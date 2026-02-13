Pro někoho možná trochu předčasná euforie, ale pokud jste ve čtvrtek odpoledne a večer sledovali hokejový program v Miláně, jistě chápete, odkud se vzala.
Obě zámořské velmoci excelovaly. Američané porazili Lotyše 5:1, Kanada přejela české národní mužstvo 5:0.
|
Dokázali jsme, že s Kanadou jde hrát, míní Češi. Kromě třetí třetiny to bylo dobré
„Zaujala mě víc, ale opravdu jen o trošku. Rozdíly mezi oběma týmy jsou vskutku nepatrné, což se už před turnajem dalo očekávat,“ pustil se ve vysílání TSN do hodnocení analytik Craig Button.
Ani jeden z týmů nečelil výraznějšímu odporu. Zápasy sice favorité neměli pevně v rukou hned od úvodních minut, ale postupem času přidávali, získávali převahu a soupeře dusili herní precizností.
Češi i Lotyši podnikali jen marné pokusy odporu. A nakonec mohli být rádi, že skupinovou fázi na akci pod pěti kruhy nezahájili ještě výraznějším gólovým přídělem.
„Budu upřímný... Nečekám, že by další zápasy Kanady a Spojených států měly probíhat jinak. Už teď to vypadá, že finalisty už bychom měli,“ vypálil predikci Button.
A posléze doplnil: „Ano, máme tu i Švédy a Finy. Přivezli silné soupisky, ale v mých očích nejde o kandidáty na celkové prvenství. Pokud získají zlato, bude se muset stát nějaké obrovské překvapení.“
Už první vystoupení zámořských gigantů naznačila, že najít na ně recept bude nesmírně obtížné.
|
Nemyslím, že se Kanadě dalo čelit lépe, cítí Rulík. Chce pozitivní atmosféru, ne paniku
„Na předchozích velkých turnajích i pár zápasů trvalo, než začalo kanadské mužstvo fungovat dohromady. V Miláně to ladilo okamžitě,“ všiml si novinář Pierre LeBrun z webu The Athletic.
Do statistik se zapsali členové všech útočných formací. To samé platilo také o pár hodin později u Američanů, o dvě trefy se postaral centr čtvrté lajny Brock Nelson.
„Strašně jsem si to užíval, fantastický zážitek! Cítil jsem se výborně, z utkání si odnášíme spoustu pozitiv,“ usmíval se čtyřiatřicetiletý spoluhráč Martina Nečase z Colorada.
BROCK NELSON BLEEDS RED, WHITE, AND BLUE 👀🇺🇸— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) February 12, 2026
THIRD-GENERATION OLYMPIC GOAL SCORER FOR TEAM USA pic.twitter.com/C1xwzDjvIa
Šířkou kádru Kanaďané i Američané ostatní převyšují. Vždyť jejich ofenzivy tvoří převážně hokejisté, kteří se v aktuálním ročníku NHL pyšní bilancí více než bodu na zápas.
„Máme na své straně spoustu umu a dovedností, každý je hrozba, soupeři si musí dávat pozor na nás všechny,“ pochvaloval si Tage Thompson, autor třetí trefy, po triumfu nad Lotyšskem.
Podobná slova zazněla i z kanadské strany, konkrétně od Brandona Hagela: „Když máte k dispozici čtrnáct hvězd, je jedno, kam a vedle koho je postavíte. Všichni můžou přispět, všichni můžou rozhodnout.“
|
Hokejové celebrity. Američtí bratři táhnou a provokují, kritika přišla i kvůli Trumpovi
Ani pochyby ohledně obsazení brankářského postu se proti Čechům nepotvrdily. Jordan Binnington působil spolehlivě, ustál i pár nepříjemných závarů okolo brankoviště.
„Zvládl to s přehledem. A jak dlouho jsem věděl, že bude jednička? No, zhruba tak 358 dní,“ vrátil se kouč Jon Cooper k turnaji Four Nations, kde gólman St. Louis vychytal Kanadě prvenství.
Jeho americký protějšek Connor Helleybuck měl méně práce, inkasoval jen v úvodním dějství, kdy si Američané nepohlídali dorážku olomouckého útočníka Renarse Krastenbergse.
Po první třetině odcházeli do kabiny za nerozhodného stavu 1:1. Mírně frustrovaní kvůli dvěma odvolaným brankám i dvěma pukům, které skončily na tyči.
„Ale od druhé třetiny už nám nedali čuchnout. Rychlé akce, parádní kombinace... Už si na ledě dělali, co chtěli,“ uznal lotyšský brankář Elvis Merzlikins, který po dvou třetinách střídal.
S podobnými dojmy odcházeli z ledu i Češi. „Kvalita Kanaďanů je neskutečná. Nemyslím si, že se tomu dalo čelit lépe,“ shrnul myšlenky reprezentace trenér Radim Rulík.
Zámořská esa nepředbíhají, upozorňují, že náročnější výzvy teprve přijdou. Může se ale stát, že podobně dopadnou i další týmy, které se jim postaví do cesty.