jak jste zvyklý na tlak, když se od vás čeká, že budete hlavní lídr?
Nevnímám ho. Největší tlak si na sebe dávám sám, ten okolní mi vůbec nevadí. Sám od sebe mám obrovská očekávání, ať už v reprezentaci nebo každý den v Bostonu. Spíš je to ve mně.
Musí lépe fungovat podpora od beků?
Začíná to tím, že se musíme jako tým udržet s pukem v útočném pásmu. Mít delší střídání, ne jen jednu střelu a sbírat odražené kotouče.
Teď se musíte vypořádat i s těžší cestou v play off, jak to vnímáte?
Nedá se nic dělat. Tak byly karty rozdané. Bohužel nám prodloužení se Švýcary nevyšlo, ale jestli chcete medaili, musíte na turnaji porazit velké týmy. Jako jednodušší může cesta vypadat na papíře, ale my budeme bojovat a necháme tam vše, abychom zítra vyhráli. Teprve pak se budeme bavit dál. Teď se soustředíme na Dány, veškerý fokus padá na ně, trénink a regeneraci.
Vnímáte to i jako nejdůležitější zápasy kariéry?
Ne, tak to neberu. Uvědomuju si, že jsem konečně na olympiádě, ale soustředím se jen na zápas proti Dánsku.
Co říkáte na podporu českých fanoušků na tribunách?
Je obrovská, jsou náš sedmý hráč. Vždy jsou slyšet. Museli si brát dovolené, přijet po vlastní ose. Jsme za to šťastní a vnímáme to. Doufejme, že nás přijdou podpořit i zítra.