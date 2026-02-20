Legendy R+R: Nominace? Teď jsou všichni chytráci. Rozhodčí proti nám trochu byli

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  7:30
Nemluvte trenérům do nominace! A rozhodčí? „Malinko proti nám byli,“ myslí si Vladimír Růžička. „Někdy vylučují za hovadiny, ale každý dělá chyby,“ tvrdí smířlivěji další legenda Robert Reichel. Oba patřili ke strůjcům historického postupu přes Kanadu do finále olympiády v Naganu 1998, teď sledovali, jak český hokejový tým v Miláně s javorovými listy vypadl už ve čtvrtfinále.
Hokejové legendy Vladimír Růžička a Robert Reichel (vpravo).

Hokejové legendy Vladimír Růžička a Robert Reichel (vpravo). | foto: Ondřej Bičiště a Petr BílekMF DNES

„Ale kluci odehráli výborný zápas proti nejlepšímu mužstvu, které na turnaji je. Kdybychom postoupili ze skupiny z druhého místa, šli jsme na Finy a pak možná ještě dál,“ myslí si Reichel, nynější šéf realizačního týmu extraligového Litvínova.

Oba olympijští vítězové se postavili za výběr hráčů Radima Rulíka a podobně jako další hokejová ikona Jakub Voráček se opřeli do kritiků nominace. „Když se to nepovede, tak je každý chytrý. Přesně ví, co a jak, proč tam nebyl ten a ten. Trenéři si vybírají hráče, kterým věří, spekulovat je zbytečné. Nelíbí se mi to!“ štve Růžičku, v současnosti kouče druholigového Ústí nad Labem.

Lidi by neměli jen nadávat. Voráček se po zápase opřel do hejtrů národního týmu

Jak vás zabolelo vyřazení?
Reichel: Čtvrtfinále s Kanadou bylo z naší strany výborné, kluci odehráli výborný zápas proti nejlepšímu mužstvu, které na turnaji je. Ale škoda, že to nedohráli a nepostoupili dál. Že se vypadlo s Kanadou po nějakém boji, to není ostuda.
Růžička: Je to škoda, myslím, že zápas jsme hráli hodně dobře, úplně jinak než ve skupině. Teď je každý chytrý, ale ono to není tak jednoduché hrát všechny zápasy jako proti Kanadě. Kdyby se nám to povedlo, tak jsme úplně jinde a samozřejmě v semifinále. Nešli bychom na Kanadu, ale na jiného soupeře a mohli jsme postoupit.

Co proti Kanadě chybělo, aby se slavilo?
Reichel: Kluci dohrávali souboje, pracovali jako jedno mužstvo. Rozhodl z mého pohledu třetí gól, který jsme inkasovali. Suzuki se dostal sám do třetiny, možná jsme ho měli zastavit už na modré čáře, nepovedlo se. Pak objel bránu a po střele od modré tečoval. Nebýt toho, Dostál by puk chytil. Nevím, jak hraje nároďák, ale před branku Suzukiho pustit neměli.
Růžička: Zajímavé bylo, že všechna mužstva, která nehrála úterní zápas, postoupila. Kanada byla odpočatější, trošku v tom hrálo roli i štěstí. Je velká škoda, že se nám takhle nepovedlo zahrát i proti Švýcarům, ale ti hráči to sami vědí nejlépe. Proti Kanadě to bylo výborné, porážka v prodloužení, to se prostě stane.

Vysvědčení pro české hokejisty na hrách v Miláně. Kdo zklamal a kdo táhl?

Vzpomněli jste si na Nagano a vaše památné semifinále s Kanadou?
Reichel: Ani ne na Nagano, spíš na dvacítky. My s Kanadou na posledních třech světových šampionátech hráli dvakrát ve čtvrtfinále a jednou v semifinále. A také jsme se proti největšímu favoritovi vybičovali jako teď nároďák na olympiádě.
Růžička: Je to už dávno, ale klidně to mohlo dojít jako v Naganu až do penalt. Je zajímavé, že se ve třech ze čtyř čtvrtfinálových zápasů prodlužovalo a všude se to rozseklo docela brzy. Nikde se nehrálo třeba do deváté minuty.

Proč jako čtvrtfinále nevypadal z české strany i první zápas s Kanadou?
Reichel: Nevím, proč to takhle nešlo už tehdy, tam Kanada byla od půlky jasně lepší. Čtvrtfinále vypadalo jinak, mužstvo pracovalo, všech 20 lidí se sráželo. Jak na nás nastoupila Kanada na úvod turnaje, jak nás hitovala, tak jsme hráli ve čtvrtfinále my. Bylo tam obrovské srdce.
Růžička: Byli jsme trochu zakřiknutí, zato teď působila hodně nervózně Kanada. Naši hráči do toho šli jejich zbraní, což na ně hodně platí – hrát jim do těla. Navíc jsme vyhrávali souboje na mantinelech, v tom byl také markantní rozdíl proti prvnímu zápasu ve skupině. Vytáhli jsme i obranu, nebyli jsme tak pasivní jako v prvním utkání. A Kanaďané najednou docela chybovali.

Radim Šimek mohl v prodloužení rozhodnout, pak byl na druhé straně u gólu Kanaďanů.

Co chybělo českému týmu ve skupině?
Reichel: Kdyby kluci hráli jako ve středu proti Kanadě, jak nastoupili a byli připravení, vyhnuli by se jí ve čtvrtfinále. Kdyby se podařilo utkání se Švýcarskem, možná jsme šli dál.
Růžička: Samozřejmě kluci se snaží hrát naplno, co nejlíp, je to olympiáda. Ale trochu nám chybělo to, čím jsme byli dobří proti Kanadě ve čtvrtfinále – vyhrávat osobní souboje. A celkově jsme v zápasech ve skupině působili trochu nervózně.

Byli v zápase proti Kanadě rozhodčí proti nám?
Reichel: Já už jsem říkal na dvacítkách, že rozhodčí pískají trošku jinak, a teď se mi to jen potvrdilo. Někdy mi připadá, že nechtějí moc pískat a jindy vylučují za hovadiny. Fanoušek ani trenér neví, za co jdou hráči ven a za co ven nejdou. Někdy jsou to vysoké hole, nejsou pískané. Ale zase si nemyslím… Když se pak podíváte, že neviděli šest českých hráčů na ledě při našem gólu na 3:2, je to velká chyba. V tomhle nám zase pomohli. Pustili některé věci, které se měly pískat, a nepískaly. Hokej je tak rychlý, že něco ani nevidí. Mají to hrozně složité, každý dělá chyby. Hráči, trenéři i rozhodčí.
Růžička: Nevím proč, ale malinko jsou ti rozhodčí proti nám. Neřekl bych, že Kanadu vyloženě tlačili, ale byly tam některé zákroky, jak říkal kouč Radim Rulík, že byl faul a nezapískají to. Vezmou nám přesilovku, a tyhle momenty rozhodují.

Rulík se zlobí na rozhodčí: Bojí se Kanady! Nebylo to fér. Měli strach, že dáme gól

Udělali byste něco v nominaci jinak?
Reichel: Myslím, že to je zodpovědnost trenérů a oni moc dobře vědí, koho chtějí do mužstva, proč a za jakým účelem. Slýchám: Měl tam být tenhle, tamten! Jenže ti, kdo o tom mluví, možná ani nemají přehled, z jakého důvodu si trenér hráče vybral. Nechal bych to vysloveně na trenérech, je to jejich zodpovědnost a jsou za to placení, vědí dobře, proč koho berou.
Růžička: Pořád se spekuluje, každý je chytrý, přesně ví, kdo, co a jak. To se mi moc nelíbí. Trenéři berou hráče, kterým věří, a když to nedopadne, tak se pak rozebírá, proč tam není ten a ten. Hráči pracovali, makali, ukázali všem, že hokej pořád umíme hrát hodně dobře i proti těm nejlepším hráčům na světě, které má Kanada.

Pomohl by někdo ze stříbrné dvacítky?
Reichel: Když jsem viděl lotyšskou trojku, beka Albertsa Šmitse, který hrál na dvacítkách, tak myslím, že Galvas by to odehrál taky. Ale to je jen můj názor, protože ho osobně znám a vím, co dokáže.
Růžička: Já myslím, že jejich čas přijde až na mistrovství světa.

Dotáhne to Kanada ke zlatu?
Reichel: Nevím, uvidíme. I kdyby nebyl Crosby zdravý, poradí si. Mužstvo je stavěné na McDavidovi a MacKinnonovi. Oni jsou dva lídři. Crosby jim bude chybět, ale tým mají i tak kvalitní.
Růžička: Je to otevřené, mírnými favority jsou Kanada a Amerika, ale může se stát cokoliv. I Slováci mohou překvapit, hrají dobře a jsou v euforii. A nečitelné je Finsko, umí to skvěle ubránit a má smrtící brejky.

Klid, tým a pokora. Slováci opět vyčnívají nad Čechy, proč na hrách opakovaně září?

Co by si měl český národní tým vzít z olympiády jako poučení pro příště?
Reichel: Já si myslím, že mužstvo bude za čtyři roky úplně jiné. Věřím, že se tam dostanou kluci z dvacítek. Potřebujeme mladé hráče a hlavně ty, kteří sbírali medaile v juniorech. Na příští olympiádě budou v nejlepším věku.
Růžička: Hrát všechny zápasy jako proti Kanadě, ale to se snadno řekne. Každý zápas je jiný a soupeř taky, ale všichni bychom si přáli, abychom se dokázali ve více utkáních aspoň přiblížit výkonu, jaký jsme ukázali proti Kanaďanům.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

